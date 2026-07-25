কমনওয়েলথে ভারতের খাতা খুললেন সব্জি বিক্রেতা ঝান্ডু, প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে এল ব্রোঞ্জ

কমনওয়েলথে ভারতের খাতা খুললেন সব্জি বিক্রেতা ঝান্ডু, প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে এল ব্রোঞ্জ
প্যারা-পাওয়ারলিফটার'কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 130.9 পয়েন্ট নিয়ে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন বিহারের ঝান্ডু ৷
Published : July 25, 2026 at 1:29 PM IST
গ্লাসগো, 25 জুলাই: দ্বিতীয়দিনের শেষে কমনওয়েলথ গেমসে দেশের ভালো ফলের প্রত্যাশাটা উঁচু তারে বেঁধে দিলেন ঝান্ডু কুমার ৷ বিহারের নালন্দা জেলার এই পাওয়ারলিফটারের হাত ধরে কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম পদক এল ভারতের ঘরে ৷ হেভিওয়েট প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন সব্জি বিক্রেতার সন্তান ৷
বছর আঠাশের ঝান্ডু বর্তমানে নিজেও একজন সব্জি বিক্রেতা ৷ শুক্রবার সফলভাবে যথাক্রমে 181 কেজি এবং 190 কেজি ওজন তুলে দেশকে চলতি কমনওয়েলথের প্রথম পদকটি এনে দিলেন তিনি ৷ চূড়ান্ত প্রয়াসে 196 কেজি তুলতে ব্যর্থ না-হলে পদকের রং বদলাতে পারত ঝান্ডু'র ৷ সবমিলিয়ে 130.9 পয়েন্ট নিয়ে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন এই ভারতীয় পাওয়ারলিফটার ৷
একই ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী আরেক ভারতীয় সুধীর অবশ্য পদক জিততে ব্যর্থ ৷ 114.1 পয়েন্ট নিয়ে ছ'য়ে শেষ করেছেন তিনি ৷ হেভিওয়েট প্য়ারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে সোনা গেল নাইজেরিয়ার ঝুলিতে ৷ আফ্রিকার দেশটির হয়ে সোনা জিতলেন ইদ্রিস রিলুওয়ান ৷ তাঁর সংগ্রহে 132.8 পয়েন্ট ৷ 131 পয়েন্ট নিয়ে রুপো জয় করলেন ইংল্যান্ডের ম্য়াথু হার্ডিং ৷
সব্জি বিক্রেতার সন্তান ঝান্ডু'র এই পদক জয় পোলিও'কে হার মানিয়ে এবং অর্থাভাবের বিরুদ্ধে হেঁটে ৷ এলিট সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জিমের পর পর্যাপ্ত পুষ্টি অর্থাভাবে জোগানো সম্ভব হত না ৷ নিজের হুইলচেয়ারও একটা সময় পর্যন্ত ছিল না হারনাউত গ্রামের ঝান্ডুর কাছে ৷ পরে টাকা-পয়সা ধার করে একটা ই-রিকশার ব্যবস্থার হয়েছিল ৷ সেই সব্জি বিক্রেতা শুক্রবার প্রথবারের জন্য তেরঙা ওড়ালেন গ্লাসগো গেমসের আসরে ৷ ঝান্ডু'র সাফল্য কমনওয়েলথের আসরে প্রতিনিধিত্ব করতে চলা দেশের অন্য়ান্য প্যারা-অ্য়াথলিটদের যে বাড়তি উদ্দীপ্ত করবে, তা বলাই যায় ৷
First medal in the bag!🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 24, 2026
Jhandu Kumar powers #TeamIndia to its first medal at Glasgow 2026 with successful lift of 181kg and 190kg in the men’s heavyweight category of para powerlifting.
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, today from 12:30 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE… pic.twitter.com/g070WNPoAJ
পদক জিতে ঝান্ডু কুমার বলেন, "এই খুশি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় ৷ সবার প্রথমে আমি বাড়িতে মা-বাবাকে ফোন করব ৷ তারপর গৌতম ভাই, যার সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকে অনুশীলন করেছি ৷" কমনওয়েলথ গেমসে দেশের প্রথম পদকজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
A spectacular performance by Jhandu Kumar, who has opened India’s medal tally at the #CWG2026 by winning a Bronze in the Men’s Heavyweight Para Powerlifting event! Congratulations to him. His achievement is a powerful reflection of immense strength, unwavering determination and… pic.twitter.com/kMdkU6RRAF— Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2026
প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "হেভিওয়েট প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে ব্রোঞ্জ জিতে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতকে প্রথম পদক এনে দেওয়া ঝান্ডু কুমারের অনবদ্য পারফরম্যান্স ৷ তাঁকে অভিনন্দন ৷ তাঁর কৃতিত্ব অসীম শক্তির পরিচায়ক ৷ বছরের পর বছর ধরে একাগ্রতার ফসল ৷ সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঝান্ডু কুমারের এই সাফল্যে পুরো দেশ গর্বিত ৷ যা অগণিত ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে ৷"