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কমনওয়েলথে ভারতের খাতা খুললেন সব্জি বিক্রেতা ঝান্ডু, প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে এল ব্রোঞ্জ

প্যারা-পাওয়ারলিফটার'কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 130.9 পয়েন্ট নিয়ে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন বিহারের ঝান্ডু ৷

JHANDU KUMAR WINS BRONZE
পদক জয়ের পর ঝান্ডু কুমার (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 1:29 PM IST

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গ্লাসগো, 25 জুলাই: দ্বিতীয়দিনের শেষে কমনওয়েলথ গেমসে দেশের ভালো ফলের প্রত্যাশাটা উঁচু তারে বেঁধে দিলেন ঝান্ডু কুমার ৷ বিহারের নালন্দা জেলার এই পাওয়ারলিফটারের হাত ধরে কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম পদক এল ভারতের ঘরে ৷ হেভিওয়েট প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন সব্জি বিক্রেতার সন্তান ৷

বছর আঠাশের ঝান্ডু বর্তমানে নিজেও একজন সব্জি বিক্রেতা ৷ শুক্রবার সফলভাবে যথাক্রমে 181 কেজি এবং 190 কেজি ওজন তুলে দেশকে চলতি কমনওয়েলথের প্রথম পদকটি এনে দিলেন তিনি ৷ চূড়ান্ত প্রয়াসে 196 কেজি তুলতে ব্যর্থ না-হলে পদকের রং বদলাতে পারত ঝান্ডু'র ৷ সবমিলিয়ে 130.9 পয়েন্ট নিয়ে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন এই ভারতীয় পাওয়ারলিফটার ৷

একই ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী আরেক ভারতীয় সুধীর অবশ্য পদক জিততে ব্যর্থ ৷ 114.1 পয়েন্ট নিয়ে ছ'য়ে শেষ করেছেন তিনি ৷ হেভিওয়েট প্য়ারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে সোনা গেল নাইজেরিয়ার ঝুলিতে ৷ আফ্রিকার দেশটির হয়ে সোনা জিতলেন ইদ্রিস রিলুওয়ান ৷ তাঁর সংগ্রহে 132.8 পয়েন্ট ৷ 131 পয়েন্ট নিয়ে রুপো জয় করলেন ইংল্যান্ডের ম্য়াথু হার্ডিং ৷

সব্জি বিক্রেতার সন্তান ঝান্ডু'র এই পদক জয় পোলিও'কে হার মানিয়ে এবং অর্থাভাবের বিরুদ্ধে হেঁটে ৷ এলিট সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জিমের পর পর্যাপ্ত পুষ্টি অর্থাভাবে জোগানো সম্ভব হত না ৷ নিজের হুইলচেয়ারও একটা সময় পর্যন্ত ছিল না হারনাউত গ্রামের ঝান্ডুর কাছে ৷ পরে টাকা-পয়সা ধার করে একটা ই-রিকশার ব্যবস্থার হয়েছিল ৷ সেই সব্জি বিক্রেতা শুক্রবার প্রথবারের জন্য তেরঙা ওড়ালেন গ্লাসগো গেমসের আসরে ৷ ঝান্ডু'র সাফল্য কমনওয়েলথের আসরে প্রতিনিধিত্ব করতে চলা দেশের অন্য়ান্য প্যারা-অ্য়াথলিটদের যে বাড়তি উদ্দীপ্ত করবে, তা বলাই যায় ৷

পদক জিতে ঝান্ডু কুমার বলেন, "এই খুশি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় ৷ সবার প্রথমে আমি বাড়িতে মা-বাবাকে ফোন করব ৷ তারপর গৌতম ভাই, যার সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকে অনুশীলন করেছি ৷" কমনওয়েলথ গেমসে দেশের প্রথম পদকজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "হেভিওয়েট প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে ব্রোঞ্জ জিতে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতকে প্রথম পদক এনে দেওয়া ঝান্ডু কুমারের অনবদ্য পারফরম্যান্স ৷ তাঁকে অভিনন্দন ৷ তাঁর কৃতিত্ব অসীম শক্তির পরিচায়ক ৷ বছরের পর বছর ধরে একাগ্রতার ফসল ৷ সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঝান্ডু কুমারের এই সাফল্যে পুরো দেশ গর্বিত ৷ যা অগণিত ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে ৷"

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JHANDU KUMAR WINS BRONZE

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