ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ, শ্রীলঙ্কা সফরে জোড়া টেস্টেই খেলবেন বুমরা

ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ, শ্রীলঙ্কা সফরে জোড়া টেস্টেই খেলবেন বুমরা
আগামী 15 থেকে 27 অগস্ট দ্বীপরাষ্ট্রে জোড়া টেস্ট ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় সেখানে পেস বোলিংয়ের নেতৃত্বে থাকবেন বুমরাই ৷
Published : July 31, 2026 at 7:44 PM IST
বেঙ্গালুরু, 31 জুলাই: পনেরো সদস্যের দলে তাঁকে রাখা হলেও শ্রীলঙ্কা সফরের জোড়া টেস্টে তাঁর অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলে ছিল ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্রের উপর ৷ দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের সুখবর দিয়ে শেষমেশ ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ দ্বীপরাষ্ট্রে জোড়া টেস্টে অংশগ্রহণের জন্য শুক্রবার সেন্টার অব এক্সেলেন্সের সবুজ সংকেত পেয়ে গেলেন গুজরাত পেসার ৷
চলতি মাসেই ইংল্য়ান্ড সফরে ওডিআই সিরিজ চলাকালীন হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন ভারতীয় পেস বোলিং'য়ের অন্যতম ভরসা ৷ প্রথম দু'টি ম্য়াচে অংশ নিলেও চোটের কারণে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল বুমরা'কে ৷ আর সেই চোটের কারণে শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট স্কোয়াডে থাকলেও তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয় ৷ শেষমেশ দূর হল সেই সংশয় ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সিনিয়র আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বলেছেন, "জসপ্রীত বুমরা চোট সারিয়ে সুস্থ ৷ বোর্ডের সেন্টার অন এক্সেলেন্সের বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষায় তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণ ৷ আশা করা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা সফরে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জোড়া টেস্ট ম্য়াচই খেলবেন তিনি ৷"
বুমরা ছাড়াও সংশয় ছিল সাই সুদর্শনের ফিটনেস নিয়ে ৷ কিন্তু ভারতীয় ওপেনার ফিটনেস পরীক্ষায় এখনও পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয় ৷ তবে বুমরার ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্র যে সফরের আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে, তা নিশ্চিত ৷ উল্লেখ্য, দ্বীপরাষ্ট্র সফরে জোড়া টেস্ট খেলবে শুভমন গিলের ভারত ৷ যেখানে বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার দৌড়ে টিকে থাকতে হলে 2-0 ব্যবধানে জয় জরুরি তাদের ৷ কারণ 2025-27 চক্রে ডব্লুটিসি ফাইনালে পৌঁছতে হলে বাকি ন'টি টেস্টের মধ্যে সাতটি ম্য়াচ ভারতকে জিততেই হবে ৷
🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj
আগামী 15 থেকে 19 অগস্ট গলে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম টেস্ট ৷ 23-27 অগস্ট কলম্বোয় ভারত-শ্রীলঙ্কা খেলবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ৷ ইতিমধ্যেই সেই টেস্ট সিরিজের জন্য 15 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষিত হয়েছে ৷ শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা'র ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য় ঘোষিত স্কোয়াডে চমক সারাংশ জৈন ৷ প্রথমবারের জন্য ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের এই অলরাউন্ডার ৷ হ্যামস্ট্রিং'য়ের চোটে ছিটকে যাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দরের লাইক-টু-লাইক পরিবর্ত হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন এই অলরাউন্ডার ৷
- একনজরে ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রাহুল (সহ-অধিনায়ক), জয়সওয়াল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), সুদর্শন *, জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, কুলদীপ, সুতার, বুমরা , সিরাজ, কৃষ্ণা, ব্রার, পারিক্কল ও সারাংশ ৷
*ফিটনেস ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় ৷