ব্যাটিংয়ের 5 মিনিট আগে জেনেছিলেন, তিন নম্বরে নেমেও অনবদ্য; অস্ট্রেলিয়ার দর্পচূর্ণ করে শান্ত জেমিমা

ব্যাটিংয়ের 5 মিনিট আগে জেনেছিলেন, তিন নম্বরে নেমেও অনবদ্য; অস্ট্রেলিয়ার দর্পচূর্ণ করে শান্ত জেমিমা
ঘরের মাঠে সাতবারে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দুরমুশ করে ইতিহাস রচনা করেছে ভারত ৷ এই ম্যাচে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সেই জেমিমা রদ্রিগেজ কী বললেন ?
Published : October 31, 2025 at 11:14 AM IST
নভি মুম্বই, 31 অক্টোবর: সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারানো ৷ আর সেই ম্যাচে তাঁর দুর্ধর্ষ ইনিংস ৷ তারপরেও মেয়েটা উচ্ছ্বসিত হয়নি ৷ বরং কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ৷ দেশকে জিতিয়েও সংযম ও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে দেয়নি ৷ জেমিমা রদ্রিগেজ ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ভারত যে ইতিহাস গড়েছে তার অন্যতম কারিগর ৷
কোনও গর্জন বা মুষ্টিবদ্ধ উল্লাস নয়, শতরানের পরও শান্ত থাকতে দেখা গিয়েছে জেমিমাকে ৷ যা মন কেড়েছে সকলের ৷ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে রেকর্ড রান তাড়া করতে নেমে 127 রানে অপরাজিত অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দিয়েছেন জেমিমা ৷ ম্যাচ শেষে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ৷ ফ্লাডলাইটের আলোয় তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছিল । এটি কেবল একটি ম্যাচজয়ী শতরানের চেয়েও বেশি কিছু ছিল ৷ তাঁর কাছে এটি ছিল মুক্তির মুহূর্ত ।
ওয়াকআউট হওয়ার পাঁচ মিনিট আগেও জেমিমা জানতেন না যে সেদিন তাঁকে 3 নম্বরে ব্যাট করতে হবে ৷ আর যা সম্ভবত তাঁর কেরিয়ারের গতিপথ চিরতরে বদলে দেবে । তাঁর কথায়, "আমি স্নান করছিলাম ৷ শুধু তাদের বলেছিলাম আমাকে জানাতে । মাঠে নামার পাঁচ মিনিট আগে, আমাকে বলা হয়েছিল আমি 3 নম্বরে ব্যাট করছি । আজ আমার পঞ্চাশ বা সেঞ্চুরি নিয়ে নয়, ভারতকে জয়ী করানোর জন্য আনন্দ হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, সবই এর জন্য তৈরি ছিল । গত বছর, আমাকে এই বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । আমি ভালো ফর্মে ছিলাম । কিন্তু বারবার ঘটনা ঘটতে থাকে এবং কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি ৷"
ম্যাচ পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবেগাপ্লুত জেমিমা বলেন, "শেষের দিকে, আমি কেবল বাইবেল থেকে একটি ধর্মগ্রন্থ উদ্ধৃত করছিলাম ৷ যেখানে বলা হয় তুমি শুধু স্থির থাকো, দৃঢ় থাকো এবং ঈশ্বর তোমার জন্য লড়াই করবেন ৷ আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তিনি আমার জন্য লড়াই করেছিলেন । আমার ভিতরে অনেক কিছু বাকি ছিল, কিন্তু শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলাম । আমি যীশুকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমি নিজে থেকে এটা করতে পারিনি ।" তিনি আরও জানান, তাঁর কাছ থেকে উচ্চ প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার জন্য অনেক তিরস্কার করা হয়েছে ৷ তবে বিশ্ব রেকর্ড তাড়া করে 127 রানের এই ইনিংস মুম্বইয়ের মেয়েটিকে চিরকাল মনে রাখবে ।
অশ্রুসজল চোখে জেমিমার স্বীকারোক্তি, "এই সফরে আমি প্রায় প্রতিদিনই কেঁদেছি । মানসিকভাবে ভালো নেই, দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি । আমি জানতাম আমাকে আসতেই হবে, আর ঈশ্বর সবকিছুর দেখভাল করেছেন । প্রথম দিকে, আমি কেবল খেলছিলাম আর নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকি ৷"
ভিআইপি স্ট্যান্ডে বসে থাকা পরিবারের দিকে একটি উড়ন্ত চুম্বন ছুড়ে তাঁর বাবা এবং কোচ ইভানকে ধন্যবাদ জানায় জেমিমা ৷ যারা তাঁর পথপ্রদর্শক ও শক্তি । এই প্রসঙ্গে জেমিমা বলেন, "আমি আমার মা, বাবা এবং কোচ এবং আমার উপর বিশ্বাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই । গত মাসে এটি সত্যিই কঠিন ছিল, এটি একটি স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ।" এটি এমন একটি ইনিংস ছিল যা তাঁকে শারীরিকভাবে যতটা ভেঙে ফেলেছিল ততটাই মানসিকভাবেও তার উপর প্রভাব ফেলেছিল ।
রদ্রিগেজ আরও বলেন, "শেষের দিকে, আমি নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারছিলাম না । তখন দীপ্তি প্রতিটা বলেই আমার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আমাকে উৎসাহিত করেছে । রিচা এসে আমাকে উপরে তুলে ধরেছে ।যখন আমি এগিয়ে যেতে পারি না, তখন সতীর্থরা আমাকে উৎসাহ দিতে পারে । কোনও কিছুর জন্য একা কৃতিত্ব নিতে পারি না, আমি নিজে থেকে কিছুই করিনি । দর্শকদের প্রত্যেকেই যারা প্রতিটি রানের জন্য চিৎকার করেছিল, উল্লাস করেছিল, বিশ্বাস করেছিল ; তা আমাকে উৎসাহিত করেছিল ।"