কলকাতা লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের, মঙ্গলবার শহরে হাবাস

কলকাতা লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের, মঙ্গলবার শহরে হাবাস
খারাপ পারফরম্য়ান্স সত্ত্বেও রেল'কে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে বিনো জর্জের ছেলেরা ৷
Published : July 18, 2026 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 18 জুলাই: নয়া কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস মঙ্গলবার মাঝরাতে পা দিচ্ছেন কলকাতায় ৷ ভিসা সমস্যা কাটিয়ে হাবাসের শহরে পা দিতে চলার মতো স্বস্তির খবর শনিবার নিশ্চিত করলেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ যদিও বিদেশি ফুটবলারদের কলকাতায় পা দেওয়ার খবরে নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেননি ৷ তবে সূত্রের খবর, মহম্মদ রশিদ ও নতুন দুই স্প্যানিশ ফুটবলার দানি রামিরেজ এবং নাচো মনসালভে নতুন সপ্তাহেই কলকাতায় চলে আসছেন ৷ বিদেশি ফুটবলারদের ডুরান্ডে খেলার বিষয়টি অবশ্য কোচের হাতেই ছাড়তে চায় লাল-হলুদ ম্য়ানেজমেন্ট ৷
এদিকে কলকাতা লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে ফেলল ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে ম্যাচ জিতলেও মন ভরাতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল ৷ শনিবার ঘরের মাঠে রেলওয়ে এফসি'কে 1-0 গোলে হারাল তারা ৷ ম্যাচের একমাত্র গোলটি অধিনায়ক জেসিন টিকে'র ৷ ম্যাচের সেরা ইস্টবেঙ্গলের জয় বাজ ৷ জয়ের হ্যাটট্রিকে ইস্টবেঙ্গল গ্রুপ এ'র শীর্ষে ৷ জর্জ টেলিগ্রাফ, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাডেমি'র পর রেলওয়ে এফসি'র বিরুদ্ধে জয় ৷ তবে প্রথম দু'ম্যাচের তুলনায় বিনো জর্জের ছেলেদের এই ম্যাচের পারফরম্যান্স হতশ্রী ৷ এদিন দলে ছিলেন না গত ম্য়াচের হ্যাটট্রিকধারী পিভি বিষ্ণু ৷ ফলত গোল করলেও সঙ্গীর অভাবে সেভাবে ঝলসে উঠতে ব্য়র্থ জেসিন ৷
49 মিনিটে বিজয় মুর্মুর সেন্টার বক্সের মধ্যে উত্তম হাঁসদা হেড করতে উঠলে তাঁকে ধাক্কা মারেন রেলের ডিফেন্ডার মনীশ এবং সায়ন ৷ রেফারি মিঠুন কুন্ডু পেনাল্টি দেন ৷ স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি জেসিন ৷ রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন রেলের কোচ পতম বাহাদুর থাপা ৷ জিতলেও দলের খেলায় খুশি নন ইস্টবেঙ্গলের সহকারি কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস ৷ টানা দু'টি জয়ের পরে ফুটবলাররা কিছুটা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল বলে স্বীকার করলেন তিনি ৷ তবে কঠিন ম্যাচে খারাপ পারফরম্যান্সের পরেও জয় আসায় খুশি অর্চিষ্মান ৷
খারাপ খেলার দিনেও ইস্টবেঙ্গলের জয়ের ব্যবধান বাড়ত যদি সঞ্জীব ঘোষ, জেসিন টিকে'রা একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট না-করতেন ৷ বিরতির এক মিনিট আগে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ হন সঞ্জীব ৷ দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করলেও আরও অন্তত দু'টো সুযোগ অবিশ্বাস্যভাবে নষ্ট করলেন জেসিন ৷ তবে গতবছরের তুলনায় অনেক বেশি ফিট এবং চনমনে দক্ষিণী ফুটবলার ৷ রক্ষণে এদিন দারুণ খেললেন চাকু মাণ্ডি ৷