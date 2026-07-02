কলকাতা লিগের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে ব্যারেটোর খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফ, নয়া জার্সির আত্মপ্রকাশ

কলকাতা লিগের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে ব্যারেটোর খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফ, নয়া জার্সির আত্মপ্রকাশ
প্রথমবার কলকাতা লিগে পূর্ণসময়ের জন্য কোনও দলের দায়িত্বে 'সবুজ-তোতা' ৷
Published : July 2, 2026 at 3:02 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: শীত-গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা, একসময় কলকাতা লিগে মোহনবাগানের ভরসার আরেক নাম ছিলেন হোসে রামিরেজ ব্য়ারেটো ৷ একার কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে সবুজ-মেরুনকে যে কতো ম্য়াচ জিতিয়েছেন তিনি, তার ইয়ত্তা নেই ৷ সেই কিংবদন্তি ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ফিরছেন আসন্ন কলকাতা লিগে ৷ না, এই বয়সে আর ফুটবলার হয়ে নয় বরং জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হিসেবে কলকাতা লিগে এবার আত্মপ্রকাশ হচ্ছে ব্যারোটোর ৷
মাঝে বেশ কয়েকবার রিলায়েন্স অ্যাকাডেমি, আইএসএলে সহকারি কোচ এবং বেঙ্গল সকার লিগে কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার অ্যাকাডেমির কোচ বা সহকারি হিসেবে দায়িত্ব পালন নয় ৷ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো এবার কলকাতা লিগে পূর্ণ সময়ের কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন ৷ তমলুক খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফের হেড কোচের দায়িত্ব এবার সামলাবেন 'সবুজ-তোতা' ৷ প্রথম ম্যাচে যাদের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল ৷ লিগ অভিযান শুরুর আগে বুধবার জার্সি উন্মোচন হয়ে গেল ব্য়ারেটোর দলের জার্সি ৷ সেই অনুষ্ঠানে ব্যারেটো বলেন, "যেভাবে সমস্ত কিছু আয়োজন করেছে খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফ, তাতে পুরো দল নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত ৷"
সম্ভবত 10 জুলাই থেকে কলকাতা লিগে বল গড়ানো শুরু হবে ৷ ব্যারেটো বলছেন, "কলকাতা লিগে গ্রুপ-এ বেশ শক্ত ৷ এখানে বড় বড় দল আছে ৷ ফুটবলারদের অনেকে নিজেদের প্রতিভাত করার সুযোগ পাবে ৷ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান রয়েছে ৷ আমার দল বি-গ্রুপে থাকলে খানিকটা হতাশ হতাম ৷ এ গ্রুপে লড়াই হবে ৷ আমার দল লড়াই করার জন্য তৈরি ৷"
রূপনারায়ণের তীরে তমলুক খেলাঘর সঙ্গী জর্জের ৷ নতুন নাম তমলুক খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফ হিসেবেই এবার প্রিমিয়র ডিভিশন লিগে আত্মপ্রকাশ ঘটবে এই ক্লাবের ৷ রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে সূর্যাস্ত এবং জোনাকির আলোর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের সভাধিপতি তথা বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত ৷ সঙ্গে ছিলেন কোচ, প্রাক্তন ফুটবলার হোসে ব্যারেটো ৷ দলের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক যেমন ঘোষণা করলেন এদিন, তেমনই লিগে দলের পরিকল্পনা নিয়েও বেশ খোলামেলা কথা বললেন ব্যারেটো ৷
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকি সকলের মতো প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে সুব্রত দত্ত'র ৷ তারই মধ্যে অবশ্য সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থাকে কটাক্ষ করতে ভুললেন না তিনি ৷ ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান দৈন্যদশার পিছনে এআইএফএফের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে বলেই মনে করেন সুব্রত দত্ত ৷ সিএফএলে ক্লাবের প্রথম ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ নিয়ে যতটা আত্মবিশ্বাসী ব্যারেটো, ঠিক ততোটাই উত্তেজিত দলের ফুটবলাররা ৷ প্রতিপক্ষের প্রতি অধিনায়কের হুঙ্কার ম্যাচ এগারো জনের বিরুদ্ধে হবে ৷ মাঠেই দেখা যাবে ৷