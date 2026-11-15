বোলিং-ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতায় মুস্তাক আলির শুরুতে কর্ণাটকের কাছে হারল বাংলা

বোলিং-ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতায় মুস্তাক আলির শুরুতে কর্ণাটকের কাছে হারল বাংলা
185 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 165 রানে শেষ হয়ে যায় বাংলার ইনিংস ৷
Published : November 15, 2026 at 10:06 AM IST
মুম্বই, 15 নভেম্বর: রঞ্জি ট্রফির শেষ ম্য়াচে মহারাষ্ট্রের কাছে কদর্য হার ভুলে মুস্তাক আলি ট্রফি জয় দিয়ে শুরু করতে চেয়েছিল বাংলা ৷ কিন্তু ফরম্য়াট বদলালেও ফলাফল বদলাল না ৷ মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েয় ঘরোয়া টি-20 প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচে শনিবার কর্ণাটকের কাছে 19 রানে হারল অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথমে ব্যাট করে কর্ণাটক সব উইকেট হারিয়ে 184 রান তোলে ৷ প্রত্যুত্তরে নয় উইকেটে 165 রানে থেমে যায় বাংলার ইনিংস ৷
লাল-বলের ক্রিকেটে দাপট দেখালেও সাদা-বলের টুর্নামেন্টে ব্যর্থ মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার সমৃদ্ধ বাংলার বোলিং ৷ পরিবর্তে 28 রানে চার উইকেট নিয়ে বাংলার সবচেয়ে সফল বোলার সায়ন ঘোষ ৷ পিতৃশোকের ধাক্কা সরিয়ে কর্ণাটক ব্যাটারদের আটকে রাখার কাজটা করলেন তিনি ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৷ তাঁর ঝুলিতে 19 রানের বিনিময়ে জোড়া উইকেট ৷ সদ্য টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানো মহম্মদ শামির কর্ণাটক ম্যাচটা ভালো গেল না ৷ একটি উইকেট পেলেও চার ওভার হাত ঘুরিয়ে খরচ করলেন 56 রান ৷ মুকেশ কুমারের ঝুলিতে 45 রানের বিনিময়ে দুই উইকেট ৷ দলের প্রধান দুই বোলারের ব্যর্থতায় কর্ণাটক ব্যাটারদের কাজটা সহজ হয়ে যায়।
ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে প্রথম 22 বলে 47 রান তুলে কর্ণাটককে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন দুই ওপেনার লুভনিত সিসোদিয়া ও মণীশ পান্ডে ৷ যদিও লম্বা হয়নি দুই ওপেনারের ইনিংস ৷ সিসোদিয়া ফেরেন 12 বলে 27 রানে, পান্ডে করেন 29 রান ৷ তিনে ব্য়াটিং করতে নেমে কর্ণাটক ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান অভিজ্ঞ করুণ নায়ার ৷ হাফসেঞ্চুরি আসে তাঁর ব্যাটে ৷ 35 বলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে 53 রান করেন তিনি ৷ শেষদিকে নিয়মিত উইকেট হারালেও প্রবীণ দুবের 15 বলে অপরাজিত 30 সব উইকেট হারিয়ে কর্ণাটককে 184 রানে পৌঁছে দেয় ৷
Karnataka Won by 19 Run(s) #KARvBEN #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/MJCcCDZgCj— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
চ্য়ালেঞ্জিং রান তাড়া করতে নেমে বাংলা শুরু থেকেই সমস্যায় পড়ে ৷ অভিষেক পোড়েল (0) এবং করণ লাল (9) ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে চূড়ান্ত ব্যর্থ ৷ তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে অধিনায়ক ঈশ্বরণও ফেরেন শূন্য রানে ৷ খাতা খুলতে পারেননি নবাগত ঋষভ চৌধুরী ৷ 24 রানে চার উইকেট হারানো বাংলাকে পঞ্চম উইকেটে খানিকটা টেনে তোলেন সুদীপ ঘরামি ও শাহবাজ আহমেদ ৷ দু'জনে যোগ করেন 96 রান ৷ ছ'টি বাউন্ডারি এবং চারটি ওভার বাউন্ডারিতে সাজানো সুদীপ ঘরামির 42 বলে 65 রানের ইনিংসে যবনিকা পড়তেই বাংলার ব্যাটিং ভেঙে পড়ে ৷
হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 56 রানে ফেরেন শাহবাজ আহমেদ ৷ মারেন চারটি ছক্কা ৷ শাহবাজ ফেরার পর শেষ দু'ওভারে বাংলার জয়ের জন্য দরকার ছিল 31 রান ৷ কিন্তু শাহবাজ আউট হওয়ার পর টেল-এন্ডাররা দলকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেননি ৷ 19 ওভারে 165 রানে গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস ৷ 26 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা কর্ণাটক পেসার অভিলাষ শেট্টি ৷