ফেডেরারের নজির টপকে মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনালে সিনার, জিতলে গড়বেন ইতিহাস

সেমিফাইনালে ফ্রান্সের আর্থার ফিলস'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন বিশ্বের এক নম্বর ৷ সিনারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-2, 6-4 ৷

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 9:45 AM IST

মাদ্রিদ, 2 মে: ফরাসি ওপেনের আগে স্বপ্নের ফর্মে বিরাজ করছেন জ্য়ানিক সিনার ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজ কবজির চোটে নাম প্রত্যাহার করায় এমনিতেই প্য়ারিসে তাঁর প্রথম খেতাব জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে ৷ তার আগে মাদ্রিদ ওপেনের লাল সুরকির কোর্টে ফাইনালে পৌঁছে নজির গড়লেন ইতালিয়ান ৷ বিশ্বের চতুর্থ টেনিস প্লেয়ার হিসেবে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টেরই ফাইনালে পৌঁছনোর কীর্তি গড়লনে সিনার ৷

রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ- টেনিসের তিন কিংবদন্তির পর চতুর্থ প্লেয়ার হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁলেন চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷ সেইসঙ্গে জকোভিচকে টপকে গড়ে ফেললেন রেকর্ডও ৷ এর আগে কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টের সবক'টির ফাইনালে পৌছনোর নজির ছিল 'জোকার'-এর ৷ শুক্রবার ভেঙে গেল সেই রেকর্ড ৷

2012 সালে 25 বছর 139 দিন বয়সে এই নজির গড়েছিলেন জকোভিচ ৷ এদিন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রোকে টপকে 24 বছর 256 দিন বয়সে অনন্য এই কীর্তি নিজের নামে করে নিলেন সিনার ৷ নজির গড়ার পথে পয়লা নম্বর এদিন হারালেন বিশ্বের 21 নম্বর ফ্রান্সের আর্থার ফিলস'কে ৷ স্ট্রেট সেটে সিনারের পক্ষে ফলাফল 6-2, 6-4 ৷ প্রথম খেতাবের লক্ষ্যে ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভের মুখোমুখি হবেন সিনার ৷ যাঁর ঝুলিতে মাদ্রিদ ওপেনের জোড়া খেতাব রয়েছে ৷

ফাইনালে জেরেভকে হারিয়ে শিরোপা জিতলে আরও বড় ইতিহাস অপেক্ষা করছে সিনারের জন্য ৷ সেক্ষেত্রে প্রথম প্লেয়ার হিসেবে টানা পাঁচটি মাস্টার্স 1000 খেতাব জয়ের নজির গড়বেন তিনি ৷ গতবছর প্য়ারিসের পর চলতি বছর যথাক্রমে ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি মাস্টার্স ও মন্টে কার্লোয় টানা খেতাব জিতেছেন ইতালিয়ান ৷ সবমিলিয়ে এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে এই মুহূর্তে টানা 27 ম্য়াচ অপরাজিত সিনার ৷

সেমিফাইনালে শুক্রবার ফিলস'কে হারাতে দেড় ঘণ্টারও কম সময় নেন সিনার ৷ ফাইনালে পৌঁছে তিনি বলেন, "আজ অফিসে একটা ভালো দিন আমার জন্য ৷ কারণ জানতাম আমার প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরাদের একজন ৷" অন্য সেমিতে আলেকজান্ডার ব্লক্স'কে স্ট্রেটে সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন জেরেভ ৷ চতুর্থবার মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনালে পৌঁছনোর পথে জার্মান তারকা জেতেন 6-2, 7-5 ব্যবধানে ৷

