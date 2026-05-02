ফেডেরারের নজির টপকে মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনালে সিনার, জিতলে গড়বেন ইতিহাস
সেমিফাইনালে ফ্রান্সের আর্থার ফিলস'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন বিশ্বের এক নম্বর ৷ সিনারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-2, 6-4 ৷
Published : May 2, 2026 at 9:45 AM IST
মাদ্রিদ, 2 মে: ফরাসি ওপেনের আগে স্বপ্নের ফর্মে বিরাজ করছেন জ্য়ানিক সিনার ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজ কবজির চোটে নাম প্রত্যাহার করায় এমনিতেই প্য়ারিসে তাঁর প্রথম খেতাব জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে ৷ তার আগে মাদ্রিদ ওপেনের লাল সুরকির কোর্টে ফাইনালে পৌঁছে নজির গড়লেন ইতালিয়ান ৷ বিশ্বের চতুর্থ টেনিস প্লেয়ার হিসেবে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টেরই ফাইনালে পৌঁছনোর কীর্তি গড়লনে সিনার ৷
রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ- টেনিসের তিন কিংবদন্তির পর চতুর্থ প্লেয়ার হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁলেন চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷ সেইসঙ্গে জকোভিচকে টপকে গড়ে ফেললেন রেকর্ডও ৷ এর আগে কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টের সবক'টির ফাইনালে পৌছনোর নজির ছিল 'জোকার'-এর ৷ শুক্রবার ভেঙে গেল সেই রেকর্ড ৷
2012 সালে 25 বছর 139 দিন বয়সে এই নজির গড়েছিলেন জকোভিচ ৷ এদিন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রোকে টপকে 24 বছর 256 দিন বয়সে অনন্য এই কীর্তি নিজের নামে করে নিলেন সিনার ৷ নজির গড়ার পথে পয়লা নম্বর এদিন হারালেন বিশ্বের 21 নম্বর ফ্রান্সের আর্থার ফিলস'কে ৷ স্ট্রেট সেটে সিনারের পক্ষে ফলাফল 6-2, 6-4 ৷ প্রথম খেতাবের লক্ষ্যে ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভের মুখোমুখি হবেন সিনার ৷ যাঁর ঝুলিতে মাদ্রিদ ওপেনের জোড়া খেতাব রয়েছে ৷
ফাইনালে জেরেভকে হারিয়ে শিরোপা জিতলে আরও বড় ইতিহাস অপেক্ষা করছে সিনারের জন্য ৷ সেক্ষেত্রে প্রথম প্লেয়ার হিসেবে টানা পাঁচটি মাস্টার্স 1000 খেতাব জয়ের নজির গড়বেন তিনি ৷ গতবছর প্য়ারিসের পর চলতি বছর যথাক্রমে ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি মাস্টার্স ও মন্টে কার্লোয় টানা খেতাব জিতেছেন ইতালিয়ান ৷ সবমিলিয়ে এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে এই মুহূর্তে টানা 27 ম্য়াচ অপরাজিত সিনার ৷
Simply tremendous from Jannik.
He’s now reached the final of all 9 Masters events… the youngest man in history to do it.
27 consecutive wins in Masters events.
27 consecutive wins in Masters events.

Won 54 of the last 56 sets he's played in Masters events…
সেমিফাইনালে শুক্রবার ফিলস'কে হারাতে দেড় ঘণ্টারও কম সময় নেন সিনার ৷ ফাইনালে পৌঁছে তিনি বলেন, "আজ অফিসে একটা ভালো দিন আমার জন্য ৷ কারণ জানতাম আমার প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরাদের একজন ৷" অন্য সেমিতে আলেকজান্ডার ব্লক্স'কে স্ট্রেটে সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন জেরেভ ৷ চতুর্থবার মাদ্রিদ ওপেনের ফাইনালে পৌঁছনোর পথে জার্মান তারকা জেতেন 6-2, 7-5 ব্যবধানে ৷