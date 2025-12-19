ভারতীয় অ্যাথলিটদের মেন্টর হতে প্রস্তুত, কলকাতায় এসে জানালেন বেডনারেক

ভারতীয় অ্যাথলিটদের মেন্টর হতে প্রস্তুত, কলকাতায় এসে জানালেন বেডনারেক
আগামী অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের ইচ্ছে যে তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন, তিলোত্তমায় পা রেখে জানালেন মার্কিন দৌড়বিদ ৷
Published : December 19, 2025 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: প্রতিভা রয়েছে ৷ চাই শুধু সঠিক প্রশিক্ষণ আর পরিকাঠামো ৷ কলকাতায় এসে ভারতীয় অ্যাথলিটেক্সের উন্নয়নের দিশা বাতলে দিলেন কেডি বেডনারেক ৷ টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে শহরে পা রেখেছেন 2021 ও 2024 অলিম্পিক্সের রুপোজয়ী স্প্রিন্টার ৷ শনিবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মার্কিন দৌড়বিদ এও জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে ভারতীয় অ্যাথলিটদের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নিতে বা মেন্টরের ভূমিকা গ্রহণে প্রস্তুত তিনি ৷
সক্রিয় হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলিটেক্সের এত বড় কোনও নাম এর আগে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতার দূত হয়ে আসেননি ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে ছক ভাঙলেন বেডনারেক ৷ অলিম্পিক্সে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ না-করতে পারলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷ কলকাতায় পা রেখে আগামী অলিম্পিক্সেও পদকের রং বদলানোর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন বছর সাতাশের স্প্রিন্টার ৷ বললেন, "এবার চেষ্টা করব সোনার পদক জেতার ৷"
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল অলিম্পিক্সে 200 মিটার দৌড়ে জেতা পদকদু'টি কলকাতা সফরে সঙ্গে এনেছেন বেডনারেক ৷ টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে নিয়ে বলতে গিয়ে মার্কিন অ্যাথলিট বলেন, "খেলাধুলো নিয়ে ভারতের প্যাশন সন্দেহাতীত ৷ তা সে অ্যাথলেটিক্স হোক, ফুটবল হোক, ক্রিকেট হোক কিংবা দূরপাল্লার দৌড় ৷ খেলাধুলোয় এদেশের মানুষের ভালোবাসা সত্যিকারের ৷ খেলাধুলো কীভাবে মানুষকে একত্রিত করে এই ইভেন্টই তার প্রমাণ ৷"
জামাইকার যুগ কার্যত অস্তাচলে ৷ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ফের মার্কিনীদের দাপট ৷ কেনি বেডনারেক সরাসরি বিষয়টি স্বীকার না-করলেও উসেইন বোল্ট বা ইয়োহান ব্লেকদের দাপটে মার্কিন অ্যাথলিটরা যে পিছিয়ে পড়েছিলেন, তা একবাক্যে স্বীকার করেছেন তিনি ৷ তিনি জানিয়েছেন, দ্রুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফের পুরনো জায়গায় ফিরে আসছে ৷ আসন্ন অলিম্পিক্সেই হয়তো সেই দাপট দেখা যাবে ৷
অলিম্পিক্স কিংবা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের রসায়ন জানাতে গিয়ে কেনি বেডনারেক বলছেন, "মানসিক স্থিতি সাফল্যের জন্য ভীষণ জরুরি ৷ হতে পারে তুমি ভীষণ প্রতিভাবান এবং শারীরিকভাবে দারুণ সক্ষম ৷ কিন্তু দৌড়ের দিন যদি মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকাটাই আসল ৷ দৌড়ে 90 শতাংশই হচ্ছে মানসিক স্থিতি ৷ পাশাপাশি শৃঙ্খলা, দায়বদ্ধতা, বিশ্বাস এবং রিকভারি সর্বোচ্চ স্তরে টানা সাফল্যের নেপথ্য কারণ বলে মনে করেন বেডনারেক ৷
কলকাতা ম্যারাথন নিয়ে উচ্ছ্বসিত কেনি বলেন, "এটা নিছক দৌড় নয়, এটা উদযাপন ৷ পেশাদার-অপেশাদার এবং প্রথমবার যাঁরা দৌড়চ্ছে সকলকে একসঙ্গে একই রাস্তায় দৌড়তে দেখার বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয় ৷ আমি সত্যিই রবিবার এই অভিজ্ঞতা নিতে এবং রানারদের উৎসাহিত করতে মুখিয়ে রয়েছি ৷"