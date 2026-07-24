জার্মানির হটসিটে জুর্গেন ক্লপ, আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত সামলাবেন দায়িত্ব

জার্মানির হটসিটে জুর্গেন ক্লপ, আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত সামলাবেন দায়িত্ব
এই প্রথম কোনও জাতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন লিভারপুলকে আটটি ট্রফি এনে দেওয়া ক্লপ ৷ 15 অগস্ট কাজ শুরু করবেন ষাট ছুঁইছুঁই কোচ ৷
Published : July 24, 2026 at 4:35 PM IST
মিউনিখ, 24 জুলাই: প্যারাগুয়ের কাছে অবাক হারে 2026 বিশ্বকাপের রাউন্ড অব-32 থেকেই ছিটকে গিয়েছে জার্মানি ৷ আর বিশ্বকাপ থেকে অকাল বিদায়ের পর কালক্ষেপ করেননি জুলিয়ান নাগেলসম্যান ৷ দিনকয়েকের মধ্যেই জার্মানির হেড কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি ৷ পরিবর্ত হিসেবে জুর্গেন ক্লপের নাম নিয়ে চলছিল বিস্তর চর্চা ৷ শুক্রবার সেই চর্চাতেই সিলমোহর পড়ল ৷ জার্মানির নয়া কোচ হলেন জুর্গেন ক্লপ ৷
জার্মান ফুটবল অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লপ'কে দেশের পুরুষ সিনিয়র দলের কোচ হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৷ আগামী বিশ্বকাপ অর্থাৎ, 2030 বিশ্বকাপ পর্যন্ত জোসুয়া কিমিচ, জামাল মুসিয়ালা'দের দায়িত্ব সামলাবেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ড-লিভারপুলের প্রাক্তন কোচ ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ক্লাব ফুটবলে নিজের কোচিং দর্শনে সাড়া জাগালেও কোনও জাতীয় দলের দায়িত্ব এই প্রথমবার গ্রহণ করলেন ক্লপ ৷
আগামী 15 অগস্ট থেকে কাজ শুরু করবেন জার্মানির নয়া কোচ ক্লপ ৷ এদিন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে জার্মান ফুটবল অ্য়াসোসিয়েশনের জেনারেল অ্য়াসেম্বলি কাউন্সিলের তরফে নয়া কোচ হিসেবে জুর্গেন ক্লপের নামে সবুজ সংকেত আসে ৷ একটি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ এবং একটি প্রিমিয়র লিগ-সহ 'দ্য রেডস'কে আটটি মেজর ট্রফি দিয়েছিলেন ক্লপ ৷ তারও আগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড'কে জোড়া বুন্দেসলিগা দেওয়ার পাশাপাশি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুলেছিলেন এই জার্মান কোচ ৷
2024 সালে লিভারপুলের দায়িত্ব ছাড়ার পর একাধিক কোচিং'য়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেনে ক্লপ ৷ তবে জাতীয় দলকে কোচিং করানোর সুপ্ত একটা বাসনা যে তাঁর ছিল, সেটা জানিয়েছিলেন বছর ঊনষাটের ক্লপ ৷ শেষমেশ সেই সুযোগটা চলে আসায় তা আর হাতছাড়া করলেন না তিনি ৷ উল্লেখ্য, এর আগে 2023 সালের সেপ্টেম্বরে হান্সি ফ্লিকের থেকে জার্মানির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন নাগেলসম্য়ান ৷
2028 পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও বিশ্বকাপে ব্যর্থতার কারণে উভয়পক্ষের সম্মতিতে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন তিনি ৷ তিন সহকারিকে নিয়ে জার্মানির জাতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন ক্লপ ৷ এদের মধ্যে একজন পেপিন লিন্ডার্স ৷ সাম্প্রতিক অতীতে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি'তে পেপ গুয়ার্দিয়োলা'র সহকারি হিসেবে কাজ করেছেন এই ডাচ কোচ ৷