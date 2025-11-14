'ধৈর্য্যেই লুকিয়ে সাফল্যের রসদ', ইডেনে আক্রামকে টপকে মন্তব্য বুমরার

'ধৈর্য্যেই লুকিয়ে সাফল্যের রসদ', ইডেনে আক্রামকে টপকে মন্তব্য বুমরার
বুমরার পঞ্চবাণে প্রথম ইনিংসে 159 রানের বেশি এগোতে পারল না অতিথি দেশ ৷
Published : November 14, 2025 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: জসপ্রীত বুমরা এবং রেকর্ড যেন সমার্থক ৷ শুক্রবার ছ'বছর পর টেস্ট ফিরল ইডেনে ৷ আর প্রথমদিনই নন্দনকাননকে সাক্ষী রেখে বড়সড় রেকর্ডে নাম তুললেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ এই নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে 16 বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন বুমরা ৷ যার 13টিই এল 'সেনা' দেশের বিরুদ্ধে (SENA দেশ অর্থাৎ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) ৷
এশীয় ফাস্ট বোলার হিসেবে সর্বাধিকবার 'সেনা' দেশগুলির বিরুদ্ধে ইনিংসে পাঁচ উইকেটের নজির গড়লেন গুজরাত পেসার ৷ আর এই নজিরে 'বুম বুম' পিছনে ফেললেন পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামকে ৷ 'স্যুইং এব সুলতানে'র 12 বারের নজির টপকে 13 বার এই কৃতিত্ব দেখালেন বুমরা ৷ ইডেনের মতো ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে টেস্ট আত্মপ্রকাশে পাঁচ শিকার করে স্পিডস্টার জানিয়ে গেলেন, ধৈর্য্যেই লুকিয়ে সাফল্যের রসদ ৷
14 ওভার হাত ঘুরিয়ে 27 রান দিয়ে পাঁচ উইকেট ৷ যার মধ্যে পাঁচটি মেডেন ৷ যাকে অসাধারণ বললেও কম বলা হয় ৷ দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে টিম ইন্ডিয়ার নায়ক বলেন, "দলের জন্য কিছু করতে পারলে, সেরাটা দিতে পারলে, কোনওভাবে প্রভাব ফেলতে পারলে অবশ্যই ভালোলাগে।" ইডেনের পিচের চরিত্র দ্রুত বুঝে সেই অনুসারে বল করে যাওয়া নিঃসন্দেহে মুন্সিয়ানার ৷ বুমরা এদিন তা দেখালেন ৷ দিনের শেষে বললেন, "উইকেট বুঝতে সময় লাগে ৷ যত দ্রুত বোঝা যায় তত ভালো ৷ তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে উইকেটে কোন পরিকল্পনা কাজ দেবে সেটা বুঝে নেওয়া। আজ আমরা সেটা করতে পেরেছি, তাই খুশি ৷"
তিন ফরম্য়াটে অপরিহার্য এই বোলারকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে অদৃশ্য স্লোগান 'বুমরা হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' ৷ তবে ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হয় তাঁকে ৷ ম্যাচ বাছাই করে খেলতে হয় ৷ যাতে বুমরার ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায় বিভিন্ন মহলে ৷ বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা না-দিয়ে বুমরা বলছেন, "আমি যে ধরনের ক্রিকেটই খেলি না কেন সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ ফিটনেস নিয়ে যারা প্রশ্ন করেন সেটা তাদের বিষয় ৷ আমি নিজের শরীরের যত্ন নিই যতদিন বেশি খেলতে পারা যায় সেই কথা মাথায় রেখে ৷ দলের জন্য নতুন কিছু শেখা এবং অবদান রাখাই আমার লক্ষ্য ৷"
বুমরার সংযোজন, "টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম পাঠই ধৈর্য্য ৷ ইডেনের আউটফিল্ড দ্রুত, উইকেট শক্ত ৷ এমন পরিস্থিতিতে যদি ম্যাজিক বল করতে যান সহজেই রান উঠবে ৷ তাই লোভ সামলে একই জায়গায় বল করে যেতে হয় ৷ উইকেট থেকে খানিক সাহায্য মিলেছে, কিন্তু ধৈর্য না-রাখলে চলত না।" তবে কাজ যে এখনও বাকি তাও জানিয়ে গেলেন 'বুম বুম' ৷
প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে দিনের শেষে পিচ নিয়ে উষ্মা ৷ পিচের অসমান বাউন্স বাকি চারদিনে আরও বড় পরীক্ষার সামনে ফেলতে পারে ৷ বুমরা অবশ্য সেসব বিষয়কে পাত্তা দিচ্ছেন না ৷ বরং তাঁর কথায়, "এটিই টেস্ট ক্রিকেটের সৌন্দর্য ৷ প্রতিটি দেশে, প্রতিটি উইকেটে আলাদা সব চ্যালেঞ্জ ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঁচ সেশনে টেস্ট শেষ হয়ে যায় ৷ ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ারও পরিবেশ আলাদা ৷ সুতরাং অভিযোগ না-করে মানিয়ে নিতে হবে ৷ এটাই পেশাদার ক্রিকেট ৷"