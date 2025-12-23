ETV Bharat / sports

মিলল না পুলিশি অনুমতি, চিন্নাস্বামীতে ফেরা হচ্ছে না কোহলির

পরিকাঠামো ও জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত ফাঁকফোকরের কারণে চিন্নাস্বামীতে বুধবার হচ্ছে না বিজয় হাজারে ট্রফির ম্য়াচ ৷

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: জল্পনার নিরসণ ঘটিয়ে দিল্লির বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ অন্ধ্রের বিরুদ্ধে বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচে প্রাক্তন অধিনায়কের অংশগ্রহণ ঘিরে বাড়ছিল উন্মাদনা ৷ কারণ সূচি অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘরোয়া ওয়ান-ডে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে নামার কথা ছিল বিরাটের ৷ কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে চিন্নাস্বামীতে বুধবার খেলতে নামা হচ্ছে না তাঁর ৷ আরসিবি'র হোমগ্রাউন্ডে বুধবারের ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি মিলল না পুলিশের তরফে ৷

নিরাপত্তা ও দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই চিন্নাস্বামীতে বুধবার দিল্লি বনাম অন্ধ্র ম্য়াচ আয়োজনের অনুমতি দিল না পুলিশ ৷ সোমবার বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার, গ্রেটার বেঙ্গালুরু পুরনিগমের আধিকারিক, দমকল বিভাগের তরফে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হয় ৷ পরিকাঠামো এবং জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত স্টেডিয়ামের একাধিক ফাঁকফোকর চোখে পড়ে তাঁদের ৷ তারপরই পর্যালোচনা করে ম্যাচের অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার জন্য কর্ণাটক সরকারের তরফে গঠিত হয়েছে এক কমিটিও ৷ সেই কমিটিও সোমবার পরিদর্শন করে স্টেডিয়াম ৷

বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছিল কমিটি ৷ দমকল-সহ বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকরা স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন ৷ আধিকারিকদের পাঠানো রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই চিন্নাস্বামীতে বুধবার ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি মিলছে না ৷ কমিটির তরফে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷"

স্টেডিয়ামের প্রবেশপথের সংকীর্ণতা বুধবারের বিজয় হাজারে ট্রফির ম্য়াচ চিন্নাস্বামীতে না-হওয়ার মস্ত বড় কারণ বলে জানা গিয়েছে ৷ বিরাট কোহলিকে দেখতে অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই স্টেডিয়ামে ম্য়াচ আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়নি পুলিশের তরফে ৷ সূত্রের খবর রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের শেষ চেষ্টা করেছিলেন কর্ণাটক ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ৷ কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি ৷

যা পরিস্থিতি তাতে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে সরছে বিরাটদের ম্য়াচ ৷ কারণ কেএসসিএ'র (KSCA) বাকি তিনটি মাঠ বিজয় হাজারে ট্রফির অন্য সব ম্য়াচের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৷ তবে দিল্লি বনাম অন্ধ্র ম্যাচের চূড়ান্ত ভেন্যুর ব্য়াপারে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি এখনও ৷ উল্লেখ্য, 15 বছর পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে নামতে চলেছেন বিরাট কোহলি ৷ নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে ম্য়াচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে বড় সিদ্ধান্ত দেশের প্রাক্তন অধিনায়কের ৷ উল্লেখ্য, দিল্লি স্কোয়াডে রয়েছেন ঋষভ পন্তও ৷

