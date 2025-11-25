অনুশীলন শুরু হ্যাজলউডের, দ্বিতীয় টেস্টে বাড়ছে অস্ট্রেলিয়ার শক্তি !

অনুশীলন শুরু হ্যাজলউডের, দ্বিতীয় টেস্টে বাড়ছে অস্ট্রেলিয়ার শক্তি !
কামিন্স পিঙ্ক বলে অনুশীলন করলেও হ্যাজলউড লাল-বলে শুরু করলেন অনুশীলন ৷
Published : November 25, 2025 at 4:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: মাত্র দু'দিনে পারথ টেস্ট জয়ের পর এবার অস্ট্রেলিয়ার মিশন গাব্বা ৷ আগামী 4 ডিসেম্বর ব্রিসবেনে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট ৷ তার আগে অজি অনুরাগীদের উন্মাদনা বাড়িয়ে অনুশীলনে যোগ দিলেন জোশ হ্যাজলউড ৷ অ্যাশেজের মহাযুদ্ধ শুরুর আগে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পারথ টেস্ট থেকে ছিটকে দিয়েছিল স্পিডস্টারকে ৷ কিন্তু অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে দ্বিতীয় টেস্টের আগেই নেটে হাত ঘোরানো শুরু করলেন হ্যাজলউড ৷ যদিও দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা নেই ৷ সব ঠিক থাকলে অ্যাডিলেডে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর ৷
হ্যাজলউডের সম্ভাবনা না-থাকলেও দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন হতে পারে অধিনায়ক প্য়াট কামিন্সের ৷ হ্যাজলউড সিডনিতে যখন লাল-বল হাতে প্রস্তুতি শুরু করলেন, তখন মঙ্গলবার একই নেটে গোলাপি বলে অনুশীলন সারলেন কামিন্স ৷ যার অর্থ পিঠের চোট সারিয়ে গাব্বায় দিনরাতের টেস্টে একাদশে ফেরার সম্ভাবনা জোরালো হল অধিনায়কের ৷ সিডনির ক্রিকেট সেন্ট্রালে চুটিয়ে এদিন অনুশীলন সারেন দু'জনে ৷
Positive signs for Australia as Pat Cummins and Josh Hazlewood are put through their paces in Sydney on Tuesday morning 👀#WTC27 | #AUSvENG pic.twitter.com/8NL42eLxn2— ICC (@ICC) November 25, 2025
সোমবারই অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডকে আত্মবিশ্বাসী শুনিয়েছিল তৃতীয় টেস্টে হ্যাজলউডের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ৷ তিনি বলেন, "আমার ধারণা অ্যাশেজের কোনও একটা সময়ে আমরা নিশ্চয় ওকে পাব ৷" অন্যদিকে প্রথম টেস্টের আগেই পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন কামিন্স ৷ কিন্তু অধিনায়ককে প্রথম টেস্টে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি তাঁরা ৷ তবে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর একাদশে প্রত্যাবর্তন একপ্রকার নিশ্চিত ৷ তবুও টেস্ট ম্য়াচের ধকল সামলানোর পরিস্থিতিতে কামিন্স রয়েছেন কি না, সে ব্য়াপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পরই গাব্বায় খেলার ছাড়পত্র মিলবে অধিনায়কের ৷
এক্ষেত্রে সিরিজের শেষদিকে গিয়ে দু'টি ম্য়াচের মধ্যে কম ব্যবধানের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে ৷ পারথে দু'দিনে টেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টের আগে 11 দিনের বিরতি পাওয়া গিয়েছে ৷ অ্যাডিলেড টেস্টের আগেও ন'দিনের বিরতি রয়েছে ৷ তবে শেষ দু'টি ম্য়াচের আগে সেই বিরতি কমে দাঁড়াবে পাঁচদিনের ৷ সুতরাং, সবকিছু পর্যালোচনা করে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কামিন্স অথবা হ্যাজলউডকে খেলানোর ক্ষেত্রে ৷
কামিন্স এবং হ্য়াজলউডের পরিবর্ত হিসেবে পারথ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার পেস বিভাগে মিচেল স্টার্ককে সঙ্গ দিয়েছিলেন স্কট বোল্যান্ড এবং ব্রেন্ডান ডগেট ৷ হ্যাজলউডের পরিবর্তে অভিষেক টেস্টে চার উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছেন ডগেট ৷ তবে ম্য়াচে 10 উইকেট নিয়ে সব আলো কেড়েছিলেন স্টার্ক ৷ দ্বিতীয় টেস্টে কামিন্সের প্রত্যাবর্তন হলে একাদশ থেকে বাদ পড়বেন ডগেট ৷ অ্যাডিলেডে হ্য়াজলউড ফিরলে পেস বিভাগে পুরো শক্তি ফিরে পাবে অ্যাশেজ আয়োজকরা ৷