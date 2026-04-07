'অনায়াসে দেড়শো টেস্ট খেলতে পারতাম', অসম্পূর্ণ কেরিয়ারের জন্য আইপিএলকে দুষলেন কেপি

'অনায়াসে দেড়শো টেস্ট খেলতে পারতাম', অসম্পূর্ণ কেরিয়ারের জন্য আইপিএলকে দুষলেন কেপি
তিনি বোর্ডের বিরুদ্ধে গিয়ে যে আত্মত্যাগ করেছিলেন, তারই ফল আজ পাচ্ছেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা ৷ মত কেপি'র ৷
Published : April 7, 2026 at 12:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 এপ্রিল: ইংরেজ ক্রিকেটাররা আজ নির্দ্বিধায় আইপিএল খেলছেন সম্ভবত তাঁর কারণেই ৷ দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে কোটিপতি লিগকে তাঁর অগ্রাধিকার দেওয়ায় সিদ্ধান্ত নতুন করে ভাবিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ বদলে বোর্ডের বিরুদ্ধাচরণ করায় আন্তর্জাতিক কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর ৷ ফলত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগকেই ইংল্য়ান্ড জার্সিতে তাঁর কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য দুষলেন কিংবদন্তি কেভিন পিটারসন ৷
দেশের জার্সিতে 104 টেস্টে 8,181 রান রয়েছে কেভিন পিটারসনের ৷ চাইলে তিনি সংখ্য়াটা অনায়াসে 12-13 হাজার করতে পারতেন বলে দাবি করেছেন 2005 অ্য়াশেজ জয়ের নায়ক ৷ সম্প্রতি ইউটিউবে রণবীর আল্লাহবাদিয়ার পডকাস্টে গিয়ে পিটারসন বলেন, "33 বছর বয়সে 104 টেস্ট ম্য়াচ খেলে আমি কেরিয়ার শেষ করেছিলাম ৷ কিন্তু দেশের হয়ে 150-160 টেস্ট খেলে 12000-13000 রান আমার করা উচিত ছিল ৷"
পিটারসনের সংযোজন, "আইপিএলের জন্য আমি বড়সড় আত্মত্যাগ করেছিলাম ৷ আমি কেরিয়ার শেষ করেছিলাম ৷ ওই সময় সকলে আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল ৷" আত্মপ্রকাশে অর্থাৎ, 2008 সালে আইপিএলে তাদের ক্রিকেটারদের অনুমতি দেয়নি ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ পরের বছর 2009 সালে তিন সপ্তাহের জন্য আইপিএলে ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বেঁধে দিয়েছিল ইসিবি ৷ পিটারসন যোগ দিয়েছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে ৷ কিন্তু নির্দেশ লঙ্ঘন করে আইপিএলকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কেপি ৷ এর ফলেই ইসিবি'র সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ৷
Kevin Pietersen said his support for the IPL cost him his England career, claiming it led to backlash from the ECB and media.— Cricketopia (@CricketopiaCom) April 6, 2026
He believes he could’ve played 150+ Tests and scored 12,000–13,000 runs but was finished at 33.
পিটারসন তাই বলেছেন, "আমার যে আত্মত্য়াগ করেছিলাম, তার ফলই এখন ভোগ করছে ইংরেজ ক্রিকেটাররা ৷" সম্প্রতি জস বাটলারের সঙ্গে আলোচনাতেও এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা ৷ আইপিএলে খেলার পথ প্রশস্ত করে দেওয়ায় বাটলার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলে মত পিটারসনের ৷
আইপিএলে আরসিবি ছাড়া ও দিল্লি ডেয়ারডেভিলস ও রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টের হয়ে খেলেছেন পিটারসন ৷ একটি সেঞ্চুরি-সহ 36 ম্য়াচে তাঁর সংগ্রহে রয়েছে 1001 আইপিএল রান ৷ পরবর্তী 2025 সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের মেন্টর পদও সামলেছেন একদা বিস্ফোরক ব্যাটার ৷