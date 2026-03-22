মহিলা ফুটবলে ফের এশিয়া সেরা জাপান, ঘরের মাঠে দ্বিতীয় খেতাব অধরা অজিদের

মহিলা ফুটবলে ফের এশিয়া সেরা জাপান, ঘরের মাঠে দ্বিতীয় খেতাব অধরা অজিদের
টটেনহ্যাম মিডফিল্ডার হামানোর দূরপাল্লার শটে গোল পার্থক্য গড়ে দিল ফাইনালে ৷ তৃতীয়বার খেতাব এল জাপানের ঘরে ৷
Published : March 22, 2026 at 10:18 AM IST
সিডনি, 22 মার্চ: সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চিনকে হারালেও ফাইনালে জাপান হার্ডল পেরোতে ব্যর্থ হল অস্ট্রেলিয়া ৷ আয়োজকদের দ্বিতীয় খেতাবের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করে মহিলাদের এশিয়ান কাপে তৃতীয়বার খেতাব জিতে নিল জাপান ৷ অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাটিতে হারিয়ে ফের এশিয়া সেরা সূর্যোদয়ের দেশ ৷
গণতান্ত্রিক কোরিয়াকে হারিয়ে সপ্তমবার এশিয়ান কাপের ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করেছিল জাপানের মহিলা ফুটবল দল ৷ সিডনিতে শনিবার মেগা ফাইনালে মাইকা হামানোর একমাত্র গোল চুপ করিয়ে দেয় গ্য়ালারিতে হাজির প্রায় 75 হাজার অজি অনুরাগীদের ৷ যা নজির ৷ 2014 এবং 2018 সালের পর ফের এশিয়ান কাপ জিতল জাপান ৷ অন্যদিকে 2010 সালে মাত্র একবার এশিয়া সেরা হওয়া অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় খেতাবের অপেক্ষা আরও বাড়ল ৷
ক্যাঙারুর দেশে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এশিয়ান কাপে এবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারতও ৷ দু'দশকেরও বেশি সময় বাদে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ হয় তারা ৷ সে যাইহোক এশিয়ান কাপের মধ্যে দিয়ে আগামী বছর ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হতে চলা মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল ছ'টি দল ৷ দুই ফাইনালিস্ট জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল চিন, উত্তর কোরিয়া, গণতান্ত্রিক কোরিয়া এবং ফিলিপিন্স ৷ সপ্তম দল হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট পেতে প্লে-অফ খেলবে চিনা তাইপেই এবং উজবেকিস্তান ৷
শেষ চারে চিনকে হারালেও ইংল্য়ান্ডের ক্লাবগুলিতে খেলা ফুটবলার সমৃদ্ধ জাপানের বিরুদ্ধে ফাইনালে লড়াইটা সহজ ছিল না অস্ট্রেলিয়ার ৷ কারণ ফাইনালের আগে পাঁচ ম্য়াচে মাত্র এক গোল হজম করেছিল জাপানের রক্ষণ ৷ ফাইনালেও ক্লিনশিট রাখল তারা এবং প্রতিযোগিতায় মোট 31 গোল করে খেতাব ঘরে নিয়ে গেল 'সামুরাই'রা ৷ 17 মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া টটেনহ্যাম ফুটবলার হামানোর শট ফাইনালে পার্থক্য গড়ে দেয় ৷ যা বিপক্ষ গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে জালে প্রবেশ করে ৷
দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরাতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি অজি ফুটবলাররা ৷ 88 মিনিটে আলানা কেনেডি গোলের খুব কাছে পৌঁছে গেলেও জাপানের রক্ষণ শেষ পর্যন্ত কোনও ভুলচুক করেনি ৷ অন্যদিকে 6 গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক স্কোরার রিকো উয়েকি দু'টি ক্ষেত্রে ব্যবধান বাড়ানোর কাছকাছি গেলেও দ্বিতীয় গোল আর আসেনি জাপানের ৷ শেষপর্যন্ত একমাত্র গোলে জিতেই তৃতীয়বার মহাদেশীয় সেরার খেতাব জিতে নেয় তারা ৷