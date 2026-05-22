আইএসএল আয়োজন ঘিরে 'ম্যানমেড ক্রাইসিস' তৈরি হয়েছিল, সাফ জানালেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট

আইএসএল আয়োজন ঘিরে 'ম্যানমেড ক্রাইসিস' তৈরি হয়েছিল, সাফ জানালেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট
আগামী মরশুমে স্বমহিমায় ফিরবে দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ ৷ চলতি মরশুমে শেষ হতে না-হতেই জানিয়ে দিলেন কল্যাণ চৌবে ৷
Published : May 22, 2026 at 4:04 PM IST
কলকাতা, 22 মে: এযাবৎ সেরা আইএসএলের সাক্ষী থাকল দেশের ফুটবল-জনতা ৷ টানটান লাস্ট-ডে থ্রিলারের পর 22 বছর বাদে ইস্টবেঙ্গল ভারতসেরা হতে এমনই মন্তব্য ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের ৷ বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেতাব জয়ের দৌড়ে ছিল মোহনবাগান এবং আরও তিনটি দল ৷ কিন্তু ইন্টার কাশী'কে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রথমবার আইএসএল জয়ের সঙ্গে সঙ্গে 22 বছর বাদে ভারতসেরা'র তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে লাল-হলুদ ৷
অথচ সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে একটা সময় এদেশে ফুটবল মরশুম নিয়ে সংশয়ের আবহ ছিল ৷ সব প্রতিযোগিতাই দেরিতে শুরু করতে হয়েছে ৷ আইএসএল, সুপার কাপ-সহ সকল টুর্নামেন্টেই সময়ের তুলনায় অনেক দেরিতে বল গড়িয়েছে ৷ তবে সব সমস্য়া কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ আইএসএল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশে সংগঠিত হয় ৷ যদিও সেই সব সমস্যার অধিকাংশকে এদিন 'ম্যানমেড ক্রাইসিস' বলে আখ্যা দিলেন ফেডারেশন সভাপতি ৷ তবে শেষমেশ সবক'টি টুর্নামেন্ট সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পেরে তৃপ্ত কল্য়াণ চৌবে ৷
এই মরশুম সংক্ষিপ্ত হলেও সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল ৷ তবে নতুন মরশুমের ভবিষ্যত কোন পথে, তা সকলেরই অজানা ৷ কিন্তু কিশোরভারতী ছেড়ে বেরনোর সময় কল্যাণ চৌবে আশ্বাস দিয়ে গেলেন আগামী মরশুমে আইএসএল স্বমহিমায় ফিরবে ৷ তার ব্যবস্থা চলছে ৷ কিন্তু এবার যেভাবে শেষদিন পর্যন্ত আইএসএলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল, তা এর আগে কখনও দেখা যায়নি বলেই মত তাঁর ৷ তেমনই বিশ্বের অন্যতম সেরা ডার্বির উন্মাদনাও এবছর সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে বলে মত ফেডারেশন সভাপতির ৷
শেষপর্যন্ত দীর্ঘ খরা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল ভারতসেরা হওয়ায় একজন ফুটবলপ্রেমী হিসেবে বাকি সকলের মতই খুশি বলে জানান কল্য়াণ চৌবে ৷ ইস্টবেঙ্গলের এই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘটনা বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন বলেও মনে করেন তিনি ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়ে নতুন মরশুম নিয়ে ধোঁয়াশা কাটার যে বার্তা তিনি দিয়েছেন, তাতে আশার আলো অনুরাগীদের মনে ৷
অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দে মাতলেন ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী শিবিরের অন্যতম কর্তা বিভাস আগরওয়াল ৷ দেশের সেরা খেতাব ঘরে তোলার পর নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাকতে চান বলে জানালেন তিনি ৷ তবে তার আগে ফেডারেশনের পরিকল্পনার বা রোডম্য়াপ জানাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানালেন তিনি ৷ নতুন মরশুমে কোচ হিসেবে অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলেও জানালেন তিনি ৷