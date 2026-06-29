নকআউটে ব্রাজিলের 'সামুরাই' চ্য়ালেঞ্জ, জাপান ম্য়াচকে ভার্চুয়াল ফাইনাল বলছেন আন্সেলোত্তি

নকআউটে ব্রাজিলের 'সামুরাই' চ্য়ালেঞ্জ, জাপান ম্য়াচকে ভার্চুয়াল ফাইনাল বলছেন আন্সেলোত্তি
চার গোল করে ব্রাজিলের সর্বাধিক গোলদাতা ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ জাপানের বিরুদ্ধেও রিয়াল তারকার দিকে তাকিয়ে 'সেলেকাও' শিবির ৷
Published : June 29, 2026 at 1:44 PM IST
হাউস্টন, 29 জুন: জাপান এই বিশ্বকাপের অন্যতম শক্তিধর দেশগুলোর একটি ৷ এমনটাই দাবি করে নকআউট যুদ্ধে নামার আগে প্রতিপক্ষকে সমীহ ছুড়ে দিলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ 'সামুরাই'দের বিরুদ্ধে রাউন্ড অব-32'র ম্য়াচকে ভার্চুয়াল ফাইনালও আখ্য়া দিলেন তিনি ৷
ভারতীয় সময় সোমবার রাত সাড়ে 10টায় নকআউটে জাপানের বিরুদ্ধে নামছে ব্রাজিল ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে আন্সেলোত্তি বলেন, "জাপান বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ ৷ প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমীহ রয়েছে ৷ এই ম্য়াচটা ফাইনালের মতো ৷ ব্যক্তিগত নৈপুণ্য কম থাকতে পারে কিন্তু আজকাল কোনও দলই অগোছালো নয় ৷"
রক্ষণের মোড়কে না-থেকে দু'দলই যে আক্রমণাত্মক ফুটবলের পথে হাঁটবে সেকথা বলাই যায় ৷ কারণ গ্রুপ পর্বে তিন ম্য়াচে দু'দলই সাতটি করে গোল করেছে ৷ তবে ব্রাজিল গ্রুপ-সি'র শীর্ষে শেষ করলেও গ্রুপ-এফে নেদারল্যান্ডসের পর দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছে এশিয়া জায়ান্টরা ৷ ফিফা ব়্য়াংকিংয়েও জাপান 10-12 ধাপ পিছিয়ে ৷ তবে নকআউটে ব্রাজিলকে কোনওভাবেই ফেভারিট মানতে নারাজ রিয়াল মাদ্রিদের সবচেয়ে সফল কোচ ৷ আন্সেলোত্তি জানান নকআউটে কেউ এগিয়ে শুরু করে না ৷
Amanhã começa o mata-mata! A Seleção Brasileira entrará em campo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, diante do Japão.— brasil (@CBF_Futebol) June 28, 2026
📍Houston
🕛 12h (local)
🕑 14h (de Brasília)
Vamos juntos por mais um passo rumo ao nosso sonho. 💚💛
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/RzsRRZr1P7
বর্ষীয়ান কোচ বলেন, "আমি ফেভারিট বিষয়টার সঙ্গে একমত হতে পারি না ৷ আমার বিশ্বাস বিশ্বকাপের সব ম্য়াচই ভীষণ কঠিন ৷ এই ম্য়াচে নামার আগেও বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে ৷ একইসঙ্গে চাপও সামলাতে হবে ৷ এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয়ের নিরিখে পরিষ্কার ফেভারিট কোনও দল নেই ৷"
Seleção treinada para amanhã, e que venha o mata-mata! Vamos com tudo, nação. 💛🇧🇷🔥#BateNoPeito pic.twitter.com/563YD9dJ2r— brasil (@CBF_Futebol) June 28, 2026
গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থেকে নকআউটে পৌঁছলেও 'সেলেকাও' যে দারুণ ফুটবল উপহার দিয়েছে এমনটা নয় ৷ প্রথম ম্য়াচে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোর বিরুদ্ধে ড্র করে প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরু করেছিল ব্রাজিল ৷ তবে পরবর্তী দু'টো ম্য়াচে যথাক্রমে হাইতি ও স্কটল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে প্রত্য়াশিত ছন্দে দেখা গিয়েছে পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷ চার গোল করে দলের আক্রমণভাগকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্লাব ফুটবলে আন্সেলোত্তি'র পুরনো শিষ্য ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷
পাশাপাশি পরিবর্ত হিসেবে গত ম্য়াচে মাঠে নেমেছেন নেইমার জুনিয়রও ৷ জাপানের বিরুদ্ধে কি শুরু করবেন একদা সাম্বার দেশের 'ওন্ডার কিড' ? আশাবাদী হলেও আন্সেলোত্তি স্য়ান্তোস ফুটবলারকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ম্য়াচের আগেই নিতে চান ৷