স্বপ্নপূরণ হতেই নতুন লক্ষ্য স্থির এশিয়াডে সোনাজয়ী পিঙ্কির, ঘরের মেয়ের অপেক্ষায় রানাঘাট

স্বপ্নপূরণ হতেই নতুন লক্ষ্য স্থির এশিয়াডে সোনাজয়ী পিঙ্কির, ঘরের মেয়ের অপেক্ষায় রানাঘাট
ASIAN GAMES 2026: পিঙ্কি ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীকে বলেন, '2008 সালে কবাডি খেলা শুরু করি । বাংলাকে রুপো দিয়েছি । কিন্তু এই সোনার গুরুত্ব আলাদা।'
Published : September 27, 2026 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত মায়ের স্বপ্ন সত্যি করে কবাডিতে সোনা পিঙ্কি রায়ের । জাপানের মাটিতে চলতি এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলে বাংলার সোনাজয়ী প্রতিনিধি । মা ছিলেন থিয়েটার কর্মী । মেয়ে পিঙ্কির সঙ্গেও মঞ্চের যোগ রয়েছে । তবে তা থিয়েটার নয়, নৃত্যের । এশিয়াডে সোনা জয়ী কবাডি তারকা একজন নৃত্যশিল্পীও । তবে এবার তাঁর লক্ষ্য বিশ্বজয়ের ৷
শনিবার সকালে কবাডিতে ভারতের যে মহিলা দল সোনা জিতেছে, তার অন্যতম সদস্য রানাঘাটের মেয়ে । এ দিন ইরানকে 37-34 ফলে হারিয়ে কবাডিতে চতুর্থ বার সোনা জিতল ভারত । তাতে অবদানও রয়েছে বাংলার মেয়ের । তবে বর্তমানে চাকরির সুবাদে তিনি রেলের প্রতিনিধিত্ব করেন ।
শনিবার রাত দশটা নাগাদ হোয়াটসঅ্যাপ কলে একাধিক চেষ্টার পরে কথা । নেটওয়ার্কের সমস্যায় বারবার কেটে যাচ্ছিল । কথাও অস্পষ্ট । একাধিকবার চেষ্টার মাধ্যমে কথা বলার মতোই পিঙ্কির এশিয়ান গেমসের সোনা জয় । আঠারো বছর পরে এশিয়ান গেমসে প্রতিনিধিত্ব করে সোনালি সাফল্য । এককথায় স্বপ্নপূরণ ।
দু’বার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার, অতীতে জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েও শেষে অজানা কারণে বাদ পড়া এবং অবশেষে প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক পেয়েই সোনা জয় । আইচি থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে পিঙ্কি ইটিভি ভারতকে বলেন, "2008 সালে কবাডি খেলা শুরু করি । বাংলাকে রুপো দিয়েছি । তার পরে রেলের হয়ে খেলে অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি । কিন্তু এই সোনার গুরুত্ব আমার কাছে আলাদা । অনেকক্ষণ ম্যাচ শেষ হয়ে গেলেও পদক আঁকড়ে পড়ে রয়েছি । এর মূল্য কী, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না । জীবনের সব আশা পূরণ হল ৷"
শুরু থেকেই ডাকাবুকো । তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে আন্তঃজেলায় ছিল নদিয়ার দিদিগিরি । জাতীয় স্তরে বাংলাকে টেনেছেন । পরবর্তী সময়ে হিমাচলপ্রদেশে চলে যান । সেখান থেকেই ভালো পারফরম্যান্সের হাত ধরে দক্ষিণ-মধ্য রেলে চাকরি পাওয়া । ছোটবেলার কোচ অভিজিৎ পালিত বললেন, "আমাদের আনন্দের দিন । ফোনে কথা বলছিল । ওর আজকে সত্যিই আনন্দের দিন । সোনা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল । এবার বলেছি অর্জুন পুরস্কার পেতে হবে । আর বলেছি এখানেই শেষ নয়, শুরু । বিশ্বজয়ের লক্ষ্য সামনে রেখে এগোতে ।"
27 বছর আগে প্রয়াত হন বাবা । ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর পরে মূলত মায়ের কাছেই বড় হওয়া । 2017 সালে প্রয়াত হন মা । পিঙ্কির মায়ের স্বপ্ন ছিল, মেয়ে যেন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সফল হয় । সোনা জয়ের দিনে পিঙ্কি প্রয়াত বাবা-মাকেই পদক উৎসর্গ করলেন । বলছিলেন, "আমার প্রয়াত মা ও বাবাকেই এই পদক উৎসর্গ করছি । বাবার মৃত্যুর পরে মা যে লড়াইটা করেছিল, প্রত্যেক মুহূর্তে তার সাক্ষী ছিলাম । মা আমাকে ভারতের জার্সিতে দেখতে চেয়েছিল । আজ বারবার পাশে মায়ের অভাব বোধ করছি । কিন্তু আমি জানি, মা আমাকে কোথাও থেকে হয়তো আশীর্বাদ করছে । বলা যায়, মায়ের স্বপ্নপূরণ করলাম ।"
মূলত বিদ্যালয়ের গেমস টিচারের সৌজন্যে কবাডিতে আসা পিঙ্কির । 2013 সালে বাংলার হয়ে রুপো জিতেছিলেন । সেই বছরই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয় । 2016 সাল থেকে দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে পাকাপাকি ভাবে হায়দরাবাদের বাসিন্দা । ফের জাতীয় শিবিরে ডাক আসে তিন বছর পরে । কিন্তু ফের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার ও শিবির থেকে ফিরে আসা । চোট বারবার পিঙ্কির এগিয়ে যাওয়ার পথে কাঁটা ছড়ালেও তিনি হার মানেননি । জানতেন, ধৈর্য এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে সুযোগ আসবেই ।
আইচিতে আয়োজিত এশিয়ান গেমসে অবশেষে সুযোগ আসে । মনোনীত হওয়ার পরেই সেখানে 12 জনের মধ্যে থাকায় কবাডিতে এশিয়ান গেমসের দলে সুযোগ পান । প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে । শেষ পর্যন্ত সোনা জিতে কথা রাখলেন বাংলার মেয়ে । হরিয়ানার হয়ে খেলতে চলে গিয়েছিলেন আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে । নো অবজেকশন লেটার না-নিয়ে যাওয়ায় বাংলা থেকে প্রতিবাদ হয়েছিল । সেই সময় সহায় হয়েছিলেন তদানীন্তন রাজ্য কবাডির সভাপতি প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায় । সেদিনের সেই পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান যেন সোনার পদকে ফিরে এল । কবাডি কর্তারা ইতিমধ্যে পিঙ্কির ফেরার অপেক্ষায় । জমকালো সংবর্ধনা দিতে চান তাঁরা । আপাতত তার প্রস্তুতি চলছে । আর অপেক্ষায় রয়েছে রানাঘাট । ঘরের সোনার মেয়েকে বরণ করতে ।