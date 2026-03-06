রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থায় ডামাডোল, আচমকা পদত্যাগ যুগ্ম-সচিব শর্মী সেনগুপ্তর

রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থায় ডামাডোল, আচমকা পদত্যাগ যুগ্ম-সচিব শর্মী সেনগুপ্তর
পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
কলকাতা, 6 মার্চ: রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার যুগ্ম-সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ তাঁর আচমকা পদত্যাগে বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে প্রশাসনিক কাজকর্ম ধাক্কা খেল বৈকি ৷ দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিভিন্ন জেলার টেবল টেনিস সংস্থাগুলোর সভাপতি এবং সচিবদের সেই বৈঠকে যোগ দিতে বলা হয়েছে ৷ সেখানে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অর্ন্তবর্তী যুগ্ম-সচিব সম্ভবত বেছে নেওয়া হবে ৷
কারণ, আগামী 30 জুনের মধ্যে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থায় নির্বাচন করতেই হবে ৷ তবে তার আগে সংবিধানে প্রয়োজনীয় বদল আনা প্রয়োজন ৷ ফলে এই অচলাবস্থা কাটাতে বিএসটিটিএ'র চ্যাপ্টার ওয়ানের অর্ন্তবর্তীকালীন যুগ্ম সচিব পদে কাউকে বসতেই হবে ৷ সেই দায়িত্ব নেওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শিলাদিত্য চট্টোপাধ্য়ায়, কোষাধ্যক্ষ শান্তনু সাহা এবং প্রেসিডেন্ট স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ চিন্ময় ৷
কেন হঠাৎ যুগ্ম-সচিবের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন দীর্ঘদিন রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থার দায়িত্ব সামলানো শর্মী সেনগুপ্ত ? পদত্যাগ পত্রে সদ্য প্রাক্তন হওয়া শর্মী সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত সমস্যা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্যই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷ যদিও টেবল টেনিস ফেডারেশনের কমিটি মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন তিনি ৷ এর আগেও দায়িত্ব ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ কিন্তু সে যাত্রায় তাঁকে আটকানো গিয়েছিল ৷ শেষপর্যন্ত 31 মার্চ চলতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই শর্মী সেনগুপ্ত পদ ছাড়লেন ৷
বাংলা টেবল টেনিস গভর্নিং বডিতে গণ্ডগোল নতুন কিছু নয় ৷ পুরনো বেঙ্গল টেবল টেনিস সংস্থা ভেঙে গিয়েছিল পারস্পরিক ঝামেলার কারণেই ৷ তারপর থেকে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থাকে একটা সুস্থিরতার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন শর্মী সেনগুপ্ত ৷ অর্থের জোগান ঠিক রাখতে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাকে যুক্ত করিয়েছিলেন সংস্থায় ৷ ফলে রাজ্যে টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সংখ্যা, প্রতিযোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েছিল ৷ আয়োজিত হচ্ছিল জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ৷ বাংলায় প্য়াডলাররা যখন প্রচুর সংখ্যায় উঠে আসছে, তখনই ফের প্রশাসনিক ডামাডোল ৷ এই অবস্থায় অর্ন্তবর্তী সচিব নির্বাচিত হবেন নাকি প্রেসিডেন্ট স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্থার রাশ সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নেবেন ? উত্তর মিলবে শনিবার রোটারি সদনের বৈঠকে ৷