শ্রীলঙ্কা সফরে শেষমেশ ছিটকেই গেলেন হাঁটুর চোটে কাবু বুমরা !
পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে সুযোগ পান কোন জোরে বোলার, সেটাই এখন দেখার ৷
Published : August 2, 2026 at 3:38 PM IST
মুম্বই, 2 অগস্ট: চোটের কারণে হর্ষিত রানা, নীতীশ কুমার রেড্ডি'দের রাখাই হয়নি স্কোয়াডে ৷ আরেক অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরের সার্ভিসও পাওয়া যাবে না অন্ততপক্ষে প্রথম টেস্টে ৷ এমন সময় ভারতীয় শিবিরে নেমে এল আরও বড় ধাক্কা ৷ শ্রীলঙ্কা সফর থেকে ছিটকে গেলেন জসপ্রীত বুমরা-ও ৷ জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট সে কথাই বলছে ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো শ্রীলঙ্কা সফরে জোড়া টেস্টের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে বুমরাকে রাখা হলেও সিরিজে তাঁর অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলে ছিল ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্রের উপর ৷ দিনদু'য়েক আগে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে বলা হয়েছিল ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে গুজরাত পেসার জোড়া টেস্টেই খেলার জন্য প্রস্তুত ৷ কিন্তু রবিবার বুমরার ফিটনেস সংক্রান্ত নয়া যে রিপোর্ট সামনে এল, তা বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় দলের জন্য ৷
ক্রিকইনফো'র যে রিপোর্ট সামনে এসেছে সেখানে বলা হয়েছে, বুমরার বাম-হাঁটুর শুশ্রূষা এখনও চলছে ৷ পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও সময় প্রয়োজন ৷ ফলত চিকিৎসকেরা তাঁকে তড়িঘড়ি মাঠে নামা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ এখনও পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা সফর থেকে বুমরার ছিটকে যাওয়ার খবর বা তাঁর পরিবর্ত ক্রিকেটার নাম কিছুই অবশ্য ঘোষণা করা হয়নি বোর্ডের তরফে ৷
ইংল্যান্ড সফরে ওডিআই সিরিজ চলাকালীন হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন বুমরা ৷ যা তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচ থেকে ছিটকে দিয়েছিল তাঁকে ৷ সিরিজ শেষে দেশে ফেরার পর বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের নির্দেশমতো বুমরা হাঁটুতে একটি ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন বলে ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷ এরপর চলতি সপ্তাহেই বেঙ্গালুরু সেন্টার অব এক্সেলেন্সে যোগ দিয়েছেন গুজরাত ক্রিকেটার ৷ সেখানে তাঁর ফিটনেস পরীক্ষার রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন চিকিৎসকেরা ৷ তাঁদের মতে, বুমরাকে আরও লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে ৷ এখনই মাঠে নামলে তা বুমরার জন্য ভীষণই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে ৷
Jasprit Bumrah will miss India's two-Test series against Sri Lanka https://t.co/SZQCuZcVvi pic.twitter.com/CL8qLOwc5F— Cricinfo (@cricinfo) August 2, 2026
তবে ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে স্পিডস্টারের চোট, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা অবশ্য মেলেনি ৷ বুমরা ছাড়াও শ্রীলঙ্কা সফরে জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে নাম থাকলেও ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করতে হবে ওপেনার সাই সুদর্শন'কেও ৷ তিনি ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না, তাও স্পষ্ট নয় এখনও ৷ আগামী 15 থেকে 27 অগস্ট দ্বীপরাষ্ট্রে জোড়া টেস্ট ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ গত নভেম্বরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর এটিই ভারতের প্রথম ডব্লিউটিসি'র অন্তর্গত টেস্ট সিরিজ ৷ ঘরের মাঠে গতবছরের শেষদিকে প্রোটিয়াদের কাছে 0-2 চুনকাম হতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া'কে ৷ বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে ভারত ৷ ছ'য়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ৷
- একনজরে ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: গিল (অধিনায়ক), রাহুল (সহ-অধিনায়ক), জয়সওয়াল, পন্ত (উইকেটরক্ষক), সুদর্শন*, জুরেল (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, কুলদীপ, সুতার, বুমরা*, সিরাজ, কৃষ্ণা, ব্রার, পারিক্কল ও সারাংশ ৷
* ফিটনেস সংক্রান্ত কারণে যাঁদের অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলে রয়েছে ৷