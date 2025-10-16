আইপিএলে প্রত্যাবর্তন কেন উইলিয়ামসনের, গোয়েঙ্কার ডাকে লখনউয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক

আইপিএলে প্রত্যাবর্তন কেন উইলিয়ামসনের, গোয়েঙ্কার ডাকে লখনউয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক
গতবছর আইপিএলের মহা নিলামে অবিক্রিত রয়ে গিয়েছিলেন কেন উইলিয়ামসন ৷ 2026 আইপিএলে অন্য ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর ৷
Published : October 16, 2025 at 2:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: শেষবার 2024 সালে কোটিপতি লিগ খেলেছিলেন গুজরাত টাইটান্সের হয়ে ৷ তবে গতবছর আইপিএল নিলামে অবিক্রিত থেকে গিয়েছিলেন ৷ একবছর বিশ্বের সেরা ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগে থেকে দূরে থাকার পর ফের আইপিএলে ফিরছেন কেন উইলিয়ামসন ৷ তবে ক্রিকেটার হিসেবে নয় ৷ বৃহস্পতিবার ডব্লিউটিসি জয়ী নিউজিল্যান্ড অধিনায়ককে রণকৌশল উপদেষ্টা (Strategic Advisor) পদে বসাল লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷
চলতি বছর অর্থাৎ, 2025 সালে আইপিএলে সপ্তমস্থানে শেষ করেছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ তাই আগামী বছর কোটিপতি লিগ শুরুর আগে কোচিং স্টাফে খোলনলচে বদলাতে উদ্য়োগী হয়েছে এলএসজি ম্য়ানেজমেন্ট ৷ জাহির খানকে ছেড়ে গত জুলাইয়ে ভরত অরুণকে বোলিং কোচ নিযুক্ত করছে তাঁরা ৷ উইলিয়ামসনের পাশাপাশি স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটার কার্ল ক্রো'কে নিযুক্ত করেছে 2022 সালে আইপিএলে আত্মপ্রকাশ করা ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ৷ তবে হেড কোচ হিসেবে জাস্টিন ল্যাঙ্গার দায়িত্বে বহাল থাকছেন ৷
এদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর না-নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে বর্তমানে নতুন করে অনুসন্ধান করছেন কেন ৷ লখনউয়ের নয়া দায়িত্ব তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে অন্বেষণেরই একটি অংশ ৷ এদিন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা সক্রিয় ব্য়াটারের যোগদানের ঘোষণায় এলএসজি'র তরফে লেখা হয়, "ধীরস্থির, হিমশীতল মানসিকতার কেন উইলিয়ামসন রণকৌশল উপদেষ্টা হিসেবে আমাদের থিঙ্কট্যাঙ্কের অংশ হলেন ৷"
Cool. Calm. Calculated. Kane Williamson is now part of our think tank as our Strategic Advisor. 🙌— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) October 16, 2025
Welcome to Lucknow, Kane Mama! 💙 pic.twitter.com/t5v9OGMqyU
প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন এলএসজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ভীষণ পছন্দের এক ক্রিকেটার বলে টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ সম্প্রতি লন্ডনে কেন উইলিয়ামসনের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধারের বৈঠকের পরই গোটা বিষয়টিতে সিলমোহর পড়ে ৷ এব্য়াপারে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে মিঃ গোয়েঙ্কা বলেন, "তাঁর অধিনায়কত্বের গুণ, শান্ত স্বভাব এবং সর্বোপরি দলের ক্রিকেটারদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে ৷ লন্ডনে আমার সঙ্গে বৈঠকের পর হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে কেনের সাক্ষাত হয় ৷ তারপর ঋষভ পন্তের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চলে ৷ তারপরই এই ভালো সিদ্ধান্তে পৌঁছই আমরা ৷"
33টি সেঞ্চুরি-সহ দেশের হয়ে 105টি টেস্টে 9,276 রান রয়েছে কেন উইলিয়ামসনের ঝুলিতে ৷ পাশাপাশি ওয়ান-ডে ক্রিকেটেও 173 ম্য়াচে সাত হাজারেরও বেশি রান করেছেন তারকা ক্রিকেটার ৷ আইপিএলে একাধিক ফ্র্য়াঞ্চাইজির হয়ে 79 ম্যাচে 2,128 রান করেছেন কেন উইলিয়ামসন ৷ 2016 সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্য়াঞ্চাইজির খেতাবজয়ের শরিকও ছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে সামলেছেন হায়দরাবাদের অধিনায়কত্বও ৷ এবার নতুন ভূমিকায় কেন কতোটা সফল হন, সেটাই দেখার ৷