রিচার জন্য শুভেচ্ছার ঢল, ব্যস্ততার দোহাইয়ে দুয়োরানি কবাডির 'গোল্ডেন-গার্ল' পিঙ্কি
স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্থানীয় সব ক্লাব অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেও রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র সময় হয়নি পিঙ্কিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন করার।
Published : October 12, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: শারোদৎসবের আবহে বঞ্চনার ছবি এশিয়ান গেমসে সোনজয়ী কবাডি খেলোয়াড়ের প্রতি ৷ জাপানের আইচি-নাগোয়ায় সদ্য শেষ হওয়া এশিয়ান গেমসে ভারতের পুরুষ ও মহিলা উভয় দলই ৷ আর সোনাজয়ী মহিলা দলের সদস্যা ছিলেন বাংলার পিঙ্কি রায় ৷ অথচ পিঙ্কির কাছে এখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি রাজ্য সরকারের তরফে কোনও অভিনন্দন বার্তা ৷
গত দশদিন ধরে রাণাঘাটের পিঙ্কি রয়েছেন হিন্দমোটরে দিদির বাড়ি ৷ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্থানীয় সব ক্লাব তাঁকে অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেও রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র সময় হয়নি একটা শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন করার। পুষ্পস্তবক পাঠানো কিংবা নবমহাকরণে ডেকে সংবর্ধিত করার সৌজন্য তো অনেক দূরের কথা ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ ইডেন গার্ডেন্সে সম্প্রতি মহালয়ার দিন দুর্গাপুজো উপলক্ষে মেগা অনুষ্ঠানে এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী মহিলা ক্রিকেটার রিচা ঘোষ আমন্ত্রিত হলেও ডাক পেলেন না পিঙ্কি ৷
রাজ্য কবাডি সংস্থার ব্যাটন কার হাতে থাকবে যা নিয়ে গোষ্ঠীবিবাদ অব্যাহত ৷ সংস্থার তাঁবুতে আপাতত সেনাবাহিনীর তালা ৷ ফলে সেই খেলায় সোনাজয়ী প্লেয়ারের জন্য সরকারের তরফে একটা যে অভিনন্দন বার্তা পৌঁছবে না, সেটাই স্বাভাবিক ৷ দক্ষিণ-মধ্য রেলের কর্মী পিঙ্কি রায় কর্মসূত্রে থাকেন হায়দরাবাদে ৷ বর্তমানে জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেন রেলের হয়ে ৷ তবুও তিনি তো বাংলারই মেয়ে ৷ 13 বছর আগে বঞ্চনার শিকার হয়ে বাংলা ছেড়েছিলেন ৷ তার আগে অবশ্য রাজ্যকে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে বিচ কবাডিতে রুপো দিয়েছিলেন ৷ সেই সময় তদানীন্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র পিঙ্কিকে রাজ্যে ভালো চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ পিঙ্কি অবশ্য রেলে চাকরির নেশায় সেই সময় তার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি ৷ তবে বাংলার জন্য কিছু করতে সবসময় মুখিয়ে থাকেন পিঙ্কি ৷ এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের পরেও ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, বেশ কিছু পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে বাংলার জন্য ৷ রাজ্য সরকার এবং রাজ্য কবাডি সংস্থা সাহায্য করলে তা বাস্তবায়ন করতে চান।
বাংলার জন্য ভালো কিছু করতে চাওয়া পিঙ্কির প্রতি এই অবহেলা সত্যিই খারাপ বার্তা ৷ এবিষয়ে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী বলছেন, "কী বলব বলুন তো ৷ তবে এই ধরনের আচরণের সঙ্গে এই রাজ্যে অভ্যস্ত আমি ৷ তাই খারাপ লাগলেও মেনে নিচ্ছি ৷ আরও ভালো করে বললে অতীতের মত সইয়ে নিলাম ৷" রিচা ঘোষকে মতোই সম্মান পাওয়ার দাঁড়িপাল্লায় পিঙ্কিও একই মেরুতে থাকবে ৷ রিচার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, ক্রীড়ামন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রক সদা জাগ্রত এবং সচেষ্ট ৷ কিন্তু পিঙ্কির ক্ষেত্রে দুয়োরানির ব্যবহার। ফিফা ম্যাচ আয়োজনের ব্যস্ততা, মহালয়ার আনন্দযজ্ঞের বিশাল আয়োজনের চোখ-ধাঁধানিতে পিঙ্কিকে অভিনন্দন না-জানানো ভুলে যাওয়া নাকি এড়িয়ে যাওয়া ৷ প্রশ্ন বাংলার ক্রীড়ামহলে ৷
পিঙ্কি বলছেন, "অন্যকে ডাকা হল আর আমাকে কেন ঢাকা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না ৷ তবে একটা খারাপ লাগা তো থাকেই ৷ সবাই জিজ্ঞাসা করছে আর আমি ঢাকার চেষ্টা করছি ৷ যাইহোক বিষয়গুলো মেনে নিয়েছি ৷ এখন দ্রুত অনুশীলনে নেমে আসন্ন প্রতিযোগিতা এবং বিশ্বকাপের জন্য তৈরি হতে চাই ৷" পালাবদল হয় ৷ প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায় ৷ কিন্তু চমকের পৃথিবীতে বৈষম্যের দাঁড়িপাল্লা থেকেই যায় ৷