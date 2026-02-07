বিশ্বকাপের শুরুতে বুমরাকে পাচ্ছে না ভারত !
ম্য়াচের আগেরদিন অনুশীলনে গরহাজির পেস বিভাগের সেরা অস্ত্র ৷
Published : February 7, 2026 at 1:34 PM IST
মুম্বই, 7 ফেব্রুয়ারি: অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শনিবার টি-20 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ভারত ৷ তবে প্রথম ম্য়াচে পেস বিভাগের সেরা অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাকে সম্ভবত পাচ্ছে না ভারতীয় দল ৷ বলা ভালো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুজরাত পেসারকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ দল ৷ সেক্ষেত্রে দলের বোলিং কম্বিনেশন কেমন হয়, সেটাই দেখার ৷
বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগেরদিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি বুমরা ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী আবহাওয়ার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে না-পেরে খানিক অসুস্থতা বোধ করেন তারকা পেসার ৷ সে কারণেই অনুশীলনে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ এমতাবস্থায় টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্য়াচগুলোর কথা মাথায় রেখে বুমরাকে বিশ্বকাপ ওপেনারে খেলানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ দল ৷ তাঁর শরীরে তাপমাত্রা রয়েছে বলেও সংবাদসংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কিছু জানা না-গেলেও ভাবগতি দেখে মনে করা হচ্ছে প্রথম ম্য়াচে বুমরাকে একাদশের বাইরে রেখে নামছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷
সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্শদীপ সিং'য়ের সঙ্গে পেস বিভাগের দায়িত্ব কে সামলাবেন ? বুমরার অসুস্থতার কারণে হর্ষিত রানার পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে যোগ দেওয়া মহম্মদ সিরাজের প্রথম ম্য়াচেই মাঠে নামার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল বলা যায় ৷ তবে হায়দরাবাদ পেসার নতুন বলে শুরু করেন কি না, সেটাই দেখার ৷ কারণ দলে হার্দিক পান্ডিয়ায় মতো অলরাউন্ডারের উপস্থিতি রয়েছে ৷ যাঁকে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন বলে ব্যবহার করছে ভারতীয় দল ৷ বুমরা যদি নিতান্তই খেলতে না-পারেন তাহলে দল বিশেষজ্ঞ দুই পেসারে যাবে কি না, তাও হলফ করে বলা যাচ্ছে না ৷ অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্পিন বিভাগকেও ঝালিয়ে নিতে পারেন গৌতম গম্ভীর ৷ পরবর্তীতে আগামী 12, 15 এবং 18 ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে ভারতের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া, পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডস ৷
Snapshots from the training session as #TeamIndia get match-ready for their #T20WorldCup opener!
এদিকে জল্পনার সিলমোহর দিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগের সন্ধেয় স্কোয়াড থেকে হর্ষিত রানার ছিটকে যাওয়ার খবর ঘোষণা করা হয় বোর্ডের তরফে ৷ পরিবর্ত হিসেবে প্রত্য়াশামতো মহম্মদ সিরাজের নাম ঘোষিত হয় ৷ সাম্প্রতিক সময়ে ব্য়াট হাতে হর্ষিতের যা অবদান, তাতে দিল্লি ক্রিকেটার ছিটকে যাওয়ায় ভারতীয় দলের ব্য়াটিং গভীরতা খানিক কমল বলা যায় ৷ বিবৃতিতে বিসিসিআই'য়ের তরফে বলা হয়, "দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্য়াচে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন হর্ষিত রানা ৷"
বিসিসিআই'য়ের সংযোজন, "স্ক্য়ানের রিপোর্ট পেয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম হর্ষিত রানাকে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য আনফিট হিসেবে গণ্য করেছে ৷ ম্য়ানেজমেন্ট তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে ৷ পরিবর্ত হিসেবে মহম্মদ সিরাজকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷"