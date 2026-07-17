জলে গেল কোহলি-আইয়ারের হাফসেঞ্চুরি, অপরাজিত 99 রানে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরালেন রুট

জলে গেল কোহলি-আইয়ারের হাফসেঞ্চুরি, অপরাজিত 99 রানে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরালেন রুট
ছয় উইকেট হারিয়ে 234 রান তাড়া করে জিতল ইংল্যান্ড ৷ লর্ডসে আগামী রবিবার সিরিজের তৃতীয় তথা নির্ণায়ক ম্যাচ ৷
Published : July 17, 2026 at 8:49 AM IST
কার্ডিফ, 17 জুলাই: সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁর অপরাজিত 76 রান দলকে জেতাতে পারেনি ৷ কার্ডিফে দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্যাট হাতে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন জোসেফ এডওয়ার্ড রুট ৷ সেইসঙ্গে ভারত আর সিরিজ জয়ের মাঝে প্রাচীর তুললেন ইংল্যান্ডের তিন নম্বর ব্যাটার ৷ রুটের অপরাজিত 99 রানে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে চার উইকেট হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড ৷
এদিন ম্যাচ জয়ের জন্য ভারতের পুঁজি যথেষ্ট ছিল না ৷ তবু 234 রান তাড়া করতে গিয়ে একসময় নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের ৷ অ্যাঙ্কর ইনিংসে বিপর্যর রুখে শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিলেন রুট ৷ ছয় উইকেট হারিয়ে 35 বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড ৷
টস হেরে এদিন কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেনে প্রথম ব্যাটিং করে ভারত ৷ কেএল রাহুলের অসুস্থতার কারণে একাদশে আসেন ঈশান কিষাণ ৷ আবারও ব্যর্থ রোহিত শর্মা ৷ 26 রানে আউট হয়ে বিশ্বকাপের দলে অটোমেটিক চয়েস হয়ে ওঠার দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন 'হিটম্যান' ৷ লম্বা হয়নি অধিনায়ক শুভমন গিলের ইনিংসও ৷ 31 রানে ফেরেন তিনি ৷ রাহুলের পরিবর্ত ঈশান ফেরেন এক রানে ৷ এরপর বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারের হাফসেঞ্চুরিতে ভর করে দু'শো পেরোয় ভারত ৷
Because you deserve a graphic anyway ❤️ pic.twitter.com/tvmAq3FufC— England Cricket (@englandcricket) July 16, 2026
তিন উইকেটে 178 থেকে 233 রানে অলআউট হয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া ৷ অর্থাৎ, 55 রানে শেষ সাতটি উইকেট হারায় তারা ৷ 66 বলে 65 রান করেন কোহলি ৷ মারেন আটটি চার ৷ ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়'কে টপকে ভারতের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানের মালিক হন তিনি ৷ আইয়ার খেলেন 71 বলে 66 রানের ইনিংস ৷ মারেন পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ 44 ওভারে 233 রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত ৷ তিনটি করে উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার ও গুস অ্যাটকিনসন ৷
YES BOYS! 🏴— England Cricket (@englandcricket) July 16, 2026
A 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 win to keep the series alive 👊 pic.twitter.com/jyO1ezkYxv
জবাবে ভারতীয় বোলারদের দাপটে একসময় 125 রানে পাঁচ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড ৷ এমতাবস্থায় ষষ্ঠ উইকেটে উইল জ্যাকসের সঙ্গে রুটের 72 রানের জুটি ম্যাচে ফেরায় আয়োজকদের ৷ জ্যাকস 30 রানে ফিরলেও আটকানো যায়নি রুটকে ৷ অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও ইংল্যান্ডকে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়ে মাঠ ছাড়েন কিংবদন্তি ৷
ন'টি চারের সাহায্যে 133 বলে 99 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ 16 বলে 23 রানে অপরাজিত থাকেন অ্যাটকিনসন ৷ 44.1 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য 235 রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড ৷ ভারতের হয়ে জোড়া উইকেট গুর্নুর ব্রারের ৷ একটি করে উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, শিবম দুবে ও অক্ষর প্যাটেল ৷ রবিবার লর্ডসে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল ৷