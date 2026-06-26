রাউন্ড অব 32'র প্রতিপক্ষ নিশ্চিত ব্রাজিলের, জাপানের মুখোমুখি ভিনিসিয়াস'রা

রাউন্ড অব 32'র প্রতিপক্ষ নিশ্চিত ব্রাজিলের, জাপানের মুখোমুখি ভিনিসিয়াস'রা
ব্রাজিল ছাড়াও ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে নেদারল্যান্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রতিপক্ষ ৷ কাদের মুখোমুখি হচ্ছে তারা ?
Published : June 26, 2026 at 1:34 PM IST
আর্লিংটন, 26 জুন: গ্রুপ-এফ'র সমস্ত ম্যাচ শেষ হতেই রাউন্ড অব-32'র প্রতিপক্ষ পেয়ে গেল ব্রাজিল ৷ সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-সি'র শীর্ষে থেকে নকআউট নিশ্চিত করেছে সেলেকাও'রা ৷ বিন্য়াস অনুযায়ী গ্রুপ-এফ'র দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ব্রাজিলের ৷ সেইমতো রাউন্ড অব-32'র ম্য়াচে জাপানের মুখোমুখি হতে চলেছেন ভিনিসিয়াস'রা ৷
শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্য়াচে সুইডেনের মুখোমুখি হয়েছিল জাপান ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে এবং অন্য ম্য়াচে নেদারল্যান্ডস পয়েন্ট হারালে শীর্ষে শেষ করার একটা সম্ভাবনা ছিল এশিয়া জায়ান্টদের ৷ সেক্ষেত্রে রাউন্ড অব-32'র ম্য়াচে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল বনাম নেদারল্যান্ডস দ্বৈরথের সাক্ষী হতেন অনুরাগীরা ৷ যাইহোক সেটা হয়নি ৷ সুইডেনের বিরুদ্ধে ড্র করে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছে জাপান ৷ অন্য ম্য়াচে তিউনিশিয়া'কে হারিয়ে নেদারল্য়ান্ডস শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে যাচ্ছে ৷
গ্রুপের শেষ ম্য়াচে এদিন সুইডেনের বিরুদ্ধে 1-1 ড্র করল জাপান ৷ 56 মিনিটে দাইজেন মায়েদা'র গোলে এগিয়ে গেলেও তা ধরে রাখতে পারেনি এশিয়ার দেশটি ৷ ছ'মিনিট বাদে সুইডেনের হয়ে সমতাসূচক গোল করেন তারকা ফরোয়ার্ড অ্যান্থনি এলাঙ্গা ৷ নেদারল্যান্ডস ও জাপানের সঙ্গে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এফ থেকে পরবর্তী পর্ব নিশ্চিত করেছে সুইডেনও ৷
🇯🇵 Japan have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
এদিকে নকআউটের প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হয়েছে নেদারল্যান্ডসেরও ৷ গ্রুপ-সি'র দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলবে ডাচ'রা ৷ সবমিলিয়ে দুই উপভোগ্য লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবল-জনতা ৷ শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্য়াচে তিউনিশিয়া'কে 3-1 গোলে হারালেন ভ্যান ডাইক'রা ৷
The Round of 32 is taking shape 💪#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/cxjKYRqttW— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
এই জোড়া ম্যাচের বাইরে গিয়ে রাউন্ড অব-32'র আরও দু'টি ম্য়াচ নিশ্চিত হয়েছে ৷ গ্রুপ-এ'র দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দঃ আফ্রিকা প্রথম ম্য়াচে মুখোমুখি হবে গ্রুপ-বি'র দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অর্থাৎ, আয়োজক কানাডার ৷ অন্য ম্য়াচে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খেলবে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ৷ এছাড়াও জার্মানি, মেক্সিকো, আইভরি কোস্ট, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্তিনা ইতিমধ্যেই নকআউটে পৌঁছে গেলেও তাদের প্রতিপক্ষ এখনও নিশ্চিত হয়নি ৷