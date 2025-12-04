মিথ ভেঙে ডনের দেশে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি রুটের
গাব্বায় এদিন 40তম টেস্ট শতরান পূর্ণ করলেন ইংল্য়ান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
Published : December 4, 2025 at 4:09 PM IST
ব্রিসবেন, 4 ডিসেম্বর: জো রুট নাকি গড়পড়তা ৷ অ্যাশেজ খেলতে পারথে পৌঁছনোর পর তারকা ইংরেজ ব্য়াটারকে এমনই বাক্যবাণ ছুড়ে দিয়েছিল অজি মিডিয়া ৷ কারণ টেস্ট ক্রিকেটে বহু মনিমাণিক্য কুড়োলেও অস্ট্রেলিয়ায় এতদিন কোনও টেস্ট শতরান ছিল না রুটের ৷ 16তম ম্য়াচে এসে কাটল খরা ৷ মিথ ভেঙে ক্য়াঙারুর দেশে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকালেন জোসেফ এডওয়ার্ড রুট ৷ গাব্বায় পিঙ্ক বল টেস্টের প্রথমদিন কাঙ্খিত শতরান এল পাঁচদিনের ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরারের ৷
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রুট এদিন ঐতিহাসিক টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন 181 বলে ৷ মারলেন 11টি চার ৷ সেইসঙ্গে জবাব দিলেন নিন্দুকদের ৷ গাব্বায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামার আগে অস্ট্রেলিয়ায় রুটের সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল 89 রানের ৷ প্রথম টেস্টেও জোড়া ইনিংসে সস্তায় ফিরেছিলেন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা টেস্ট ক্রিকেটার ৷ প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে ফেরার পর পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র আট রান এসেছিল রুটের ব্যাটে ৷ 2013-14 অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ এরপর চলতি টেস্টের আগে পর্যন্ত অজিভূমে 10টি হাফসেঞ্চুরি-সহ 15 ম্যাচে 900 রান ছিল তাঁর ঝুলিতে ৷
দিন-রাতের টেস্টে এদিন শুরু থেকেই সাবলীল রুট ৷ মাত্র পাঁচ রানে দল দ্বিতীয় উইকেট খোয়ানোর পর ওপেনার জ্যাক ক্রলির সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে দলের হাল ধরেন ইংল্যান্ডের চার নম্বর ব্যাটার ৷ দ্বিতীয় সেশনে এদিন অর্ধশতরান পূর্ণ করেন রুট ৷ এরপর দিনের অন্তিম সেশনে গুস অ্যাটকিনসনকে সঙ্গে নিয়ে অজিভূমে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পান 13 হাজারের বেশি টেস্ট রানের মালিক ৷ ইংল্যান্ড তখন সাত উইকেট হারিয়েছে ৷
এদিন 90 রানের কাছাকাছি পৌঁছতে ইংরেজ ব্য়াটারকে আরও চাপে ফেলতে শর্ট বলের পরিকল্পনা নেন অজি বোলাররা ৷ কিন্তু স্টিভ স্মিথের দলের সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ করেন রুট ৷ স্কট বোল্যান্ডের ডেলিভারি ফাইন লেগ দিয়ে বাউন্ডারিতে ঠেলে টেস্ট ক্রিকেটের 40তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ আর একটি সেঞ্চুরি করলেই রিকি পন্টিংয়ের নজির ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি ৷ এরপর সামনে কেবল জ্যাক কালিস (45) এবং সচিন তেন্ডুলকর (51) ৷