রিচার সাফল্যে তৃপ্ত ঝুলন, বিশ্বজয়কে মহিলা ক্রিকেটের 'টার্নিং পয়েন্ট' বলছেন অরুণলাল

রিচার সাফল্যে তৃপ্ত ঝুলন, বিশ্বজয়কে মহিলা ক্রিকেটের 'টার্নিং পয়েন্ট' বলছেন অরুণলাল
রিচার মত রত্নকে খুঁজে পাওয়ার কথা স্মরণ করে নস্ট্যালজিক ঝুলন ৷ তবে বাড়তি কৃতিত্ব দাবি করছেন না তিনি ৷
কলকাতা, 9 নভেম্বর: হেমন্তে দেবীবরণের ঘোর এখন ইডেনজুড়ে ৷ চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রম হতে চলল ইডেনে রিচা-বরণ শেষ হয়েছে ৷ সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় নেতৃত্বাধীন সিএবি প্রশাসন ৷ এক অদৃশ্য কম্পোজারের মত পুরো বিকেলটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ৷ তবে কখনোই সোনালি বিকেলের নায়িকা রিচা ঘোষ চাঁদের হাটে হারিয়ে যাননি ৷ এ যেন বাইশ বছরের স্পর্ধাকে কুর্নিশ ইডেনের ৷
ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী মহিলা দলের অন্যতম সদস্য়া রিচা ঘোষ যেন এত বছর ধরে সম্মিলিত লড়াইয়ের ফসল ৷ মিঠু মুখোপাধ্য়ায়, গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরূপা বসু, ঝুলন গোস্বামীদের লড়াই-পরিশ্রম-আত্মত্যাগ-অনুশীলনের চূড়ান্ত রূপ হয়ে রিচা ঘোষ জাতীয় মঞ্চ ছাপিয়ে আর্ন্তজাতিক মঞ্চে উদ্ভাসিত ৷ পাশাপাশি শিবশঙ্কর পাল এবং চরণজিৎ সিংয়ের কথা উল্লেখ করতেই হবে ৷ প্রতিভা অন্বেষণের পর রিচাকে গড়ে-পিঠে তৈরি করার পিছনে বাংলার এই দুই ক্রিকেটারের অবদান ভীষণভাবে অনুচ্চারিত রয়ে যাচ্ছে ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিষেক ডালমিয়া, বিশ্বরূপ দে এবং স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়রা প্রশাসনিকভাবে ঝুলনের অন্বেষণে প্রশ্রয় দিয়েছেন ৷ তবে নেটে রিচাকে পরিশীলিত করার কাজ কলকাতার মাটিতে করে গিয়েছেন শিবশঙ্কর-চরণজিৎরা ৷
সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল রিচার সর্বোত্তম সাফল্যের প্রশংসায় ঝুলন গোস্বামী ৷ তিনি জানাচ্ছেন, প্রায় পাঁচ দশকের নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই এখন বিশ্বজয়ের মাধ্যমে স্বীকৃত ৷ তাঁর কথায়, "আমি গর্বিত যেভাবে এরা সকলে মিলে বিশ্বকাপটা খেলেছে ৷ গত 47 বছর ধরে আমরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ৷ বিশ্বকাপ জয়ের ভাবনা আমাদের মধ্যে ছিল ৷ রিচার হাত ধরে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণ গর্বের ব্য়াপার ৷ কারণ আমরা দু'বার খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছি ৷ রিচা প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার যে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে ৷ এটাই আমার বড় পাওয়া ৷" রিচার মত রত্নকে খুঁজে পাওয়ার কথা স্মরণ করে নস্ট্যালজিক ওডিআই ক্রিকেটের (মহিলা) সর্বাধিক উইকেটশিকারি ৷ তবে বাড়তি কৃতিত্ব দাবি করছেন না তিনি ৷
ঝুলন বলছেন, "আমার কাজ ছিল মফঃস্বল থেকে উঠে আসা আমাদের মতো ক্রিকেটাররা যেন পরিকাঠামোগত সকল সুযোগ-সুবিধা পায় ৷ যা আমাদের সময়ে আমরা পাইনি ৷ আমার খেলোয়াড় জীবনের সর্বোচ্চ সময়ের ব্যস্ততা সরিয়ে ওই কাজগুলো করেছিলাম ৷ তাই রিচার সাফল্য আইসিং অন দ্য কেক ৷"
রঞ্জিট্রফি জয়ী বাংলা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং বাংলা দলের প্রাক্তন কোচ অরুণলাল বলছেন রিচাদের এই জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের টার্নিং পয়েন্ট ৷ এই সাফল্যকে অনেকাংশে পুরুষ ক্রিকেট দলের 1983'র বিশ্বজয়েরও আগে রাখছেন তিনি ৷ অভিনেত্রী এবং প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর গলাতেও রিচা এবং ভারতীয় দলকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ৷ তাঁর মতো রিচাও উত্তরবঙ্গের ফসল ৷ ফলে বাড়তি উন্মাদনা অভিনেত্রীর গলায়।
অনেকেই বলছেন অন্য রাজ্য বিশ্বকাপজয়ী দলের মেয়েদের কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার দিচ্ছে ৷ সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবল ডিএসপির পদমর্যাদার সাম্মানিক চাকুরি, সোনার চেন ও রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান বঙ্গভূষন দিয়েই ক্ষান্ত ৷ অর্থের ঝলকানি না-থাকলেও রিচাকে দেওয়া রাজ্য সরকারের পুরস্কারে অবশ্য সম্মাননার গভীর অভিঘাত রয়েছে নিশ্চিতভাবে ৷ যা অন্য রাজ্যের দেওয়া আর্থিক উপঢৌকনের চেয়ে আলাদা ৷ সবমিলিয়ে বলাই যায় বঙ্গ ক্রিকেটে রিচাপক্ষ ভিন্ন মাত্রা স্পর্শ করেছে ৷