মন্ধনার মাইলস্টোনের মঞ্চে আলো কাড়লেন জেমিমা, বড় জয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজ শুরু ভারতের

মন্ধনার মাইলস্টোনের মঞ্চে আলো কাড়লেন জেমিমা, বড় জয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজ শুরু ভারতের
প্রথম মহিলা ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20'তে চার হাজার রান পূর্ণ করলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷
Published : December 22, 2025 at 9:55 AM IST
বিশাখাপত্তনম, 22 ডিসেম্বর: হোক না ভিন্ন ফরম্য়াট ৷ বিশ্বকাপে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ শুরু করল হরমনপ্রীত অ্যান্ড কৌর ৷ বিশ্বজয়ের 50 দিন পর বিশাখাপত্তনমে আট উইকেটে জিতে পাঁচম্য়াচের সিরিজে অভিযান শুরু হল ভারতের মেয়েদের ৷ শ্রীলঙ্কার দেওয়া 122 রানের টার্গেট 32 বল বাকি থাকতেই তুলে দিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ অপরাজিত 69 রানের ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা জেমিমা রড্রিগেজ ৷
টস জিতে বিশাখাপত্তনমে এদিন অতিথি দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান হরমনপ্রীত কৌর ৷ অরুদ্ধতী রেড্ডি, দীপ্তি শর্মাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এদিন দ্বীপরাষ্ট্রকে বড় রান তোলার সুযোগ দেয়নি ৷ তবে আত্মপ্রকাশে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়লেন বাঁ-হাতি স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা ৷ উইকেট না-এলেও সবচেয়ে কৃপণ বোলিং তাঁরই ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 16 রান খরচ করলেন বৈষ্ণবী ৷ একটি করে উইকেট পেলেন ক্রান্তি গৌড়, দীপ্তি শর্মা ও শ্রী চরণি ৷
সিংহলি ব্য়াটারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ওপেনার ভিশমি গুণারত্নে ৷ তাঁর ব্য়াট থেকে আসে 39 রান ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেটে 121 রান তোলে শ্রীলঙ্কা ৷ জবাবে বিশ্বকাপ ফাইনালের সেরা শেফালি বর্মা (9) দ্রুত ফিরে যান ৷ এরপর দ্বিতীয় উইকেটে জেমিমার সঙ্গে জুটিতে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন আরেক ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ৷ শুধু তাই নয়, বিশাখাপত্তনমে এদিন বড়সড় এক নজিরেও নাম লেখান তিনি ৷ ভারতের প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে 4,000 রান পূর্ণ করেন মন্ধনা ৷ সার্বিকভাবে নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটসের পর দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে এই নজিরে নাম লেখান তিনি ৷
তবে ইনিংস এদিন লম্বা হয়নি তারকা ওপেনারের ৷ 25 বলে 25 রান করে আউট হন মন্ধনা ৷ এরপর অবশ্য অধিনায়িকা হরমনপ্রীতকে সঙ্গে নিয়ে কার্যসিদ্ধি করেন জেমিমা ৷ 10টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে 44 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ শততম আন্তর্জাতিক টি-20 ইনিংসে এটি 14তম হাফসেঞ্চুরি জেমিমার ৷ 16 বলে 15 রানে নটআউট থেকে যান হরমনপ্রীত ৷ মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে 14.3 ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় 122 রান তুলে নেয় ভারতীয় দল ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনের অবিভক্ত 55 রানের জুটি আট উইকেটে জয় এনে দেয় ভারতের ৷ মঙ্গলবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে মুখোমুখি হবে দু'দল ৷