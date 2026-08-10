হাঁটুর চোটে সিনসিনাটিতে নেই সিনার, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন খেলবেন তো ?
উইম্বলডন জয়ের পর টরন্টো মাস্টার্স থেকেও নাম প্রত্যাহার করেছিলেন সিনার ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের কথা মাথায় রেখেই এবার সিনসিনাটিতেও নেই পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷
Published : August 10, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: যুক্তরাষ্ট্র ওপেন খেতাব পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতিতে বড়সড় ধাক্কা জ্য়ানিক সিনারের ৷ টানা দ্বিতীয়বার উইম্বলডন জয়ী ইতালিয়ান তারকা হাঁটুর চোটে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন সিনসিনাটি ওপেন থেকে ৷ যাকে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট হিসেবেই দেখে থাকেন বিশ্বের তাবড় টেনিস প্লেয়াররা ৷
গত মাসে উইম্বলডন খেতাব জয়ের পর থেকে আর কোর্টে দেখা যায়নি বিশ্বের পয়লা নম্বরকে ৷ এর আগে টরন্টো মাস্টার্স থেকেও নাম প্রত্যাহার করেছিলেন পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷ এরপর রবিবার সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন সিনার ৷ ফলত তাঁর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ৷ তবে সিনার জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে অংশগ্রহণের কথা মাথায় রেখেই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সিনসিনাটি থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন তিনি ৷
আগামী 30 অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ৷ ফ্লাশিং মেডো'র আগে সিনসিনাটি থেকে নাম প্রত্যাহার প্রসঙ্গে সিনার বলেন, "আমার ডান-পায়ের হাঁটুতে সমস্য়া হচ্ছে ৷ মেডিক্য়াল টিমের সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও আমায় মেনে নিতেই হচ্ছে যে আমি এখনও প্রতিযোগিতায় নামার মতো জায়গায় নেই ৷ সিনসিনাটি'তে খেলতে পারব না ভেবে খুবই হতাশ ৷ আগামী বছর অংশগ্রহণের জন্য মুখিয়ে থাকব ৷ আপাতত যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠার দিকেই মনোনিবেশ করছি ৷" এর আগে 2024 সালে সিনসিনাটি ওপেনে খেতাব জিতেছিলেন সিনার ৷
Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026
Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE
উল্লেখ্য, সিনারের নাম প্রত্যাহারের আগে সিনসিনাটি থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছেন তাঁর প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজ ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেও কবজির চোটে চলতি বছরের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকেও নাম তুলে নিয়েছিলেন স্প্যানিশ তারকা ৷ এরপর অনুশীলনে ফেরায় মনে হয়েছিল সিনসিনাটি'তে খেলবেন তিনি ৷ কিন্তু তাঁর কোর্টে ফেরার বিষয়টি বিলম্বিত হল সিনসিনাটি থেকে নাম প্রত্যাহারে ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে কি তিনি নামবেন ? নিশ্চিত নয় এখনও ৷
গতবছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন আলকারাজ ও সিনার ৷ যেখানে সিনারের টানা খেতাব জয়ের স্বপ্ন চুরমার করে 2022 সালের পর দ্বিতীয়বারের জন্য খেতাব জিতে নেন স্প্য়ানিয়ার্ড আলকারাজ ৷