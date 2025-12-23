মিলল না পুলিশি অনুমতি, চিন্নাস্বামীতে ফেরা হচ্ছে না কোহলির
পরিকাঠামো ও জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত ফাঁকফোকরের কারণে চিন্নাস্বামীতে বুধবার হচ্ছে না বিজয় হাজারে ট্রফির ম্য়াচ ৷
Published : December 23, 2025 at 2:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: জল্পনার নিরসণ ঘটিয়ে দিল্লির বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ অন্ধ্রের বিরুদ্ধে বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচে প্রাক্তন অধিনায়কের অংশগ্রহণ ঘিরে বাড়ছিল উন্মাদনা ৷ কারণ সূচি অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘরোয়া ওয়ান-ডে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে নামার কথা ছিল বিরাটের ৷ কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে চিন্নাস্বামীতে বুধবার খেলতে নামা হচ্ছে না তাঁর ৷ আরসিবি'র হোমগ্রাউন্ডে বুধবারের ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি মিলল না পুলিশের তরফে ৷
নিরাপত্তা ও দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই চিন্নাস্বামীতে বুধবার দিল্লি বনাম অন্ধ্র ম্য়াচ আয়োজনের অনুমতি দিল না পুলিশ ৷ সোমবার বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার, গ্রেটার বেঙ্গালুরু পুরনিগমের আধিকারিক, দমকল বিভাগের তরফে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হয় ৷ পরিকাঠামো এবং জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত স্টেডিয়ামের একাধিক ফাঁকফোকর চোখে পড়ে তাঁদের ৷ তারপরই পর্যালোচনা করে ম্যাচের অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার জন্য কর্ণাটক সরকারের তরফে গঠিত হয়েছে এক কমিটিও ৷ সেই কমিটিও সোমবার পরিদর্শন করে স্টেডিয়াম ৷
বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছিল কমিটি ৷ দমকল-সহ বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকরা স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন ৷ আধিকারিকদের পাঠানো রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই চিন্নাস্বামীতে বুধবার ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি মিলছে না ৷ কমিটির তরফে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷"
Bengaluru, Karnataka: Police Commissioner Seemant Kumar Singh says, " the committee which went to the stadium yesterday, on the instructions of the home department, included various departments such as fire, bescom, pwd, health, gba, and the police. as per the report of the… pic.twitter.com/UyT8ukfujt— IANS (@ians_india) December 23, 2025
স্টেডিয়ামের প্রবেশপথের সংকীর্ণতা বুধবারের বিজয় হাজারে ট্রফির ম্য়াচ চিন্নাস্বামীতে না-হওয়ার মস্ত বড় কারণ বলে জানা গিয়েছে ৷ বিরাট কোহলিকে দেখতে অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই স্টেডিয়ামে ম্য়াচ আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়নি পুলিশের তরফে ৷ সূত্রের খবর রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের শেষ চেষ্টা করেছিলেন কর্ণাটক ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ৷ কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি ৷
যা পরিস্থিতি তাতে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে সরছে বিরাটদের ম্য়াচ ৷ কারণ কেএসসিএ'র (KSCA) বাকি তিনটি মাঠ বিজয় হাজারে ট্রফির অন্য সব ম্য়াচের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৷ তবে দিল্লি বনাম অন্ধ্র ম্যাচের চূড়ান্ত ভেন্যুর ব্য়াপারে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি এখনও ৷ উল্লেখ্য, 15 বছর পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে নামতে চলেছেন বিরাট কোহলি ৷ নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে ম্য়াচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে বড় সিদ্ধান্ত দেশের প্রাক্তন অধিনায়কের ৷ উল্লেখ্য, দিল্লি স্কোয়াডে রয়েছেন ঋষভ পন্তও ৷