জকোভিচের নজির ভেঙে ইতালিয়ান ওপেনের শেষ চারে সিনার, সামনে মেদভেদেভ

জকোভিচের নজির ভেঙে ইতালিয়ান ওপেনের শেষ চারে সিনার, সামনে মেদভেদেভ
ইতালিয়ান ওপেনে খেতাব জিতলে বিশ্বের দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স জয়ের নজির গড়বেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷
Published : May 15, 2026 at 10:00 AM IST
রোম, 15 মে: কার্লোস আলকারাজ নেই ৷ ফলত প্রথম ফরাসি ওপেন জয়ের জন্য তাঁর সামনে অবারিত দ্বার ৷ তার আগে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রিদ ওপেনে খেতাব জিতে নাম লিখিয়েছেন ইতিহাসে ৷ চলতি ইতালিয়ান ওপেনের ক্লে-কোর্টেও দারুণ ছন্দে জ্যানিক সিনার ৷ আন্দ্রে রুবলেভকে হারিয়ে বৃহস্পতিবার বিশ্বের পয়লা নম্বর ইতালিয়ান ওপেনের শেষ চারে তো পৌঁছলেনই, সঙ্গে ভাঙলেন এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে তৈরি নোভাক জকোভিচের 15 বছরের পুরনো রেকর্ড ৷
এটিপি মাস্টার্স 1000 টুর্নামেন্টে এতদিন টানা সর্বাধিক ম্যাচ জয়ের নজির ছিল জকোভিচের ঝুলিতে ৷ 2011 সালে ইন্ডিয়ান ওয়েলসের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনাল পর্যন্ত টানা 31 ম্য়াচ জিতেছিলে সার্বিয়ান তারকা ৷ দেড় দশকের সেই পুরনো রেকর্ড বৃহস্পতিবার ভেঙে দিলেন সিনার ৷ রুবলেভকে হারিয়ে এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে টানা 32 ম্য়াচ জয়ের নজির গড়ে ফেললেন তিনি ৷
গতবছর নভেম্বরে প্য়ারিস মাস্টার্স থেকে শুরু হয়েছে সিনারের অশ্বমেধের দৌড় ৷ বৃহস্পতিবার আন্দ্রে রুবলেভকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তা নজিরে পরিণত হল ৷ রুশ টেনিস তারকা চলতি টুর্নামেন্টে ছিলেন সিনারের প্রথম বাছাই প্রতিপক্ষ ৷ তবু ঘরের মাটিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হল না চারটি মেজরের মালিককে ৷ রুবলেভকে 6-2, 6-4 সেটে হারিয়ে দিলেন সিনার ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে, মাত্র দু'টি সেট খুইয়ে টানা 32টি ম্যাচ জিতেছেন সিনার ৷ চলতি মাসের শুরুতে মাদ্রিদে শিরোপা জিতে বিশ্বের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে টানা পাঁচটি এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাব জয়ের নজির গড়েছেন তিনি ৷ ইতালিয়ান ওপেনে খেতাব জিতলে আরও বড় ইতিহাস অপেক্ষা করছে সিনারের জন্য ৷ সেক্ষেত্রে জকোভিচের পর দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স (ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টের সবক'টি) জয়ের নজির গড়বেন বছর চব্বিশের তারকা ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ ঘরের মাটিতে খেতাব জিতলে 1976 সালে আদ্রিয়ানো পানাত্তা'র পর প্রথম ইতালি প্লেয়ার হিসেবে ইতালিয়ান ওপেন জয়ের নজির গড়বেন তিনি ৷ সেমিফাইনালে সিনারের সামনে আরেক রুশ হার্ডল দানিল মেদভেদেভ ৷ যিনি স্পেনের মার্টিন লান্ডালুস'কে হারিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে ৷