আলকারাজকে হারিয়ে মন্টে কার্লোয় খেতাব, জকোভিচের নজির ছুঁয়ে ফের সিংহাসনে সিনার

আলকারাজকে হারিয়ে মন্টে কার্লোয় খেতাব, জকোভিচের নজির ছুঁয়ে ফের সিংহাসনে সিনার
বছরের প্রথম সাক্ষাতে আলকারাজকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে সিংহাসন থেকে টেনে নামালেন সিনার ৷ ম্য়াচের ফল সিনারের পক্ষে 7-6(5), 6-3 ৷
Published : April 13, 2026 at 7:43 PM IST
মোনাকো, 13 এপ্রিল: পুরুষদের ক্রমতালিকায় ফের পয়লা নম্বর জায়াগা ফিরে পেলেন জ্য়ানিক সিনার ৷ ফরাসি ওপেনের আগে মন্টে কার্লোর ফাইনালে স্প্য়ানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাজকে হারালেন ইতালিয়ান ৷ আর আলকারাজকে সরিয়েই ফের সিংহাসনে সিনার ৷
বছরদু'য়েক ধরে টেনিস বিশ্বে দাপট দেখাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মের দুই প্রতিনিধি জ্য়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ ৷ ফলত মন্টে কার্লো মাস্টার্সে রবিবার বিশ্বের এক বনাম দুই'য়ের লড়াই ঘিরে বাড়তি উত্তেজনা গ্রাস করেছিল ৷ যা যুযুধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ছিল চলতি বছরের প্রথম সাক্ষাত ৷ আর সেই ম্য়াচ জিতে আলকারাজকে টপকে শীর্ষে ওঠার হাতছানি ছিল চারটি মেজর জয়ী সিনারের সামনে ৷ সেই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না ইতালিয়ান ৷
These two 😁@janniksin 🤗 @carlosalcaraz @ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Jo1YLPMxAZ— ATP Tour (@atptour) April 12, 2026
রবিবার ফাইনালে স্ট্রেট সেটে প্রবলতর প্রতিপক্ষ আলকারাজকে উড়িয়ে দিলেন সিনার ৷ মন্টে কার্লোর লাল সুরকির কোর্টে দ্বিতীয়জনের পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-6(5), 6-3 ৷ দু'ঘণ্টা 15 মিনিটের লড়াইয়ে এদিন আলকারাজ'কে ধরাশায়ী করেন তিনি ৷ যা চলতি মরশুমে তাঁর টানা তৃতীয় এটিপি-1000 খেতাব ৷ গতমাসে ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মিয়ামি ওপেনে খেতাব জিতে 'সানসাইন-ডাবল' সম্পূর্ণ করেছিলেন বছর চব্বিশের সিনার ৷ আর রবিবার খেতাব জিতে নোভাক জকোভিচের একটি বড়সড় নজিরে থাবা বসালেন তিনি ৷
Sinner strikes back 💪🥇@janniksin will return to No. 1 in the PIF ATP Rankings for the first time since November 👉 https://t.co/oeYLI35bF0 pic.twitter.com/V4zEiUgV9k— ATP Tour (@atptour) April 12, 2026
বিশ্বের দ্বিতীয় টেনিস প্লেয়ার হিসেবে বছরের প্রথম তিন এটিপি-1000 টুর্নামেন্ট জয়ের নজির গড়ে ফেললেন সিনার ৷ 2015 সালে প্রথম এই নজিরে নাম লিখিয়েছিলেন নোভাক জকোভিচ ৷ পরিসরটা আরেকটু বাড়িয়ে জকোভিচ এবং রাফায়েল নাদালের সঙ্গে আরও একটা নজিরে এদিন নাম তুলে ফেললেন সিনার ৷ 'জোকার' এবং 'রাফা'র পর বিশ্বের তৃতীয় পুরুষ প্লেয়ার হিসেবে টানা চারটি এটিপি-1000 খেতাব ঝুলিতে পুরে নিলেন তিনি ৷ 'সানসাইন-ডাবল' জয়ের আগে গতবছর শেষদিকে প্য়ারিসে শিরোপা জিতেছিলেন সিনার ৷
He wins it all! 🏆👏— ATP Tour (@atptour) April 12, 2026
The moment @janniksin clinched the Monte-Carlo title and reclaimed the World No. 1 ranking #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/CG4B6MDeEW
এদিন আলকারাজের বিরুদ্ধে জিতে মুখোমুখি পরিসংখ্যানে স্প্যানিয়ার্ডের সঙ্গে ব্যবধানও কমিয়ে নিলেন ইতালির সিনার ৷ আলকারাজের বিরুদ্ধে এদিন সপ্তম জয় তুলে নিলেন তিনি ৷ অন্যদিকে সিনারের বিরুদ্ধে 10টি জয় পেয়েছেন আলকারাজ ৷
মন্টে কার্লোয় প্রথম খেতাব জিতে সিনার বলেন, "ফের পয়লা নম্বর হওয়ার অনুভূতি দারুণ ৷ কিন্তু সবসময় আমি যেটা বলি তা হল ব়্য়াংকিংটা গৌণ ৷ আমি খুশি এই কোর্টে অন্ততপক্ষে একটি খেতাব জিততে পেরে ৷ এর আগে আমার মাটির কোর্টে খেতাব ছিল না ৷ ফলত এই জয়ের মূল্য বহুগুণ ৷"