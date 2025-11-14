বুমরার পাঁচে ইডেনে দেড়শো পেরিয়ে শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা

বুমরার পাঁচে ইডেনে দেড়শো পেরিয়ে শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা
দেশের মাটিতে তৃতীয়বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন গুজরাত পেসার ৷
Published : November 14, 2025 at 3:19 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: পিচের চরিত্র যাই হোক না কেন ভারতীয় বোলিং বিভাগের সেরা তাস যে তিনিই, হেমন্তের ইডেনে আরও একবার জানান দিলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার স্পিনার নিয়ে ভারত আক্রমণ সাজালেও পাঁচ উইকেট ঝোলায় ভরে নায়ক 'বুম বুম' ৷ কেরিয়ারেরর 16তম এবং ঘরের মাটিতে তৃতীয়বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট এল গুজরাত পেসারের ঝুলিতে ৷ বুমরা নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বোলিং বিভাগের দাপটে প্রথমদিন তৃতীয় সেশনের শুরুতেই 159 রানে গুটিয়ে গেল সফরকারী দলের ইনিংস ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস যে স্বল্প রানে শেষ হতে চলেছে, সেটা কার্যত নিশ্চিত ছিল দ্বিতীয় সেশন শেষ হতেই ৷ অক্ষর প্য়াটেল করবিন বশকে ফেরানোর সঙ্গে এদিন চা-বিরতিতে যায় দুই দল ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার রান তখন আট উইকেটে 154 ৷ আর বিরতি থেকে ফিরে দ্বিতীয় ওভারেই শেষ দু'টি উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষের ইনিংসে দাঁড়ি টানেন বুমরা ৷
ভালো শুরুর পর বুমরার হাতেই এদিন পতনের সূচনা হয়েছিল প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের ৷ ওপেনিং জুটিতে 57 রান তোলার পর বুমরার শিকার হন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন (23) এবং এইডেন মার্করাম (17) ৷ এরপর কুলদীপ যাদব ফেরান অধিনায়ক তেম্বা বাভুমাকে ৷ প্রোটিয়া অধিনায়কের লাল-বলের ক্রিকেটে প্রত্য়াবর্তন তিন রানের বেশি লম্বা হয়নি ৷ তিন উইকেটে 105 রান তুলে মধ্য়াহ্নভোজে যায় প্রোটিয়ারা ৷
দ্বিতীয় সেশনে আর মাথা তুলতে পারেনি তাঁরা ৷ উইয়ান মুল্ডার এবং টনি ডি জর্জি সর্বাধিক 24 রানের ইনিংস খেললেও বুমরা, কুলদীপ ও সিরাজ ত্রিফলায় চা-বিরতির আগে আরও পাঁচ উইকেট হারায় তাঁরা ৷ অথচ দ্বিতীয় সেশনে স্কোরবোর্ডে যোগ হয় মাত্র 49 রান ৷ এরপর তৃতীয় সেশনের শুরুতে সিমরন হারমার (5) ও কেশব মহারাজকে (0) রানে ফিরিয়ে অতিথি দলের ইনিংস গুটিয়ে দেন বুমরা ৷ 55 ওভারে 159 রানে শেষ হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস ৷ একইসঙ্গে পাঁচ উইকেটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন বুমরা ৷ এরপর বুমরা...বুমরা শব্দব্রহ্মের মধ্যে দিয়ে সাজঘরে ফেরেন ভারতীয় বোলিংয়ের সেরা অস্ত্র ৷
টস জিতে ইডেনের বাইশ গজে এদিন ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ যা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরল শেষমেশ ৷ প্রোটিয়া 'বধে'র লক্ষ্যে এদিন চার স্পিনার (রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব) নিয়ে নামে ভারত ৷ দলে জায়গা হয়নি সাই সুদর্শনের। বৃহস্পতিবার ইডেনে ভারত অধিনায়ক প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন ম্যাচের দিন সকালে একাদশ বেছে নেওয়া হবে ৷ সেইমতো এদিন সকালে দলঘোষণা করে ভারত ৷