968 দিন পর ওডিআই প্রত্যাবর্তনে মহানজির বুমরার, জুড়লেন এলিট ক্লাবে
2023 বিশ্বকাপ ফাইনালের 968 দিন পর এই প্রথম ওডিআই খেললেন গুজরাত পেসার ৷
Published : July 14, 2026 at 9:16 PM IST
বার্মিংহ্যাম, 14 জুলাই: বিরাট কোহলির সঙ্গেই ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ওডিআই ক্রিকেটে প্রত্য়াবর্তন হল জসপ্রীত বুমরার ৷ সময় হিসেব করলে 968 দিন ৷ 2023 বিশ্বকাপ ফাইনালের পর 50 ওভারের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা অবশ্য নজিরে স্মরণীয় রাখলেন গুজরাত পেসার ৷ এজবাস্টনে এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই'য়ে স্পিডস্টার ন'ওভার হাত ঘুরিয়ে নিলেন মাত্র একটি উইকেট ৷ কিন্তু তাতেই এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে গেলেন ভারতীয় পেস বোলিংয়ের স্তম্ভ ৷
এদিন ইংরেজ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক'কে সাজঘরে ফিরিয়ে ওডিআই ক্রিকেটে দেড়শো উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন বুমরা ৷ দেশের ষষ্ঠদশ বোলার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে 150টি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করলেন বটে, তবে নজিরটা সেখানে নয় ৷ বুমরা এদিন বিশ্বের তৃতীয় বোলার হিসেবে 150 ওডিআই উইকেট, 200টি টেস্ট উইকেট এবং টি-20'তে 100 উইকেট সংগ্রহ করার তালিকায় নাম জুড়লেন ৷ এলিট ক্লাবে ভারতীয় পেসারের নাম জুড়ে গেল কিউয়ি পেসার টিম সাউদি এবং বাংলাদেশের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসানের সঙ্গে ৷
121টি টি-20 উইকেট, 234টি টেস্ট উইকেট এবং 149টি ওডিআই উইকেট নিয়ে এই ম্যাচে প্রবেশ করেছিলেন বুমরা ৷ ইংল্যান্ড ইনিংসের চতুর্দশ ওভারে এসে বিপক্ষ অধিনায়ককে ফিরিয়ে এলিট ক্লাবে সাউদি ও শাকিবের পাশে বসে পড়েন তিনি ৷ ভারতীয় পেসারের ডেলিভারিতে এদিন মাত্র এক রানে স্লিপে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার তালুবন্দি হল ব্রুক ৷
𝗝𝗔𝗦𝗣𝗥𝗜𝗧 𝗕𝗨𝗠𝗥𝗔𝗛 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 👊— ICC (@ICC) July 14, 2026
For the first time since the #CWC23 Final, India's pace spearhead returns to ODI colours 🇮🇳
Follow the match ➡️ https://t.co/8etf98eODb pic.twitter.com/gK4oJ60ZfA
উল্লেখ্য, এই এলিট ক্লাবে প্রথম নাম প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক সাউদি টি-20, ওডিআই ও টেস্ট ক্রিকেটে যথাক্রমে সংগ্রহ করেছেন 164, 221 এবং 391টি উইকেট ৷ আর প্রাক্তন বাংলাদেশ দলনায়ক শাকিব আল হাসানের ঝুলিতে রয়েছে যথাক্রমে 149টি টি-20 উইকেট, 317টি ওডিআই এবং 246টি টেস্ট উইকেট ৷
Milestone moment for #JaspritBumrah 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
The Boom marks his much-awaited return by dismissing Harry Brook to claim his 150th ODI wicket! 🎯💥#ENGvIND 1st ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/CCBxJyGKAn
2023 বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ওডিআই ম্যাচটি খেলেছিলেন বছর বত্রিশের বুমরা ৷ আগামী বছর বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ফের 50 ওভারের ফরম্যাটে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ এক উইকেট নিলেও প্রত্যাবর্তনে এদিন মোটের উপর বুমরা'কে সফলই বলা যায় ৷ ন'ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 31 রান খরচ করেন তিনি ৷ এদিন ভারতের হয়ে সর্বাধিক চার উইকেট নিলেও 62 রান খরচ করেন বাঁ-হাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ৷ দু'টি করে উইকেট নেন গুর্নুর ব্রার ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে 47.5 ওভারে 258 রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড ৷ সর্বাধিক 76 রানে নটআউট থাকেন জো রুট ৷