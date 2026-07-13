গ্র্যান্ড স্ল্যামে শততম জয়ে উইম্বলডন খেতাব ধরে রাখলেন সিনার

গ্র্যান্ড স্ল্যামে শততম জয়ে উইম্বলডন খেতাব ধরে রাখলেন সিনার
ওপেন এরার দশম প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনের পুরুষ সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন সিনার ৷
Published : July 13, 2026 at 10:01 AM IST
লন্ডন, 13 জুলাই: ফরাসি ওপেনে অকাল বিদায়ের আক্ষেপ ঘুচিয়ে উইম্বলডনে ফের খেতাব জিতলেন জ্যানিক সিনার ৷ কেরিয়ারের পঞ্চম মেজর জয়ের পথে রোলা গারোঁয় খেতাবজয়ী আলেকজান্ডার জেরেভ'কে হারালেন ইতালিয়ান ৷ জার্মান তারকার বিরুদ্ধে সিনারের পক্ষে ফলাফল 6-7 (7-9), 7-6 (2), 6-3, 6-4 ৷
উইম্বলডন ফাইনাল জিতে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে শততম জয়ের নজিরও গড়লেন সিনার ৷ অষ্টম সক্রিয় প্লেয়ার হিসেবে এই নজিরে নাম তুললেন ইতালির বছর চব্বিশের তারকা ৷ অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টে রবিবার লড়াই ছিল প্রতিযোগিতার প্রথম বনাম দ্বিতীয় বাছাইয়ের ৷ স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাজ'কে টানা তৃতীয়বার উইম্বলডন জয় থেকে বঞ্চিত করে গতবার SW19-এ প্রথম খেতাব জিতেছিলেন সিনার ৷ এবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আলকারাজ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন চোটের জন্য ৷
গতবছর আলকারাজের মতোই ফাইনালে এদিন প্রথম সেট জিতে সিনারকে পিছনে ফেলেন জেরেভ ৷ যিনি সেমিতে ব্রিটেনের আর্থার ফেরি'র স্বপ্নের দৌড় থামিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ'কে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিলেন সিনার ৷ তুল্যমূল্য লড়াইয়ের পর প্রথম সেট গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানেও জোরদার লড়াইয়ের পর 9-7 ব্যবধানে বাজিমাত করে ম্যাচে লিড নেন জেরেভ ৷
Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK
দ্বিতীয় সেটও টাইব্রেকারে গড়ায় ৷ তবে এবার জিতে ম্যাচে ফেরেন সিনার ৷ এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি ৷ তৃতীয় সেটে এসে জেরেভ ম্যাচের প্রথম ব্রেক পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও তা কাজে আসেনি ৷ কোর্টজুড়ে সিনারের দাপট পিছিয়ে দেয় জেরেভ'কে ৷ 6-3 ব্যবধানে তৃতীয় সেট জিতে ফাইনালে এগোন সিনার ৷
Jannik comes out to the balcony 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/be6mcO8xL0— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
চতুর্থ সেটে এসে জেরেভ'কে আর ম্যাচে ফেরার সুযোগ দেননি সিনার ৷ 6-4 ব্যবধানে চতুর্থ সেট জিতে খেতাব ধরে রাখেন ইতালিয়ান ৷ ম্যাচ হারলেও এদিন ফাইনালে লাগাতার দুরন্ত সার্ভিস করে যান জার্মান তারকা ৷ কখনও কখনও তাঁর সার্ভিসের গতি পৌঁছে যাচ্ছিল 140-এর কাছাকাছি ৷ সিনারকে (15) টপকে এদিন ম্য়াচে 17টি এস মারেন জেরেভ ৷ কিন্তু 45 টি আনফোর্সড এরর পিছিয়ে দেয় তাঁকে ৷ তবে উইম্বলডন জিততে না-পারলেও ব়্যাংকিং'য়ে আলকারাজ'কে টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন উনত্রিশের জেরেভ ৷
In elite company ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
Jannik Sinner becomes the 10th player in the Open era to defend the Gentlemen's Singles Championship.#Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/9mqrUc9Hyv
অন্যদিকে খেতাব ধরে রাখার পথে এদিন 58টি উইনার মারেন সিনার ৷ ওপেম এরার দশম প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডনের পুরুষ সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন তিনি ৷ রড লেভার, জন নিউকম্বি, বিয়ন বর্গ, জন ম্যাকেনরো, বরিস বেকার, পিট স্যাম্প্রাস, রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ, ও কার্লোস আলকারাজের সঙ্গে একাসনে বসলেন তিনি ৷