চলতি অ্যাশেজে দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি, ক্য়ারিবিয়ান কিংবদন্তিকে টপকে সচিনের আরও কাছে রুট

চলতি অ্যাশেজে দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি, ক্য়ারিবিয়ান কিংবদন্তিকে টপকে সচিনের আরও কাছে রুট
খারাপ আবহাওয়ার কারণে সিডনি টেস্টের প্রথমদিন তৃতীয় সেশনে গড়াল না একটিও বল ৷
Published : January 4, 2026 at 3:51 PM IST
সিডনি, 4 জানুয়ারি: বৃষ্টি এবং মন্দ আলোর কারণে সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে গেল সিডনি টেস্টের প্রথমদিনের খেলা ৷ পঞ্চম টেস্টের শুরুর দিনে বল গড়াল মাত্র 45 ওভার ৷ তিন উইকেটে 211 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করল ইংল্যান্ড ৷ প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ইংল্য়ান্ড ব্যাটিংকে নেতৃত্ব দিলেন জো রুট এবং হ্যারি ব্রুক ৷ যার মধ্যে প্রথমজন চলতি অ্যাশেজের দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে পৌঁছে গেলেন সচিন তেন্ডুলকরের আরও কাছে ৷
ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে সচিন তেন্ডুলকরের ঝুলিতে রয়েছে সর্বাধিক হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড ৷ 200টি টেস্ট খেলে ক্রিকেট ঈশ্বরের ঝুলিতে রয়েছে 68টি হাফসেঞ্চুরি ৷ সিডনি টেস্টের প্রথমদিন টেস্ট ক্রিকেটে 67তম অর্ধশতরানটি পূরণ করে সচিনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন জোসেফ এডওয়ার্ড রুট ৷ এদিন টেস্ট হাফসেঞ্চুরির নিরিখে প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান ব্য়াটার শিবনারায়ণ চন্দ্রপলকে (66টি) টপকে গেলেন কেরিয়ারের 163তম টেস্ট খেলতে নামা ইংরেজ ব্য়াটার ৷
A delightful half-century from Joe Root 🤝 pic.twitter.com/Vh8RQoMh6K— England Cricket (@englandcricket) January 4, 2026
একটি করে পরিবর্তন করে সিরিজের অন্তিম টেস্টের একাদশ গড়ল দু'দলই ৷ ঝাই রিচার্ডসনের পরিবর্তে অজি একাদশে জায়গা করে নিলেন অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ৷ ইংল্যান্ড একাদশে আহত গুস অ্যাটকিনসনের পরিবর্তে এলেন ম্য়াথু পটস ৷ অর্থাৎ, বিশেষজ্ঞ কোনও স্পিনারকে না-রেখেই একাদশ গড়ল দুই দল ৷ সেইসঙ্গে সিডনিতে এদিন তৈরি হল ইতিহাস ৷ 1888 সালের পর প্রথমবার এসসিজি'তে বিশেষজ্ঞ কোনও স্পিনার ছাড়া খেলতে নামল 'ব্য়াগি গ্রিন' শিবির ৷
Stumps in Sydney.— England Cricket (@englandcricket) January 4, 2026
A rain-affected day one comes to a close. pic.twitter.com/wdJKjWNIWL
প্রথমে ব্য়াট করতে নেমে এদিন একসময় 57 রানে তিন উইকেট খুইয়ে বসে 'থ্রি লায়ন্স' ৷ 16 রানে ফেরেন জ্য়াক ক্রলি ৷ বেন ডাকেটকে 27 রানে ফেরান মিচেল স্টার্ক ৷ 10 রানে স্কট বোল্য়ান্ডের শিকার হন জ্যাকব বেথেল ৷ এরপর চতুর্থ উইকেটে হাল ধরেন রুট ও ব্রুক ৷ তাঁদের অবিভক্ত 154 রানের জুটিতে দিনের শেষে ভালো জায়গায় ইংল্য়ান্ড ৷
আটটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে 103 বলে 72 রানে অপরাজিত রুট ৷ ব্রিসবেনে পিঙ্ক বল টেস্টের পর চলতি অ্যাশেজে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের এটি দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি ৷ 92 বলে 78 রানে ক্রিজে রয়েছেন হ্য়ারি ব্রুক ৷ তিনি মারেন ছ'টি চার ও একটি ছক্কা ৷ খারাপ আবহাওয়ার কারণে সিডনিতে এদিন তৃতীয় সেশনে একটিও বল গড়ায়নি ৷
- টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক হাফসেঞ্চুরি (প্রথম পাঁচ):
- সচিন তেন্ডুলকর- 68
- জো রুট- 67*
- শিবনারায়ণ চন্দ্রপল- 66
- অ্যালান বর্ডার- 63
- রাহুল দ্রাবিড়- 63
- রিকি পন্টিং-62