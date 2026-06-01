জকোভিচের পর রুড'কে ধরাশায়ী করে রোলাঁ গারোর শেষ আটে ফন্সেকা

জকোভিচের পর রুড'কে ধরাশায়ী করে রোলাঁ গারোর শেষ আটে ফন্সেকা
22 বছর বাদে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন কোনও ব্রাজিলিয়ান ৷ ফন্সেকা জিতলেন 7-5, 7-6 (10-8), 5-7, 6-2 সেটে ৷
Published : June 1, 2026 at 9:50 AM IST
প্যারিস, 1 জুন: ফরাসি ওপেনে মুগ্ধ করছেন জোয়াও ফন্সেকা ৷ প্রথম দু'সেট হারের পরও অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে দিনদু'য়েক আগে হারিয়েছিলেন কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচকে ৷ রবিবার দু'বারের ফাইনালিস্ট ক্যাসপার রুডকে উড়িয়ে রোলাঁ গারোর শেষ আটে পৌঁছে গেলেন ব্রাজিলের বছর উনিশের কিশোর ৷ নরওয়ে তারকাকে 7-5, 7-6 (10-8), 5-7, 6-2 সেটে হারিয়ে প্রথমবার কোনও মেজরের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন ফন্সেকা ৷
শুধু কি তাই ? 2004 সালের পর দেশের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে ফরাসি ওপেনের শেষ আটে পা রাখার নজিরও গড়ে ফেললেন ব্রাজিলিয়ান ৷ ব্রাজিল প্লেয়ার হিসেবে 22 বছর আগে শেষবার রোলাঁ গারোর কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছিলেন গুস্তাভো কুয়ের্তেন ৷ এদিন ফিলিপ শাত্রিয়ে কোর্টের গ্যালারিতে বসে আগামীর তারকার উত্থানের সাক্ষী থাকলেন কুয়ের্তেন স্বয়ং ৷
রুড'কে হারাতে এদিন তিন ঘণ্টা 55 মিনিট সময় নিলেন ফন্সেকা ৷ নরওয়ে তারকার বিরুদ্ধে এদিন বিশ্বের 28 নম্বর ফন্সেকা অস্ত্র করেন তাঁর ভয়ঙ্কর ফোরহ্যান্ড এবং নিখুঁত ডিফেন্সকে ৷ দ্বিতীয় সেটে টাইব্রেকারই এদিন ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয় দুই প্লেয়ারের মধ্যে ৷ যদিও প্রথম দু'সেট হারের পর তৃতীয় সেট জিতে ম্য়াচে ফিরেছিলেন রুড ৷ কিন্তু চতুর্থ সেটে 6-2 ব্যবধানে একপেশে জয় ছিনিয়ে নিয়ে শেষ আটে পৌঁছে যান ফন্সেকা ৷
কোয়ার্টারে ফন্সেকা মুখোমুখি হবেন বছর কুড়ির জাকুব মেন্সিকের ৷ চতুর্থ রাউন্ডের ম্য়াচে এদিন যিনি হারালেন আন্দ্রে রুবলেভ'কে ৷ চেক প্রজাতন্ত্রের তরুণ তুর্কির পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 7-6 (6), 4-6, 2-6, 6-3 সেটে ৷ 1980 ইভান লেন্ডলের পর দেশের কনিষ্ঠ হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টারে প্রবেশ করলেন মেন্সিক ৷
" it's a pleasure to win in front of him"— TNT Sports (@tntsports) May 31, 2026
an emotional joão fonseca reacts to reaching the roland garros quarter-final in front of his idol guga ❤️ pic.twitter.com/GsTD7CfLfZ
অন্য একটি কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের রাফায়েল জোদার মুখোমুখি হবেন দ্বিতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভের ৷ চতুর্থ রাউন্ডে রবিবার স্বদেশি পাবলো বুস্তাকে পাঁচ সেটের থ্রিলারে হারান জোদার ৷ অন্য ম্য়াচে জেরেভ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন নেদারল্যান্ডসের অবাছাই জেসপার দি জং'কে ৷ জার্মান তারকার পক্ষে ফলাফল 7-6(3), 6-4, 6-1 ৷