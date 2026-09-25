শুটিংয়ে এল প্রথম সোনা, এশীয় রেকর্ড গড়ে পোডিয়াম শীর্ষে কমলজিৎ-সুরুচি

শুটিংয়ে এল প্রথম সোনা, এশীয় রেকর্ড গড়ে পোডিয়াম শীর্ষে কমলজিৎ-সুরুচি
10মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে এশিয়ান গেমসে প্রথম সোনা জিতল ভারত ৷ ফলত কমলজিৎ ও সুরুচির কীর্তিকে ঐতিহাসিক বললে অত্যুক্তি হয় না ৷
Published : September 25, 2026 at 2:54 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 25 সেপ্টেম্বর: বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিরাশাজনক পারফরম্য়ান্স এলেও চলতি এশিয়ান গেমসে এখনও পর্যন্ত শুটিংয়েই সর্বাধিক পদক এসেছে ভারতের ঝুলিতে ৷ তবে প্রথম পাঁচদিনে সোনার আক্ষেপ রয়ে গিয়েছিল ৷ ষষ্ঠদিনে এসে সেই আক্ষেপ মেটালেন কমলজিৎ সিং ও সুরুচি সিং ৷ 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনার হাসি হাসল ভারত ৷ যা চলতি গেমসের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক ভারতের ৷
ব্যক্তিগত ইভেন্টের হতাশা ভুলিয়ে দলগত ইভেন্টে শুরু থেকেই তাগিদ স্পষ্ট ছিল কমলজিৎ ও সুরুচির মধ্যে ৷ যোগ্যতা অর্জন রাউন্ডে শীর্ষে থেকে ফাইনালে প্রবেশ করেন ভারতীয় শুটারদ্বয় ৷ আর ফাইনালে সোনা জয়ের পথে 484.6 পয়েন্ট স্কোর এশীয় রেকর্ড গড়ে ফেলেন দু'জনে ৷ ভেঙে দেন চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে উজবেক শুটার মুখাম্মদ কামালভ ও নিগিনা সাইদকুলোভা'র নজির (481.3 পয়েন্ট) ৷
তার আগে এদিন যোগ্য়তা অর্জন পর্বেও নজির গড়েন ভারতের দুই শুটার ৷ 587 পয়েন্ট স্কোর করে ভেঙে দেন এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জন পর্বে সর্বাধিক স্কোরের নজির ৷ যা এতদিন ছিল ভারতেরই আরেক জুটি সরবজোৎ সিং ও দিব্যা সুব্বারাজু'র ঝুলিতে ৷ তিন বছর আগে হ্যাংঝৌ গেমসের যোগ্যতা অর্জন পর্বে 577 পয়েন্ট স্কোর করেছিলেন তাঁরা ৷ একইসঙ্গে এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো এশিয়ান গেমসের 10মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে এটিই প্রথম স্বর্ণপদক ভারতের ৷ এর আগে 2023 সালে হ্য়াংঝৌয়ে রুপো জিতেছিলেন সরবজোৎ-দিব্যা জুটি ৷
For the second time at Aichi-Nagoya, India’s National Anthem rings out, courtesy of Suruchi and Kamaljeet! ✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026… pic.twitter.com/WbmT53SVeh
দেশকে সোনা এনে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হরিয়ানা শুটার সুরুচি ৷ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "এটা ভেবে ভালোলাগছে যে শুটিংয়ে প্রথম সোনা দেশকে আমি দিতে পারলাম ভেবে ৷" একই ইভেন্টে এদিন রুপো যায় দক্ষিণ কোরিয়ার ঝুলিতে ৷ 478.0 স্কোর করেন কোরিয়ার শুটারদ্বয় ৷ ব্রোঞ্জ জিতলেও 415.8 স্কোর করে অনেক পিছনে শেষ করে ইরান ৷
এর আগে 10মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে মিস করেছিলেন দলগত ইভেন্টে সোনাজয়ী দুই শুটারই ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে নবমস্থানে শেষ করে অল্পের জন্য ফাইনালে যাওয়া হয়নি কমলজিতের ৷ অন্যদিকে যোগ্যতা অর্জন পর্বে 26তম স্থানে শেষ করে মেয়েদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে নিরাশ করেছিলেন সুরুচি ৷