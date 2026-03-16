অবশেষে সরকারি ছাড়পত্র, চিন্নাস্বামীতে আইপিএল খেলবেন কোহলিরা
গতবছর 4 জুন আরসিবি'র প্রথম আইপিএল জয় সেলিব্রেশনে পদপিষ্ট হয়েছিলেন 11 জন অনুরাগী ৷ তারপর থেকে ক্রিকেট ম্য়াচের আয়োজন বন্ধ ছিল চিন্নাস্বামীতে ৷
Published : March 16, 2026 at 4:44 PM IST
বেঙ্গালুরু, 16 মার্চ: আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের ভেন্যু হিসেবে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের নাম ঘোষণা হয়ে গেলেও অপেক্ষা ছিল সরকারি সিলমোহরের ৷ অবশেষে সোমবার চলে এল প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ৷ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে 2026 ম্যাচ আয়োজনের জন্য এদিন অনুমোদন দিল কর্ণাটক সরকার ৷ এর ফলে আসন্ন আইপিএলে চিন্নাস্বামীতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পাঁচটি হোম ম্যাচ খেলা নিয়ে আর কোনও সংশয় রইল না ৷
রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরার নেতৃত্বে বিধান সৌধে সোমবার বিশেষজ্ঞ কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেখানে সংশ্লিষ্ট কমিটির তরফে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হয় ৷ যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইভেন্ট ম্য়ানেজমেন্ট সংস্থা ৷ যে সংস্থাকে গতবছর চিন্নাস্বামীতে আরসিবি'র আইপিএল জয় সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানের বরাত দেওয়া হয়েছিল ৷ সে যাইহোক, বিস্তারিত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে রাজ্য সরকারের তরফে চিন্নাস্বামীতে আইপিএল ম্য়াচ আয়োজনের সবুজ সংকেত দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে ৷
চিন্নাস্বামীতে আইপিএল ম্য়াচ আয়োজনের ছাড়পত্র মেলায় রাজ্য সরকারকে ধন্য়বাদ জ্ঞাপন করেছে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷ সংস্থার মুখপাত্র বিনয় মৃত্যুঞ্জয় ইটিভি ভারত'কে বলেন, "ভেঙ্কটেশ প্রসাদ নেতৃত্বাধীন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল ৷"
Note: Chinnaswamy Stadium has received the required permissions to host the 5 RCB Home Matches.
তাঁর সংযোজন, "বেঙ্গালুরুতে ক্রিকেটের উত্তেজনা ফেরাতে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম করেছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ৷ আমরা আরসিবি'কে নিরাপদে আইপিএল ম্য়াচ পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব ৷ আশা করি ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে এবারের অভিজ্ঞতা সুখের হবে ৷"
গতবছর 4 জুন রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম আইপিএল জয় সেলিব্রেশনের বলি হন 11 নিরীহ অনুরাগী ৷ আয়োজকদের গাফিলতিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের ৷ তারপর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে ক্রিকেট ম্য়াচের আয়োজন বন্ধ ছিল চিন্নাস্বামীতে ৷ সম্প্রতি রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা থাকলেও তা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে কাজ চলায় সেই ম্য়াচ সরে যায় হুবালিতে ৷ তবে আগামী 28 মার্চ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্য়াচ দিয়ে ক্রিকেট ফিরছে চিন্নাস্বামীতে ৷