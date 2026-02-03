ETV Bharat / sports

কামিন্দুতে আস্থা রেখে টি-20 বিশ্বকাপের দলঘোষণা শ্রীলঙ্কার

সম্প্রতি টি-20 সেটআপে ফেরানো হলেও নিজেকে প্রমাণ করতে না-পারায় বাদ পড়লেন ধনঞ্জয় ডি'সিলভা ৷

KAMINDU MENDIS
কামিন্দু মেন্ডিস (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 3 ফেব্রুয়ারি: সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান ও ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের স্কোয়াডে রাখা হয়নি তাঁকে ৷ তবে সোমবার আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কা স্কোয়াড ঘোষিত হল কামিন্দু মেন্ডিসকে রেখেই ৷ পাকিস্তান ও ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে জায়গা পেলেও নিজেকে প্রমাণ করতে না-পারায় বিশ্বকাপের 15-সদস্যের দলে ঠাঁই হল না ধনঞ্জয় ডি'সিলভার ৷

সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে কামিন্দু মেন্ডিসের পারফরম্য়ান্স এমনিতে খুব একটা আহামরি নয় ৷ 35 ম্যাচে 124.71 স্ট্রাইক-রেটে তাঁর নামের পাশে রয়েছে মাত্র 540 রান ৷ বিকল্প হিসেবে টেস্ট অধিনায়ক ধনঞ্জয়কে দেখে নিতে সম্প্রতি প্রায় দেড় বছর বাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দলে ফেরানো হয় তাঁকে ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজেও রাখা হয়েছিল তাঁকে ৷ কিন্তু দু'টি সিরিজে তিন ম্যাচ মিলিয়ে ধনঞ্জয়ে সংগ্রহে মাত্র 43 রান এবং একটি উইকেট ৷ জঘন্য পারফরম্য়ান্সের কারণে ইংল্য়ান্ডে বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়তে হয় তাঁকে ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে মিডল-অর্ডারে মেন্ডিসেই ভরসা রাখলেন নির্বাচকেরা ৷

বিশ্বকাপে দ্বীপরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবেন দাসুন শানাকা ৷ যে ঘটনায় অবশ্য কোনও চমক নেই ৷ তবে তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতা বিশ্বকাপে দলের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে ৷ ব্য়াটিং লাইন-আপও খাতায়-কলমে শক্তিশালী 2014 টি-20 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ৷ যেখানে রয়েছে পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, চারিথ আশালঙ্কা, কুশল পেরেরার মতো অভিজ্ঞ সব নাম ৷

সাম্প্রতিক সময়ে ভালো পারফর্ম করে বিশ্বকাপগামী বিমান উঠছেন তরুণ বাঁ-হাতি ব্য়াটার পবন রত্নায়েক ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে 121 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংসের পর গত রবিবার দ্বিতীয় ম্য়াচে 22 বলে 40 রান এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷

বোলিং বিভাগে পেস এবং স্পিনের সংমিশ্রণে বেশ শক্তিশালী শ্রীলঙ্কা ৷ ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও মাহিশ থিকশানার মতো বিশ্বমানের স্পিনারদের পাশাপাশি দলে রয়েছেন দুষ্মন্ত চামিরা, মাথিশা পাথিরানা এবং ঈশান মালিঙ্গার মতো স্পিডস্টাররা ৷ গ্রুপ-বি'তে আয়ারল্যান্ড, ওমান, অস্ট্রেলিয়াজিম্বাবোয়ের সঙ্গে রয়েছে তাঁরা ৷ 8 ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে শ্রীলঙ্কার ৷

  • একনজরে শ্রীলঙ্কা স্কোয়াড: দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), পাথুম নিশাঙ্কা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস, কামিন্দু মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, চারিথ আশালঙ্কা, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রত্নায়েক, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ওয়েলালাগে, মাহিশ থিকশানা, দুষ্মন্ত চামিরা, মাথিশা পাথিরানা এবং ঈশান মালিঙ্গা ৷

