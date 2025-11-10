বসেছিল কমনওয়েলথের আসর, ভেঙে ফেলা হচ্ছে রাজধানীর নেহরু স্টেডিয়াম

বসেছিল কমনওয়েলথের আসর, ভেঙে ফেলা হচ্ছে রাজধানীর নেহরু স্টেডিয়াম
নয়াদিল্লিতে তৈরি হবে নয়া স্পোর্টস সিটি ৷ ভারতীয় ক্রীড়ার বহু স্মৃতি বয়ে বেড়ানো জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম তাই ভেঙে ফেলা হবে ৷
Published : November 10, 2025 at 7:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব প্য়ারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ৷ যেখানে একশোরও বেশি দেশের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে ভারত ৷ তবে কেবল 2025 প্য়ারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপই নয়, 1982 এশিয়ান গেমস, 2010 কমনওয়েলথ গেমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব ইভেন্টের নাম জড়িয়ে রয়েছে নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের সঙ্গে ৷ রাজধানীর ক্রীড়াক্ষেত্রের সেই পীঠস্থান এবার ভাঙা পড়তে চলেছে ৷ নয়াদিল্লিতে নয়া স্পোর্টস সিটি তৈরির লক্ষ্যে ভারতীয় ক্রীড়ার বহু স্মৃতি বিজড়িত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷
ভারতের মাটিতে 2030 কমনওয়েলথ গেমসের আসর যে বসতে চলেছে, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ পরবর্তীতে 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের জন্যও ইতিমধ্যে অফিসিয়ালি বিড করেছে ভারত ৷ এই দু'য়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে কি না, জানা নেই ৷ তবে দেশের মাটিতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর মান বাড়িয়ে তা বাকি বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর দেশের ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ আর সেই লক্ষ্যেই নয়াদিল্লিতে 102 একর জমিতে জওহরলাল নেহরু স্পোর্টস সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা মন্ত্রকের ৷ সেই কারণেই নেহরু স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে ৷
1982 সালে নবম এশিয়ান গেমস আয়োজনের জন্য নয়াদিল্লির বুকে নির্মিত হয়েছিল জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম ৷ পরবর্তীতে কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে 2010 কমনওয়েলথ গেমসের আগে আমূল সংস্কার করা হয়েছিল স্টেডিয়ামটির ৷ এবার নয়া স্পোর্টস সিটির কোপে পড়ে ভাঙা পড়তে চলেছে সেটি ৷ তবে পরিচয় হারাচ্ছে না ভারতীয় ক্রীড়ার বহু স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী নয়াদিল্লির নেহরু স্টেডিয়াম ৷ কারণ জওহরলাল নেহরু স্পোর্টস সিটির অংশ হিসেবে নতুন করে সেজে উঠবে সেটি ৷
Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi to Be Redeveloped as Sports City: Sports Ministry— All India Radio News (@airnewsalerts) November 10, 2025
𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲:https://t.co/6UVabJviXM pic.twitter.com/mHz2Y1juBg
সংবাদসংস্থা এএনআই'কে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের এক সূত্র জানিয়েছে নয়া স্পোর্টস সিটির পরিকাঠামোর জন্য কাতার এবং অস্ট্রেলিয়ার মডেল ঘেঁটে দেখা হচ্ছে ৷ মেজর গ্লোবাল ইভেন্ট আয়োজন করার জন্য যে পরিকাঠামো কিংবা স্পোর্টিং ইকোসিস্টেম প্রয়োজন, রাজধানীর নয়া স্পোর্টস সিটি তৈরি হবে সেই ইকোসিস্টেমে ভিত্তি করেই ৷ কবে থেকে নির্মাণ কাজ চালু হবে, সে বিষয়ে অবশ্য সঠিক কোনও ধারণা এখনও সামনে আসেনি ৷ পরিকাঠামোগত মূল্যায়ণের পর চূড়ান্ত প্ল্যান বা নকশা অনুমোদন পেলে তবেই শুরু হবে কাজ ৷
প্রস্তাবিত ক্রীড়াশহরে অত্যাধুনিক মানের অনুশীলন পরিকাঠামো তো থাকছেই ৷ সঙ্গে থাকবে নয়া ধাঁচের কম্পিটিশন ভেন্যু, অ্যাথলিটের কথা মাথায় রেখে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের হাই-পারফরম্যান্স সেন্টার ৷ অর্থাৎ, ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের বুকে তৈরি হতে চলা অন্যতম উচ্চাভিলাষী প্রজেক্ট হতে চলেছে এটি ৷