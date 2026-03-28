নাইটদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে বুমরাকে নিয়ে বড় আপডেট মুম্বই কোচের

নাইটদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে বুমরাকে নিয়ে বড় আপডেট মুম্বই কোচের
কেকেআরের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্য়াচে নামার আগে সুখবর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে ৷
Published : March 28, 2026 at 10:24 PM IST
মুম্বই, 28 মার্চ: নীল জার্সিতে টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য হওয়ার পর জসপ্রীত বুমরা যোগ দিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে ৷ আইপিএল শুরুর আগে সেখানে তাঁর যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্ট ৷ ফলত ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগের শুরু থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁদের পেস বোলিংয়ের প্রধান অস্ত্রকে পাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল জল্পনা ৷
তবে সব জল্পনার নিরসণ করে আইপিএল অভিযান শুরুর আগেরদিন সুখবর শোনালেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ ৷ মাহেলা জয়বর্ধনে জানিয়ে দিলেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে বুমরাকে পেতে কোনও অসুবিধা নেই তাঁদের ৷
দেশের মাটিতে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ভারতীয় দলের বিশ্বসেরা হওয়ার পিছনে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন গুজরাত পেসার ৷ যুগ্মভাবে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক (14টি) উইকেট শিকারি হয়েছেন বুমরা ৷ কিন্তু তারপর একে একে তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থরা যখন নিজ নিজ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিচ্ছিলেন বুমরা তখন সময় কাটাচ্ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ৷ স্বাভাবিকভাবেই আইপিএলের শুরু থেকে তাঁকে পাওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছিল প্রশ্নচিহ্ন ৷ কিন্তু প্রথম ম্য়াচের আগে তিনি যে স্কোয়াডে যোগ দিয়েছেন, তা শনিবার প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে নিশ্চিত করলেন মাহেলা জয়বর্ধনে ৷
মুম্বই কোচ এদিন বুমরাকে নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "জাস্সিকে নিয়ে বলব যে ও স্কোয়াডে যোগ দিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ আগামিকাল ও খেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এটুকু বলতে পারি ৷"
আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রেকর্ড এমনিতেই দুর্ধর্ষ ৷ তেমনই বল হাতে কেকেআরের বিরুদ্ধে বরাবরই জ্বলে ওঠেন বুমরা ৷ পার্পল ব্রিগেডের বিরুদ্ধে কোটিপতি লিগে 18 ম্য়াচে 25 উইকেট রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পেসারের নামের পাশে ৷ ফলত অভিযান শুরুর আগে বুমরা দলে যোগ দেওয়ায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আত্মবিশ্বাস বাড়ল বৈকি ৷
বুমরা যোগ দিলেও গুরুত্বপূর্ণ দুই বিদেশিকে অবশ্য প্রথম ম্য়াচে পাচ্ছে না পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার উইল জ্য়াকস ও নিউজিল্যান্ডের টি-20 অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারকে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্য়াচে পাচ্ছে না তারা ৷ দলের সঙ্গে এই দুই ক্রিকেটার এখনও যোগ দেননি বলে জানালেন জয়বর্ধনে ৷