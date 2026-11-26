অস্ত্রোপচারের জেরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নেই দু'বারের চ্যাম্পিয়ন সিনার, আবেগঘন বার্তা আলকারাজের
হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের কারণে অস্ট্রেলিয়ানে ওপেনে নেই সিনার ৷ সমর্থন ছুড়লেন আলকারাজ ৷ জানালেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে মিস করছেন তিনি ৷
Published : November 26, 2026 at 4:05 PM IST
মেলবোর্ন, 26 নভেম্বর: দিনদু'য়েক আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছিলেন হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের কথা ৷ তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কোর্টে নামতে আরও বেশ কিছুটা সময় লাগবে তাঁর ৷ শেষপর্যন্ত আশঙ্কায় সিলমোহর আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন জ্যানিক সিনার ৷ টুর্নামেন্টে দু'বারের চ্যাম্পিয়নের না-খেলার বিষয়টি বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আয়োজকরা ৷
চলতি সপ্তাহের শুরুতেই হাঁটুতে ছোট অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে ৷ ফলত এই মুহূর্তে সেরে ওঠাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর ৷ আর সেই কারণেই সিনার আগামী বছরের শুরুতে মেলবোর্নে আসছেন না সিনার ৷ এমনটাই নিশ্চিত করেছেন টেনিস অস্ট্রেলিয়ার মুখ্য আধিকারিক অ্য়ান্ড্রু আবদো ৷ সংবাদসংস্থা এপি-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে আবদো বলেন, "জ্যানিক সিনারের টিমের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম ৷ জানুয়ারিতে সিনার যে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অংশ নিচ্ছেন না, এ ব্যাপারে তারাই নিশ্চয়তা প্রদান করেছে ৷"
আবদোর সংযোদন, "জ্যানিক মেলবোর্নে খেলতে ভীষণ পছন্দ করেন ৷ 2028 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অংশ নিতে মুখিয়ে রয়েছেন তিন ৷ আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷" 2024 এবং 2025 সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন সিনার ৷ এরপর চলতি বছর মেলবোর্ন পার্কে তাঁর সামনে খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকলেও তা হয়নি ৷ সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচের কাছে হেরে বসেছিলেন তিনি ৷ আগামী বছর প্রতিযোগিতায় সিনারের না-থাকাটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আয়োজকদের কাছেও বড় ধাক্কা ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামী 17 জানুয়ারি থেকে ৷
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেতাব জিততে না-পারলেও চলতি বছর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত স্বপ্নের মতো কেটেছে সিনারের ৷ কনিষ্ঠ হিসেবে কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স জিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজকে সরিয়ে ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছিলেন ইতালিয়ান ৷ তবে ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে অবাক প্রস্থান ঘটেছিল তাঁর ৷ এরপর ঘাসের কোর্টের গ্র্যান্ড স্ল্যামে জোরালো প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সিনার ৷ ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার উইম্বলডন খেতাব ঘরে তুলেছিলেন তিনি ৷ এরপর অক্টোবরে হাঁটুর চোটে মরশুম শেষ হয়েছিল সিনারের ৷
Sincaraz 🤝 @carlosalcaraz offers his support after Jannik Sinner underwent knee surgery. https://t.co/xhVL2k8BuP— #AusOpen (@AustralianOpen) November 25, 2026
কঠিন সময়ে যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী সিনারের পাশে দাঁড়িয়েছেন কার্লোস আলকারাজ ৷ তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে ডেভিস কাপের শেষ আটে নামার আগে স্প্যানিয়ার্ড বলেন, "টেনিস ওকে মিস করছে ৷ আমি ওকে মিস করছি ৷ গত এপ্রিল থেকে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে খেলিনি ৷ আমার মনে হয় ওর টিম দারুণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ কেরিয়ারে অনেকগুলো বছর ওর সামনে পড়ে রয়েছে ৷ সিনার আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বলেই আমার বিশ্বাস ৷"