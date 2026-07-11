দাঁড়াতেই পারলেন না জকোভিচ, স্ট্রেট সেটে জিতে উইম্বলডন ফাইনালে সিনার
ইতালির প্রথম টেনিস প্লেয়ার হিসেবে একাধিকবার উইম্বলডন ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন সিনার ৷
Published : July 11, 2026 at 10:41 AM IST
লন্ডন, 11 জুলাই: ফরাসি ওপেন জয়ের অন্যতম দাবিদার হয়েও দ্বিতীয় রাউন্ডে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ বছরের প্রথম দু'টি গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম থেকে খালি হাতে ফেরার পর তৃতীয়টিতে তাই বাড়তি তৎপর জ্যানিক সিনার ৷ গতবছর যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারজকে হারিয়ে অল ইংল্য়ান্ড ক্লাবে খেতাব জিতেছিলেন ইতালিয়ান ৷ সেই খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে এবার ফের ফাইনালে পৌঁছলেন বিশ্বের এক নম্বর ৷
খেতাবি লড়াইয়ে প্রবেশের পথে শুক্রবার সেমিফাইনালে সিনারের সামনে শক্ত গাঁট ছিলেন নোভাক জকোভিচ ৷ বিশ্বের চার নম্বর কানাডার ফেলিক্স অ্য়ালিয়াসাইম'কে পাঁচ ঘণ্টার ম্য়ারাথন লড়াইয়ে হারিয়ে শেষ চারে পা রেখেছিলেন যিনি ৷ কিন্তু সেন্টার কোর্টে এদিন সিনারের দাপটে দাঁড়াতেই পারলেন না 24টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷ স্ট্রেট সেটে হেরে রজার ফেডেরারের সর্বাধিক আটটি উইম্বলডন জয়ের নজির স্পর্শ অধরা রইল 'জোকার'-এর ৷
সিনারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 6-4, 6-4 ৷ ওপেন এরার দশম টেনিস প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনে খেতাব ধরে রাখার নজির থেকে একধাপ দূরে সিনার ৷ 2024 সালে শেষবার এই নজির গড়েছিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ সে যাইহোক, এদিন ফাইনালে প্রবেশ করেও নজির গড়ে ফেললেন সিনার ৷ দেশের প্রথম টেনিস প্লেয়ার হিসেবে একাধিকবার উইম্বলডন ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি ৷
Lighting up Centre Court, once again. #Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/d2Y9ABb5z0— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
গ্র্যান্ড স্ল্যামে এদিন 99তম জয় হাসিল করে চারবারের মেজর জয়ী সিনার বলেন, "এই টুর্নামেন্টটা সবচেয়ে স্পেশাল ৷ তাই এখানে আরেকটা ফাইনালে পৌঁছতে পেরে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে ৷" তাঁর সংযোজন, "নোভাকের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় অনুপ্রাণিত করে ৷ ও এখনও যা করে চলেছে সেটা অভাবনীয় ৷ আমাদের লড়াই সবসময়ই কঠিন হয়েছে ৷ আজ আমি নিজের পারফরম্য়ান্সে দারুণ খুশি ৷" জকোভিচ'কে হারাতে এদিন মাত্র দু'ঘণ্টা 20 মিনিট সময় নেন সিনার ৷
Jannik Sinner. Alexander Zverev.— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
Gentlemen's Singles Final. Centre Court.
Sunday 12 July. 4pm BST. #Wimbledon pic.twitter.com/cOz6Xv0yoJ
ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভের মুখোমুখি হবেন সিনার ৷ উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রথম সেমিতে ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী আর্থার ফেরি'কে হারিয়ে প্রথমবার উইম্বলডন ফাইনালে পৌঁছন ফরাসি ওপেন জয়ী জেরেভ ৷ দু'ঘণ্টা 14 মিনিটের লড়াইয়ে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি ফেরি'কে 7-6, 6-2, 6-4 সেটে হারান তিনি ৷ 1995 সালে বরিস বেকারের পর প্রথম জার্মান হিসেবে উইম্বলডনের ফাইনালে পা রাখার নজির গড়লেন জেরেভ ৷