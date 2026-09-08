ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টি-20 ম্য়াচের স্কোয়াড ঘোষণা জাপানের

ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টি-20 ম্য়াচের স্কোয়াড ঘোষণা জাপানের
ভারতের বিরুদ্ধে একমাত্র টি-20'র জন্য এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড অপরিবর্তিত রাখল জাপান ৷
Published : September 8, 2026 at 4:12 PM IST
টোকিয়ো, 8 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসে পুরুষ বিভাগে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু আগামী 24 সেপ্টেম্বর ৷ তার ঠিক আগে গেমসের প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের বিরুদ্ধে আগামী একটিমাত্র টি-20 ম্যাচ খেলবে আয়োজক জাপান ৷ সেই ম্যাচের জন্য এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড অপরিবর্তিত রাখল তারা ৷
আগামী 22 সেপ্টেম্বর জাপান এবং ভারতের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্য়াচটি আয়োজতি হবে ৷ ঐতিহাসিক সেই ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে জাপানের সানো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচের জন্য 21 বছর বয়সি স্পিনিং-অলরাউন্ডার জ্যাক কুসুন্দা নাইর্ন'কে প্রথমবারের জন্য দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি জাপানের হয়ে তিনটি টি-20 খেলা সুয়োশি তাকাদে'র প্রত্যাবর্তন হয়েছে জাতীয় দলে ৷
এশিয়ান গেমস এবং ভারতের বিরুদ্ধে একমাত্র টি-20 ম্যাচে জাপানকে নেতৃত্ব দেবেন কেন্দেল কাদৌয়াকি ফ্লেমিং ৷ 54টি আন্তর্জাতিক টি-20 খেলা এই ক্রিকেটার জাপানের সর্বাধিক রান-সংগ্রাহকও বটে ৷ 1871 আন্তর্জাতিক টি-20 রান রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ এছাড়া অভিজ্ঞ ইব্রাহিম তাকাহাশি ও ডেকলান সুজুকি ম্যাককম্বও স্বাভাবিকভাবেই স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন ৷
জাপান এবং ভারতের মধ্যে একমাত্র টি-20'র নামকরণ করা হয়েছে সুজুকি কাপ ৷ দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে এই ম্য়াচ ৷ যা 'স্পোর্টস 75' নামক উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ ৷ যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল সাম্প্রতিক অতীতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি'র ভারত সফরকালে কাউন্টার-পার্ট নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে ৷ 2036 অলিম্পিক্স এবং প্যারালিম্পিক্স দেশের মাটিতে আয়োজনে বদ্ধপরিকর ভারতের জন্য এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ৷
🚨🇯🇵 THE SQUAD IS HERE! 🇯🇵🚨— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 7, 2026
日本 🇯🇵 が、スズキカップでインド 🇮🇳 と対戦する歴史的な一戦に臨むメンバーを発表しました。#japancricket #クリケット #india #JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/DtbkXKCmt0
ভারতের আগে হংকং'য়ের বিরুদ্ধে জোড়া টি-20 ম্যাচ খেলে এশিয়াডের প্রস্তুতি সারবে জাপান ৷ জাপান বনাম হংকং ম্য়াচদু'টি আয়োজিত হবে আগামী 19 এবং 20 সেপ্টেম্বর ৷ এরপর এশিয়ান গেমসের গ্রুপ পর্বে যথাক্রমে আফগানিস্তান ও নেপালের বিরুদ্ধে খেলবে সূর্যোদয়ের দেশ ৷ ম্যাচদু'টি অনুষ্ঠিত হবে 24 ও 26 সেপ্টেম্বর ৷
- ঘোষিত জাপান স্কোয়াড: কেন্দেল কাদৌয়াকি ফ্লেমিং (অধিনায়ক), চার্লি হারা-হিনজে, বেঞ্জামিন ইতো-ডেভিস, অ্যালেস্টার কাদৌয়াকি ফ্লেমিং, কোহেই কুবোতা, জ্যাক কুসুন্দা নাইর্ন, ওয়াতারু মিয়াউচি (উইকেটরক্ষক), রিও সাকুরানো থমাস, অ্যালেক্স শিরাই পাতমোর (উইকেটরক্ষক), শোমা সুগায়া স্লেটার, ডেকলান সুজুকি ম্যাককম্ব, সুয়োশি তাকাদা, ইব্রাহিম তাকাহাশি, মাকোতো তানিয়ামা ও লাচলান ইয়ামামোতো লেক ৷