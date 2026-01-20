রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে SA20'র প্লে-অফে সুপার কিংস

রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে SA20'র প্লে-অফে সুপার কিংস
আগামী বৃহস্পতিবার প্লে-অফে ফের রয়্য়ালসের বিরুদ্ধেই খেলতে হবে সুপার কিংসকে ৷
Published : January 20, 2026 at 9:48 AM IST
পার্ল (দক্ষিণ আফ্রিকা), 20 জানুয়ারি: সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিরুদ্ধে হেরে রবিবার বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন এমআই কেপটাউনের ৷ দৌড়ে টিকে ছিল ডারবান সুপার জায়ান্টস এবং জো'বার্গ সুপার কিংস ৷ এর মধ্যে সুপার কিংসকে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে সোমবারের ম্য়াচে জিততেই হত ৷ নয়তো শিকে ছিঁড়ত সুপার জায়ান্টসের ৷ কিন্তু সেটা হতে দিল না জেমস ভিন্স অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 44 রান লিগের শেষ ম্য়াচ জিতে চতুর্থ দল হিসেবে SA20'র প্লে-অফে পৌঁছে গেল সুপার কিংস ৷
বোল্য়ান্ড পার্কে প্রথমে ব্য়াট করে এদিন পাঁচ উইকেটে 166 রান তোলে জোহানেসবার্গের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷ লিয়াস ডু প্লুই'য়ের ঝোড়ো ব্য়াটিং বিপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা রাখে ৷ পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কায় 27 বলে 54 রান আসে ইংরেজ ব্য়াটারের থেকে ৷ প্লুই'য়ের তাণ্ডবে শেষ দু'ওভারে স্কোরবোর্ডে 32 রান তোলে সুপার কিংস ৷ এছাড়া ওপেনার নেইল টিমার্স করেন 37 বলে 39 রান ৷
জবাবে প্রিনিলান সুব্রায়েন এবং ইমরান তাহিরের ঘূর্ণিতে তাসের ঘর রয়্যালসের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ ড্যান লরেন্সের 29 বলে 45 রান কাজে আসেনি ৷ 41 রানে আট উইকেট হারিয়ে 18.1 ওভারে গুটিয়ে যায় পার্ল রয়্য়ালসের ইনিংস ৷ তিন ব্য়াটার ছাড়া দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে ব্যর্থ বাকিরা ৷
3.1 ওভারে 14 রান দিয়ে তিন উইকেট সুব্রায়েনের ঝুলিতে ৷ 17 রান দিয়ে জোড়া শিকার লেগস্পিনার ইমরান তাহিরের ৷ 29 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন সুপার কিংস পেসার নান্দ্রে বার্গারও ৷ দুই উইকেটে 81 থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে 122 রানে গুটিয়ে যায় গোলাপি ব্রিগেড ৷ 44 রানে ম্য়াচ জিতে প্লে-অফে জায়গা করে নেয় সুপার কিংস ৷ এই নিয়ে চারবারই প্লে-অফে পৌঁছনোর কৃতিত্ব অর্জন করল স্টিফেন ফ্লেমিং'য়ের প্রশিক্ষণাধীন দলটি ৷
তবে হারলেও প্লে-অফ আগেই নিশ্চিত করেছে রয়্য়ালস ৷ এছাড়া প্লে-অফসে যোগ্যতা অর্জনকারী বাকি দু'টি টিম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ এবং প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ৷ আগামি 22 জানুয়ারি প্লে-অফে ফের পার্ল রয়্যালসেরই মুখোমুখি হবে জো'বার্গ সুপার কিংস ৷ তার আগে বুধবার প্রথম প্লে-অফে কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ক্যাপিটালস খেলবে সানরাইজ ইস্টার্ন কেপের বিরুদ্ধে ৷ সেই ম্য়াচের বিজয়ী দল সরাসরি পৌঁছে যাবে ফাইনালে ৷