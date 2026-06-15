মরিয়া ফুটবলে নেদারল্যান্ডসকে রুখে দিল জাপান, ম্যাচের ফলাফল 2-2

মরিয়া ফুটবলে নেদারল্যান্ডসকে রুখে দিল জাপান, ম্যাচের ফলাফল 2-2
সাম্প্রতিক অতীতে ইংল্যান্ড, ব্রাজিলের মতো দেশকে হারিয়েছে জাপান । এবার বিশ্বকাপেও ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়ে রাখল ।
Published : June 15, 2026 at 8:46 AM IST
টেক্সাস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 15 জুন: দক্ষিণ কোরিয়ার পরে এবার বিশ্বকাপে চমক জাপানের । আগ্রাসী ফুটবলে নেদারল্যান্ডসকে রুখে দিল । ম্যাচের ফল 2-2 । ভ্যান ডাইক, সামারভিল নেদারল্যাণ্ডসের হয়ে গোল করেছেন । জাপানের গোলদাতা নাকামুরা, কামাদা ।
মরক্কোর মতই বিশ্বকাপে জাপান জায়ান্ট কিলার । চার বছর আগে জার্মানিকে রুখে দিয়েছিল । সাম্প্রতিক অতীতে ইংল্যান্ড, ব্রাজিলের মতো দেশকে হারিয়েছে জাপান । এবার বিশ্বকাপেও ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়ে রাখল । প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট । তাদের বিরুদ্ধে জাপানের দ্বিতীয়ার্ধের আগ্রাসী ফুটবল চমকে দিয়েছে । অথচ এই ম্যাচ যে এমন উত্তেজক হতে পারে তা প্রথমার্ধে ভাবা যায়নি । ম্যাচের তিন মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল নেদারল্যান্ডস ।
কিন্তু ডনিয়েল মালেনের শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায় । এরপর বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকলেও জাপান গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ । সৌজন্যে জাপানের গোলকিপার জ়িয়ন সুজ়ুকি । অন্যদিকে, জাপান সেভাবে বিরতির আগে মেলে ধরতে পারেনি । চোটের কারণে তাকুমি মিনামিনো, কাওরু মিতোমারা না থাকায় এমনিতেই ব্যাকফুটে ।
দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের খেলাই বদলে যায় । জাপানের রক্ষণের ভুলে ডান দিক থেকে ভেসে আসা সেন্টারে ভার্জিল ভ্যান ডাইক হেড করে গোল করে যান । কার্যত বিনা বাধায় ফাঁকায় গোল করে যান নেদারল্যান্ডসের অধিনায়ক । পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় জ্বলে ওঠে এশিয়ান ফুটবলের পাওয়ার হাউজ । তাকেফুসা কুবো নেদারল্যান্ডসের বক্সে ঢুকে পাস দিলে কিতো নাকামুরা গোল করেন । দুরন্ত প্লেসিংয়ে বার্ট ভারব্রুগেনকে পরাস্ত করেন ।
জ্বলে ওঠে নেদারল্যান্ডস । এবার গোল ক্রিসেন্সিয়ো সামারভিলের । জাপানের এক ডিফেন্ডারকে কাঁটিয়ে নিখুঁত প্লেসে দলকে এগিয়ে দেন । এরপর জাপান বারবার আক্রমণ হানলেও ডাচ রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না । অন্যদিকে, নেদারল্যান্ডসও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পায়নি । কিন্তু শেষ কয়েক মিনিট আগে জাপানের বাজিমাত । কোকি ওগাওয়ার শট দাইচি কামাদার গায়ে লেগে দিক বদল করে গোলে ঢুকে যায় । পিছিয়েও পড়েও ডালাসে এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় জাপান । নাছোড় মনোভাবে পয়েন্ট কাড়ল তারা ।