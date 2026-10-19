মাতৃশোক সামলে প্যারা-এশিয়াডে সোনা আনলেন রিঙ্কু, প্রথমদিন 11 পদক ভারতের ঘরে

মাতৃশোক সামলে প্যারা-এশিয়াডে সোনা আনলেন রিঙ্কু, প্রথমদিন 11 পদক ভারতের ঘরে
গত দু'টি সংস্করণে যথাক্রমে ব্রোঞ্জ ও রুপোর পর শেষপর্যন্ত প্য়ারা-এশিয়াডে সোনা এল রিঙ্কুর ঘরে ৷
Published : October 19, 2026 at 9:00 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 19 অক্টোবর: গত মাসেই মা'কে হারিয়েছেন ৷ জীবনের সবচেয়ে বড় সেই শোক সামলে নাগোয়ায় প্যারা-এশিয়াডের মঞ্চে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ আর সোমবার পুরুষদের জ্য়াভলিন থ্রো-র F46 ইভেন্টে ভারতকে সোনা এনে দিয়ে সাফল্য প্রয়াত মাকে উৎসর্গ করলেন রিঙ্কু হুডা ৷
জাপানের মাটিতে সোনা জয়ের পর এদিন অভিনব সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন রিঙ্কু ৷ মায়ের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি দেখিয়ে দর্শকদের অভিবাদন কুড়োতে থাকেন প্যারা জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷ সোনা জয়ের পর প্রতিক্রিয়ার রেভ স্পোর্টজ-কে রিঙ্কু জানান, এই সেলিব্রেশনটি তিনি আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন ৷ ছবিটিও সেই কারণেই নিজের সঙ্গে বয়ে এনেছেন তিনি ৷ সেলিব্রেশনে দেখা যাচ্ছে ছবিতে মায়ের মৃত্যুদিনের উল্লেখ রেখে নীচে রিঙ্কু লিখেছেন, 'মা আমি তোমাকে ভালোবাসি' ৷
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রিঙ্কুর প্যারা-এশিয়াডে অংশগ্রহণ এই প্রথম নয় ৷ এমনকী পদক জয়ও প্রথমবার নয় ৷ 2018 সালে ব্রোঞ্জ, 2022 গেমসে রুপোজয়ের পর 2026 সালে এসে শেষমেশ পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন প্যারা জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷ একই ইভেন্টে এদিন রুপো জিতলেন আরও এক ভারতীয় অজিত সিং যাদব ৷ 65.02 মিটার দূরত্ব ছুড়ে একসময় সোনার দৌড়ে সবার আগে ছিলেন তিনিই ৷ কিন্তু অন্তিম প্রচেষ্টায় বাজিমাত করে যান রিঙ্কু ৷ 65.11 মিটার ছুড়ে সোনা নিয়ে যান তিনি ৷ যা তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো-ও বটে ৷ রিঙ্কু-সহ প্যারা-এশিয়াডের প্রথমদিন ভারতের হয়ে সোনা জিতলেন চার অ্য়াথলিট ৷
🥇 GOLD FOR RINKU HOODA! 🇮🇳🔥 Rinku Hooda throws 65.11m on last attempt a SEASON BEST to win gold in the Men’s Javelin Throw F46 at the Asian Para Games 2026! 🇮🇳🏆 #AsianParaGames2026 #RinkuHooda #ParaAthletics #TeamIndia #IndiaSportsHub https://t.co/djeZQP4bhp— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) October 19, 2026
মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলের স্ট্য়ান্ডিং SH1 বিভাগে সোনা জিতে দিনটা শুরু করেছিলেন মোনা আগরওয়াল ৷ এরপর পুরুষদের লং-জাম্পে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন নিশাদ কুমার ৷ 7.11 মিটার লাফিয়ে T47 ইভেন্টে সোনা আনেন তিনি ৷ এরপর মেয়েদের 1500 মিটারে দিনের তৃতীয় স্বর্ণপদকটি জেতেন সৌম্য়া ৷ T12/T13 ক্যাটেগরিতে সোনা জয়ের পথে 5:12.39 মিনিট সময় নেন তিনি ৷ আর দিনের অন্তিম সোনাটি জিতে ভারতকে চতুর্থস্থানে তুলে আনেন রিঙ্কু ৷
চারটি সোনার পাশাপাশি পাঁচটি রুপো ও জোড়া ব্রোঞ্জ প্রথমদিন এসেছে ভারতের ঝুলিতে ৷ সবমিলিয়ে 11টি পদক ৷ আর 20টি সোনা-সহ মোট 53টি পদক নিয়ে প্রথমদিনের শেষে প্য়ারা-এশিয়াডে পদকতালিকার শীর্ষে চিন ৷ দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে যথাক্রমে আয়োজক জাপান ও উজবেকিস্তান ৷