অ্যাশেজ থেকে ছিটকে গেলেন হ্যাজলউড, অ্যাডিলেডে ফিরছেন অধিনায়ক কামিন্স

অ্যাশেজ থেকে ছিটকে গেলেন হ্যাজলউড, অ্যাডিলেডে ফিরছেন অধিনায়ক কামিন্স
তৃতীয় টেস্টের আগে বড় ধাক্কা ইংল্যান্ড শিবিরেও ৷ ছিটকে গেলেন তারকা পেসার ৷
Published : December 9, 2025 at 3:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 ডিসেম্বর: আশঙ্কা সত্যি করে পুরো অ্যাশেজ থেকেই ছিটকে গেলেন জোশ হ্যাজলউড ৷ তবে এক তারকা ছিটকে গেলেও সিরিজের তৃতীয় টেস্টে দলে ফিরছেন আরেক তারকা পেসার প্যাট কামিন্স ৷ অর্থাৎ, সব ঠিক থাকলে অ্যাডিলেডে ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড স্টিভ স্মিথের থেকে হাতবদল হচ্ছে কামিন্সের কাছে ৷ সবমিলিয়ে 2-0 এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার শিবিরের জন্য তৃতীয় টেস্টের আগে ভালো-খারাপ মেশানো খবর ৷
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে মঙ্গলবার হ্যাজলউডের ছিটকে যাওয়ার পাশাপাশি কামিন্সের প্রত্যাবর্তনের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে পিঠের চোট সারিয়ে পাঁচ মাস পর দলে ফিরছেন দ্বিতীয়জন ৷ অজি হেড কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, গত মাসে শেফিল্ড শিল্ডের ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া হ্যজলউড গত সপ্তাহে অ্যাকিলিসে নতুন করে চোট পেয়েছেন ৷ ফলত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাশেজের বাকি অংশেও তারকা পেসারের প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি ৷ আগামী বছর শুরুতে টি-20 বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে তৈরি করাই এখন হ্যাজলউডের প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন হেড কোচ ৷
JUST IN: Mixed news for Aussies with latest update on Pat Cummins and Josh Hazlewood #Asheshttps://t.co/81bMqEorTB— cricket.com.au (@cricketcomau) December 9, 2025
ম্য়াকডোনাল্ডের কথায়, "আমাদের আশা ছিল চলতি অ্য়াশেজে একটা বড় ভূমিকা নেবে হ্যাজলউড ৷ সেই সুযোগ না-হওয়ায় খারাপ লাগছে ৷" অন্যদিকে দ্বিতীয় টেস্টেই ফেরার মতো জায়গায় ছিলেন কামিন্স ৷ কিন্তু লম্বা সময়ের কথা চিন্তা করে অধিনায়কের ফেরা নিয়ে ঝুঁকি নেয়নি অস্ট্রেলিয়া টিম ম্য়ানেজমেন্ট ৷ শেষমেশ তৃতীয় টেস্টে ফিরছেন তিনি ৷ কামিন্সের ম্যাচ প্র্যাকটিসের বিষয়ে উদ্বেগ থাকলেও অধিনায়ককে ছন্দে ফেরানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা সেরে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোচ ম্যাকডোনাল্ড ৷ একইসঙ্গে তৃতীয় টেস্টে অজি একাদশে সম্ভবত ফিরতে চলেছেন তারকা স্পিনার ন্যাথন লায়ন ৷ ব্রিসবেনে পিঙ্ক বল টেস্টের একাদশে তাঁকে ছেঁটে ফেলায় ম্যানেজমেন্টের প্রতি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি ৷
Absolutely gutted for you, Woody.— England Cricket (@englandcricket) December 9, 2025
After working so hard to get back, we're all with you ❤️
অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্ট শুরু হওয়ার আগে দুঃসংবাদ বয়ে এল ইংল্যান্ড শিবিরেও ৷ জোশ হ্যাজলউডের মতোই অ্যাশেজ থেকে ছিটকে গেলেন ইংরেজ পেসার মার্ক উড ৷ বাঁ-হাঁটুর চোট হাইভোল্টেজ সিরিজ থেকে ছিটকে দিল তাঁকে ৷ 0-2 পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ডের জন্য যা বড় ধাক্কা ৷ পারথে প্রথম টেস্টের একাদশে ছিলেন উড ৷ ইতিমধ্যে উডের পরিবর্তও ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ একটি আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যাথু ফিশারকে উডের বিকল্প হিসেবে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷