'গতি হারিয়েছে নেইমার', 'সেলেকাও' শিবির নরওয়ে-হার্ডল টপকাবে বলেই বিশ্বাস ব্যারেটোর

'গতি হারিয়েছে নেইমার', 'সেলেকাও' শিবির নরওয়ে-হার্ডল টপকাবে বলেই বিশ্বাস ব্যারেটোর
90 মিনিট হোক কিংবা 45, নেইমার কতোটা খেলার অবস্থায় রয়েছেন; উদ্বিগ্ন ব্যারেটো ৷
Published : July 5, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 5 জুলাই: নরওয়ে নিঃসন্দেহে ভালো দল ৷ কিন্তু আফ্রিকান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্রাজিল একটু বেশিই স্ট্রাগল করে ৷ তাই ভাইকিং-রো থামিয়ে ব্রাজিলের শেষ আটে পৌঁছনো খুব একটা কঠিন হবে না বলেই বিশ্বাস হোসে রামিরেজ ব্য়ারেটোর ৷
সোমবার ভারতীয় সময় রাত 1টা 30 মিনিটে আর্লিং হ্য়ালান্ড -মার্টিন ওডেগার্ড সমৃদ্ধ নরওয়ের মুখোমুখি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ তার আগে জল্পনা চলছে নেইমারের খেলা নিয়ে ৷ জাপানের বিরুদ্ধে স্যান্তোস ফুটবলার বেঞ্চে শুরু করেছিলেন স্যান্তোস ফুটবলার ৷ পরিবর্ত হিসেবেও তাঁকে ব্যবহার করেননি কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ নরওয়ের বিরুদ্ধে কি দেখা যাবে নেইমারকে ?
ব্যারেটোও সন্দিহান নেইমারের ফিটনেস নিয়ে ৷ 90 মিনিট তো বটেই, 45 মিনিটও নেইমার খেলার মতো জায়গায় আছেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন 'সবুজ-তোতা' ৷ তাঁর কথায়, "নেইমার অনেক ধীরগতির হয়ে গিয়েছে ৷ আমি ব্রাজিলের লিগ দেখেছি ৷ নেইমারের সেই গতি ছিল না ৷ আমি জানি না পুরো সময় হোক কিংবা অর্ধেক সময় খেলার জন্য কতোটা ফিট নেইমার ৷ তবে ওর উপস্থিতি অবশ্যই একটা প্রভাব ফেলে ৷ তাই ওকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে সিদ্ধান্ত আন্সেলোত্তির ৷"
জাপানের বিরুদ্ধে রাউন্ড অব-32'র খেলায় পিছিয়ে পড়ে বাজিমাত করেছিল 'সেলেকাও'। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের দুরন্ত ফুটবল প্রশংসিত হয়েছে ৷ তবে যে ছন্দময় ফুটবল ব্রাজিলের খেলায় থাকে, তা সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে ৷ তবু এশিয়া জায়ান্টদের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি বুঝে ব্রাজিলের খেলার প্রশংসায় কলকাতা ময়দানের কিংবদন্তি ৷ এবার সামনে নরওয়ে ৷ ব্যারেটো জানালেন লড়াই সহজ হবে না ৷ তবে তাঁর মতে আইভরি কোস্ট আরও কঠিন হতে পারত ৷ এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আইভরি কোস্ট'কে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছেছে নরওয়ে ৷ তবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়, দলগত প্রচেষ্টায় ম্য়াচ বের করে নেওয়ার পক্ষপাতী প্রথমবার কলকাতা লিগে কোচিং করাতে চলা প্রাক্তন ফুটবলার ৷
অন্য সকলের মতো ব্যারেটোও মনে করেন ব্রাজিল দলে প্রতিভার অভাব নেই ৷ কিন্তু আন্সেলোত্তির দলে চোট-আঘাত সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে ৷ নেইমারের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই ৷ রাফিনহা অবশ্য ফিট হয়ে উঠছেন ৷ গত ম্য়াচে চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন লুকাস পাকুয়েতা ৷ নিউ জার্সির খরতাপে ফিট থেকে ম্যাচ সম্পূর্ণ করা একটা চ্যালেঞ্জ দু'পক্ষের কাছেই ৷ ব্রাজিল সেখানেই ঘাঁটি গেড়ে প্রস্তুতি সেরেছে ৷ তবে দু'দলই মানছে আবহাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ ৷ ব্যারেটো অবশ্য জানালেন, সর্বোচ্চ মঞ্চে সবকিছু সামলানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে ৷
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়ের চ্যালেঞ্জ উতরে দিতে পারলে স্বস্তি নামবে ব্রাজিলে ৷ কারণ পরিসংখ্যান ব্রাজিলের বিপক্ষে ৷ আর সবকিছু ঠিক থাকলে সেমিফাইনালে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হতে পারে ৷ ব্যারেটো জানাচ্ছেন, আপাতত নরওয়েই পাখির চোখ হওয়া উচিত ৷ তবে শেষ চারে আর্জেন্তিনার মুখোমুখি হতে হলে লড়াই যে যথেষ্ট কঠিন, তাও শুনিয়ে রাখলেন একদা বাগানের প্রাণভোমরা ৷