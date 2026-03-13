পাক ক্রিকেটারকে দলে নিয়ে বিপাকে সানরাইজার্স, সাসপেন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির এক্স অ্য়াকাউন্ট

পাক ক্রিকেটারকে দলে নিয়ে বিপাকে সানরাইজার্স, সাসপেন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির এক্স অ্য়াকাউন্ট
পাক স্পিনারকে দলে নেওয়ায় সোশাল মিডিয়ায় আক্রমণের মুখে ফ্যাঞ্চাইজির কো-ওনার কাব্য়া মারান ৷
Published : March 13, 2026 at 10:23 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 মার্চ: জাতিগত কারণে কাউকে উপেক্ষা করা হবে না ৷ 'দ্য হান্ড্রেড' নিলামে মেধার ভিত্তিতেই ক্রিকেটারদের দলে নেওয়া হবে ৷ আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল একযোগে দিনকয়েক আগে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ বৃহস্পতিবার নিলামে সানরাইজার্স লিডস সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে পাক ক্রিকেটার আব্রার আহমেদকে দলে নিল বটে, কিন্তু ফলাফল খুব একটা সুখের হল না ৷
আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ যে ভারতীয় সংস্থার মালিকানাধীন, 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে সানরাইজার্স লিডসের মালিকানাও একই সংস্থার হাতে ৷ ফলত পাক মিস্ট্রি স্পিনারকে এদিন নিলামে তারা দলে নেওয়ায় নেটাগরিকদের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ৷ সোশাল মিডিয়ায় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেন ফ্র্য়াঞ্চাইজির মালকিন কাব্যা মারান ৷ উল্লেখ্য, গতবছর ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ড ও ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট ক্লাবের থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরো মালিকানা কিনে নিয়েছে ভারতীয় সংস্থা ৷ তারপরই নর্দার্ন সুপারচার্জার্স 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে নাম বদলে হয়েছে সানরাইজার্স লিডস ৷
প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও চারটি ভারতীয় সংস্থার মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি কোনও পাক ক্রিকেটারকে দলে নেয় কি না, সেদিকে বৃহস্পতিবার নজর ছিল অনুরাগীদের ৷ 'দ্য হান্ড্রেড' নিলামপর্বে এদিন সানরাইজার্স লিডসের তরফে হাজির ছিলেন স্বয়ং কাব্য়া মারান ৷ এছাড়া ছিলেন হেড কোচ ড্য়ানিয়েল ভেট্টোরি ৷ নিলামে আব্রারকে 2.55 লক্ষ মার্কিন ডলারে দলে নেন তাঁরা ৷ ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা 2 কোটি 35 লক্ষের আশেপাশে ৷ এক্স হ্যান্ডলে পাক ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার বিষয়টি পোস্ট করতেই উড়ে আসতে থাকে নেতিবাচক মন্তব্য ৷
Sunrisers Leeds just bought Pakistani spinner Abrar Ahmed for £190k in The Hundred 2026 auction— Tushar ॐ♫₹ (@Tushar_KN) March 12, 2026
Abrar is the one who mocked Wg Cdr Abhinandan Varthaman during Operation Sindoor by posting a tea pic captioned Fantastic Tea
Bid for Abrar Ahmed started at £75k, but franchise owner… pic.twitter.com/lEzVcvCbDb
সেখানেই শেষ নয় ৷ পরবর্তীতে সানরাইজার্স লিডসের অফিসিয়াল এক্স অ্য়াকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয় ৷ যদিও এর নেপথ্য কারণ জানা যায়নি ৷ নিয়ম লঙ্ঘন করায় অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে নোটিফিকেশনে দেখানো হচ্ছে ৷ 2009 মুম্বই হামলা পরবর্তী সময়ে ভারত-পাক দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি আইপিএলে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে পাকিস্তান ক্রিকেটারের ৷ দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সিরিজও বন্ধ আপাতত ৷ আর সে কারণেই মনে করা হচ্ছিল ভারতীয় সংস্থার মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ইংল্য়ান্ডের লিগেও পাক ক্রিকেটারদের এড়িয়ে যাবে ৷ আর এমনটা আঁচ করেই মেধার ভিত্তিতে ক্রিকেটার দলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি চেয়ে আট ফ্র্যাঞ্চাইজিকে চিঠি দিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷
পাল্টা ইসিবি'কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কেবল সানরাইজার্স লিডস নয়, আরও এক পাক ক্রিকেটার উসমান তারিককে দলে নিয়েছে বার্মিংহ্যাম ফোনিক্স ৷ তবে সেটি ভারতীয় কোনও সংস্থার মালিকানাধীন নয় ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে নিলামে অবিক্রিত রয়ে গিয়েছেন শাদাব খান, হ্যারিস রাউফ, সইম আয়ুবরা ৷ জোরে বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি অবশ্য নিলামের আগে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ৷