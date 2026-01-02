হেলমেটে প্য়ালেস্তাইনের পতাকা, কাশ্মীরের ক্রিকেটারকে পুলিশি তলব

হেলমেটে প্য়ালেস্তাইনের পতাকা, কাশ্মীরের ক্রিকেটারকে পুলিশি তলব
ক্রিকেটারের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের আয়োজককেও তলব করেছে পুলিশ ৷
Published : January 2, 2026 at 5:36 PM IST
শ্রীনগর, 2 জানুয়ারি: হেলমেটে প্য়ালেস্তাইনের পতাকা নিয়ে খেলতে নেমে পুলিশি তদন্তের মুখে কাশ্মীরের ক্রিকেটার ৷ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ তদন্ত শুরু করল সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ক্রিকেটারের পাশাপাশি টুর্নামেন্ট আয়োজককেও তলব করেছে পুলিশ ৷ ইতিমধ্যে ক্রিকেটারকে পুলিশ এক দফা তলব করেছে বলেও খবর ৷
সম্প্রতি হেলমেটে প্য়ালেস্তাইনের পতাকা সেঁটে জম্মুতে স্থানীয় একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ব্য়াটিং করতে নেমেছিলেন এক ব্য়াটার ৷ পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার পুলওয়ামার বাসিন্দা ফুরকান উল হক ৷ বৃহস্পতিবার মুঠিতে ম্য়াচ চলাকালীন তাঁর হেলমেটে প্য়ালেস্তাইনের পতাকা দেখা যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া ছড়াতে থাকে ৷ সামনে আসে কিছু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ ৷
ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইনের 173(3) ধারায় অভিযুক্ত করে ডোমানা থানার পুলিশ ক্রিকেটারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ৷ একইসঙ্গে ঘটনার পিছনে তাঁর কোনও উদ্দেশ্য বা প্যালেস্তাইনের সঙ্গে সম্ভাব্য কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ 29 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ ৷ বৃহস্পতিবার কেসি স্পোর্টস ক্লাবে জম্মু ট্রেলব্লেজার্সের মুখোমুখি হয়েছিল জেকে11 ৷ দ্বিতীয় টিমের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ফুরকান ৷
সেই ম্য়াচে ব্য়াটিংয়ের সময় ফুরকানের হেলমেটে প্য়ালেস্তাইনের পতাকা দেখে সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান নেটাগরিকরা ৷ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা এক ক্রিকেটার বলেন, "ওই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয় এবং বহু মানুষ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন ৷" চাপের মুখে ক্রিকেটারের সঙ্গে টুর্নামেন্টের আয়োজক জাহিদ ভাটকে তলব করে পুলিশ ৷
এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "এমন কাজের প্রেক্ষাপট এবং ঘটনার পিছনে উদ্দেশ্য জানতে ক্রিকেটারকে তলব করা হয়েছে ৷ এখনকার মতো তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ তদন্তের অন্য়ান্য কাজ চলছে ৷" এদিকে বিতর্কিত ঘটনা থেকে নিজেদের দূরত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷ সংশ্লিষ্ট লিগের সঙ্গে যে কোনওভাবেই তাঁদের সম্পর্ক নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷ বিজেপি নেতা তথা জম্মুর বিধায়ক আরএস পাঠানিয়া ঘটনাটিকে ক্রিকেট মাঠে রাজনীতির অপব্যবহার বলে আখ্যা দিয়েছেন ৷